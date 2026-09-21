Diễn viên Phương Nam: 'Con gái giúp tôi trưởng thành trong nghề'

Phương Nam dắt tay Gia Tuệ - con gái trong phim và Nguyên "Ốc" - con gái ruột ra mắt phim "Út Lan 2." (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Sau thành công với "Mưa đỏ" với hơn 700 tỷ đồng doanh thu, "đội trưởng Tạ" Phương Nam nói đã tự tin hơn trong sự nghiệp diễn xuất. Anh nhận về thêm nhiều lời mời đóng phim gồm series "Tận hiến" cùng các phim chiếu rạp "Trùm sò," "Chuyến đi nhớ đời" và "Út Lan 2."

"Út Lan 2" là phim mới nhất vừa ra mắt, thu 16 tỷ đồng từ 2 ngày chiếu sớm, đánh dấu lần đầu diễn viên đóng phim kinh dị. Trong phim, Phương Nam vào vai Đen, một người cha và người chồng làm nghề bắt rắn mưu sinh, khai thác văn hóa-tín ngưỡng vùng Tây Nam Bộ.

Để hoàn thành vai diễn, Phương Nam phải vượt qua lịch quay dày đặc để kịp tiến độ quay nhiều nơi tại rừng U Minh Thượng (Kiên Giang), Giàn Dừa (Cần Thơ) cũng như phải thường xuyên ngâm mình dưới nước... Khó quên nhất là lúc bị rắn cắn 2 lần phải nhập viện.

Phương Nam trong cảnh diễn với rắn. (Ảnh từ phim)

Diễn viên chia sẻ khi tập luyện ở môi trường yên tĩnh và ổn định, con rắn khá hiền và phối hợp. Tuy nhiên khi ra điểm quay, yếu tố âm thanh, ánh sáng phim trường khiến con vật hoảng loạn.

"Tôi vừa giơ con rắn lên thì bị nó cắn vào tay. Khi tôi đang cố gắng làm đúng kỹ thuật để giữ phần thân và kiểm soát đầu rắn, thì lập tức bị nó quay đầu cắn thêm một lần nữa," diễn viên kể lại.

Thấy Phương Nam chảy nhiều máu, đoàn phim liền đưa anh đi kiểm tra. Dù người huấn luyện khẳng định rắn không có độc, nam diễn viên vẫn phải nằm việc để theo dõi nguy cơ nhiễm trùng trước khi trở lại phim trường.

Ở 5 dự án gần nhất, phim nào Phương Nam cũng phải nhập viện. Anh nói vui: "Trộm vía tôi luôn được các đạo diễn 'ưu ái' chọn vào vai khổ, gầy và nghèo. Mỗi lần 'cúng máy' tôi đều xin các cụ độ trì cho sức khỏe để quá trình quay được suôn sẻ và trọn vẹn."

Phương Nam và con gái Nguyên Ốc (váy trắng) chụp trong buổi giao lưu chiếu phim. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Với vai diễn trong "Út Lan 2," con gái Nguyên 'Ốc' 5 tuổi là nhân tố giúp Phương Nam vững vàng. Trải nghiệm làm bố giúp anh tương tác với con gái trong phim (diễn viên Gia Tuệ) tốt hơn, biết cách thể hiện sự ân cần và chu đáo, chăm sóc cho bé những lúc buồn ngủ hay lúc bị nôn chớ.

"Trước đây khi chưa có gia đình, tôi cũng chỉ bình thường như bất cứ ai. Có con rồi, cảm xúc và cảm nhận của tôi trở nên nhạy bén hơn. Bản thân tôi chín chắn và có trách nhiệm hơn. Con gái thực sự giúp tôi trưởng thành rất nhiều trong nghề," Phương Nam chia sẻ.

Trong các sự kiện ra mắt phim ở Hà Nội, Phương Nam thường xuyên có sự đồng hành của gia đình nhỏ. Anh dắt theo con lên thảm đỏ ra mắt phim, cho bé cùng trải nghiệm công việc của bố.

Gia đình của Phương Nam. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Diễn viên từng trăn trở với câu nói của bà xã Yến Trịnh (Trịnh Hải Yến): "Thành công nhanh cho vợ con bớt khổ," coi đây là động lực để phấn đấu. Dẫu vậy có khi xa nhà lâu, hai mẹ con lại nhắn tin nhớ những ngày 'ế việc," gia đình được quây quần.

Tốt nghiệp ngành đạo diễn, lại là đồng môn tại trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội nên Yến Trịnh thường đồng hành sát với anh mỗi khi có dự án, tư vấn chọn vai phù hợp, giúp anh thực hiện mong muốn trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau qua điện ảnh.

Phương Nam sinh năm 1993, từng đóng vai phụ trong các phim truyền hình "Nhà mình lạ lắm," "Tình trạng đã ly hôn," "Đội điều tra số 7" và phim điện ảnh "Cậu Vàng" (2021).

Anh gây chú ý từ phim "Mưa đỏ" (2025) nhờ vai đội trưởng Tạ chất phác, lăn xả và sẵn lòng vì đồng đội. Vai diễn mang về cho anh chiến thắng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2025./.