Trải nghiệm 'độc lạ' của Hồng Đào ở tuổi ngoài 60

NSND Hồng Vân: Thanh xuân của tôi không thể thiếu Hồng Đào GĐXH - NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Hồng Đào có với nhau gần 40 năm gắn bó, họ không chỉ có tình đồng nghiệp mà còn có cả tình thân.

Trưa ngày 7/9 tại TP. Hồ Chí Minh , phim điện ảnh "Lên hương" chính thức có buổi chiếu sớm dành riêng cho giới truyền thông. Không chỉ quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ thực lực như: Nghệ sĩ Hồng Đào, Võ Tấn Phát, NSƯT Tuyết Thu, NSND Hồng Vân, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan,... tác phẩm của bộ đôi đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông còn gây ấn tượng mạnh khi mượn trải nghiệm về nghề mai táng, "nằm hòm cầu vận" làm nổi bật lên những biến cố, tâm tư tình cảm, nỗi lòng hay bí mật được giấu kín của từng nhân vật.

Hồng Đào trong một phân cảnh cùng Võ Tấn Phát.

Sau hành trình giới thiệu qua những hình ảnh đầu tiên, teaser và trailer, tác phẩm lần đầu được mở ra trọn vẹn trước giới truyền thông, mang đến câu chuyện xoay quanh gia đình, tiền bạc, khát vọng cá nhân và những lựa chọn mà đôi khi con người phải trả giá bằng chính những điều mình yêu thương nhất.

Một yếu tố đặc biệt của Lên hương là câu chuyện "nằm hòm", chất xúc tác mở ra chuỗi sự kiện và những mối quan hệ phía sau. Tuy nhiên, đạo diễn, nhà sản xuất Khương Ngọc cho biết ê-kíp không muốn biến chi tiết này thành vấn đề để phán xét đúng hay sai, mà đặt nó trong những góc nhìn khác nhau của nhân vật.

Đảm nhận vai bà Mũi, Hồng Đào có khoảng năm ngày làm việc trực tiếp tại một trại hòm để làm quen với không gian và công việc được tái hiện trong phim. Trải nghiệm này khiến nữ diễn viên có một cách nhìn khác về nghề mai táng, công việc vốn thường tạo cảm giác e ngại với nhiều người.

Hồng Đào khi chia sẻ với truyền thông về vai diễn của mình.

Hồng Đào chia sẻ: "Để chuẩn bị cho vai bà Mũi, tôi có khoảng 5 ngày làm việc trực tiếp tại một cửa hàng bán hòm thật. Trải nghiệm này giúp tôi có một góc nhìn khác về nghề mai táng, bởi đây không chỉ là công việc gắn với sự mất mát mà còn tạo nên một vòng tròn giữa người đã mất và người ở lại. Người sống mong người đã khuất được yên nghỉ, còn những người đã mất, nếu có thể, cũng chỉ mong người thân của mình ở lại được sống vui vẻ và bình an.

Trong phim có nhiều đám tang, mỗi đám tang cho thấy một trạng thái khác nhau của những người ở lại, từ đau buồn, tiếc nuối đến những mâu thuẫn và toan tính. Trong khi đó, người đã mất không còn phải đối diện với những điều ấy nữa. Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta đối xử với nhau khi còn có thể. Khi chúng ta còn sống với nhau, chẳng bằng mình đối xử đẹp với nhau hơn, nhẹ nhàng với nhau hơn, yêu thương với nhau hơn".

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hồng Đào cũng đã trần tình về việc mình luôn có mặt trong phim do Khương Ngọc làm đạo diễn vì cả 2 đều có thể "chạm" vào nhau, cùng có 1 điểm "chạm" nên làm việc với nhau rất hòa hợp, hiểu ý và đồng cảm xúc.

Võ Tấn Phát cho biết, câu chuyện "nằm hòm" là một trong những yếu tố đầu tiên khiến anh tò mò khi nhận lời tham gia Lên Hương. Quá trình quay tại những bối cảnh thật như cửa hàng bán hòm, nhà tang lễ và chùa cũng giúp nam diễn viên có thêm trải nghiệm đặc biệt với vai diễn.

Với NSƯT Tuyết Thu, cách làm việc của đạo diễn Khương Ngọc cũng là một trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình tham gia Lên Hương. Chị chia sẻ: "Lúc đầu, khi Ngọc nói 'Chị làm việc cùng em nha', tôi nhận lời rất vui vì tôi cũng thích những bộ phim trước đây của Ngọc và tin vào cách làm của em. Trong quá trình chuẩn bị, Ngọc không nói chuyện với tôi theo kiểu đông người mà thường hẹn hai chị em đi cà phê, rồi cùng nhau nói riêng về nhân vật. Mỗi lần như vậy, tôi lại mang những câu chuyện đó về nhà và tiếp tục suy nghĩ, tìm cách hiểu bà Lan nhiều hơn."

Với Hạ Anh, vai Ánh là một vai diễn mà nữ diễn viên đã tìm kiếm trong thời gian dài, bởi cô luôn muốn bản thân có sự thay đổi qua từng nhân vật. Quá trình làm việc cùng đạo diễn Khương Ngọc cũng giúp Hạ Anh từng bước khám phá thêm nhiều lớp tính cách của Ánh.

Không chỉ xoay quanh câu chuyện đổi đời, Lên hương còn đặt các nhân vật trước những lựa chọn có thể làm thay đổi mối quan hệ giữa những người thân trong gia đình. Khi tiền bạc, mong muốn cá nhân và tình thân cùng đứng trên một bàn cân, đâu mới là điều đáng để giữ lại? Đây cũng là câu hỏi mà bộ phim để ngỏ cho khán giả tự tìm câu trả lời sau khi câu chuyện khép lại.

Phim khởi chiếu chính thức tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 18/9/2026. Đặc biệt, phim sẽ có suất chiếu sớm: 11,12,13/9/2026.