Diễn viên 'Thiên mệnh anh hùng': Người bạc mệnh, người thành đạo diễn trăm tỷ

Ra mắt năm 2012, Thiên mệnh anh hùng được xem là phim cổ trang hay nhất làng điện ảnh Việt thời điểm đó. Tác phẩm của đạo diễn Victor Vũ từng tạo nên cơn sốt lớn nhờ câu chuyện hấp dẫn cùng phần hình ảnh được đầu tư công phu. Đây cũng là tác phẩm mở đường cho dòng phim huyền sử của màn ảnh Việt khi lấy cảm hứng từ vụ án Lệ Chi Viên nổi tiếng.

Không chỉ nội dung, phim còn tạo được sức hút nhờ quy dàn diễn viên đình đám như Huỳnh Đông, Midu, Vân Trang, Minh Thuận, Khương Ngọc... Sau 14 năm, dàn diễn viên chính của phim đều có những ngã rẽ khác nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Midu làm giảng viên, sống sung túc

Đảm nhận vai Hoa Xuân - một nữ hiệp trong bộ phim Thiên mệnh anh hùng , Midu nhanh chóng gây ấn tượng với lối diễn tự nhiên cùng nhan sắc trong trẻo. Chính diện mạo này cũng giúp Midu trở thành một trong những điểm sáng đáng nhớ của bộ phim.

Nhan sắc trong trẻo của Midu trong phim.

Sau bộ phim, mỹ nhân sinh năm 1989 tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất. Trong sự nghiệp, cô từng giành giải ‘’Nữ diễn viên phụ xuất sắc’’ tại Cánh Diều 2017 nhờ vai vợ lẽ Tuyết Mai ở tác phẩm Mẹ chồng.

Những năm gần đây, Midu đóng phim không nhiều. Ngoài làm nghệ thuật, Midu còn kinh doanh thương hiệu thời trang, mỹ phẩm riêng. Thỉnh thoảng cô tham gia sự kiện hoặc chương trình truyền hình để tập trung thời gian cho công việc giảng viên ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Midu nổi bật về thành tích học tập. Cô từng đạt Á khoa Đại học Kiến trúc TP.HCM và thủ khoa tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM.

Midu viên mãn trong sự nghiệp lẫn hôn nhân.

Về đời tư, nữ diễn viên tổ chức lễ cưới với thiếu gia Minh Đạt vào tháng 6/2024. Họ có khoảng 4 năm yêu nhau kín đáo trước khi về chung một nhà. Thời gian qua, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, sung túc của vợ chồng Midu cũng được khán giả ngưỡng mộ.

Huỳnh Đông định cư nước ngoài

Đảm nhận vai nam chính Nguyên Vũ, Huỳnh Đông nhận được nhiều khen ngợi bởi diễn xuất chân thật. Ngoại hình mộc mạc có phần thô ráp của Huỳnh Đông cũng được đánh giá phù hợp với khí chất của người anh hùng Nguyên Vũ. Diễn xuất của nam diễn viên trong phim cũng giúp anh đập tan những nghi ngờ về năng lực trước đó.

Huỳnh Đông đảm nhận vai chính trong “Thiên mệnh anh hùng”.

Sau thành công của phim, Huỳnh Đông nhanh chóng trở thành nam diễn viên có thực lực, được nhiều đạo diễn săn đón. Anh tham gia thêm nhiều dự án và để lại ấn tượng với khán giả.

Năm 2015, Huỳnh Đông tổ chức lễ cưới với người mẫu - diễn viên Ái Châu sau 4 năm quen nhau. Từ khi kết hôn, cả hai có một con trai và cũng ít tham gia các hoạt động showbiz. Trên trang cá nhân, cả Huỳnh Đông lẫn bà xã đều thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Đầu năm 2024, gia đình Huỳnh Đông quyết định rời Việt Nam để sang Canada định cư. Giải thích về quyết định này, cặp đôi cho biết chủ động lựa chọn một vùng đất yên bình, không quá ồn ào hay náo nhiệt để xây dựng cuộc sống gia đình ổn định.

Huỳnh Đông sang nước ngoài định cư cùng gia đình.

Những năm qua, Huỳnh Đông và bà xã vẫn đều đặn cập nhật hình ảnh gia đình lên trang cá nhân. Nam diễn viên sinh năm 1983 chọn cách duy trì sự cân bằng bằng việc thỉnh thoảng bay về Việt Nam để thực hiện các dự án phim phù hợp, sau đó nhanh chóng quay trở lại Bắc Mỹ để tiếp tục cuộc sống kín tiếng bên vợ và con trai.

Sắp tới, Huỳnh Đông sẽ tham gia dự án điện ảnh Mật mã Đông Dương , dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Khương Ngọc trở thành “đạo diễn trăm tỷ”

Đảm nhận vai Trần Tướng quân, Khương Ngọc được đánh giá cao về tạo hình lẫn diễn xuất vì toát lên được một nhân vật phản diện ấn tượng. Thời điểm này, Khương Ngọc được khen ngợi là diễn viên sáng giá nhất Thiên mệnh anh hùng.

Tạo hình gây ám ảnh của Khương Ngọc trong phim.

Thừa thắng xông lên, Khương Ngọc tiếp tục ghi dấu ấn trong loạt dự án nổi bật như Scandal (2013), Ống kính sát nhân (2018), Chị Mười ba (2019)… Anh đa số được giao các vai cá tính, tâm lý phức tạp.

Ngoài vai trò diễn viên, Khương Ngọc còn khẳng định tài năng trong lĩnh vực ca hát, sáng tác nhạc, dẫn chương trình.

Sau một thời gian miệt mài với diễn xuất, Khương Ngọc có bước chuyển mình với vai trò đạo diễn. Khởi đầu với phim điện ảnh Live - Phát trực tiếp (2023) , anh thực hiện Chị dâu (2024) và tạo được dấu ấn với doanh thu hơn 113 tỷ đồng. Tác phẩm không chỉ giúp Khương Ngọc gia nhập câu lạc bộ “đạo diễn trăm tỷ” mà còn đem về 4 giải thưởng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025.

Với Cục vàng của ngoại (2025) , Khương Ngọc tiếp tục theo đuổi dòng phim về phụ nữ và gia đình, lấy cảm hứng từ những ký ức về mẹ và bà. Hiện tại, phim điện ảnh Lên hương đánh dấu sự trở lại của Khương Ngọc cũng đang tạo được sức hút tại phòng vé.

Khương Ngọc trở thành đạo diễn tài năng của màn ảnh Việt.

Bên cạnh sự nghiệp ấn tượng, nam đạo diễn cũng khá đào hoa. Anh từng có vài mối tình với các bóng hồng nổi tiếng của showiz Việt.

Sau những cuộc tình tan vỡ, Khương Ngọc lần đầu công khai người bạn đời vào tháng 4/2021. Bà xã anh hoạt động trong lĩnh vực phát hành phim. Cả hai người sống chung 5 năm và có một cô con gái trước khi tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022. Những năm qua, Khương Ngọc chọn kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ hình ảnh vợ con lên mạng xã hội.

Minh Thuận qua đời ở tuổi 47

Trước khi tham gia Thiên mệnh anh hùng , Minh Thuận đã nổi tiếng khi hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, cùng thời với Lam Trường, Phương Thanh…

Trong dự án cổ trang này, Minh Thuận vào vai nhân vật sư phụ của Nguyên Vũ (do Huỳnh Đông đóng). Ngay phân cảnh mở đầu phim, nhân vật của anh đã gây ấn tượng với người xem nhờ màn đấu võ cùng sư tử đá trong chùa.

Minh Thuận trong “Thiên mệnh anh hùng”.

Dù chỉ xuất hiện với thời lượng ngắn trong phim, Minh Thuận vẫn được người xem nhớ đến nhờ những pha hành động đẹp mặt và tạo hình trầm tĩnh, khác hẳn phong cách sôi động thường thấy của anh trong âm nhạc.

Sau bộ phim, anh tiếp tục tham gia những dự án truyền hình lẫn điện ảnh như Tóc rối, Bếp hát, Cô dâu đại chiến, Scandal: Bí mật thảm đỏ…

Thời điểm này, giọng ca sinh năm 1969 được đánh giá là nghệ sĩ đã tài của showbiz Việt vì có thể làm tốt ở cả vai trò âm nhạc lẫn phim ảnh. Trong sự nghiệp, anh không chỉ có nhiều bản hit mà các vai diễn của anh cũng đều để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả.

Đầu năm 2016, nam nghệ sĩ góp mặt trong bộ phim Bí ẩn song sinh . Tuy nhiên, đây là tác phẩm mà anh đảm nhận tuyến chính cuối cùng trước khi qua đời.

Minh Thuận ra đi vì căn bệnh ung thư.

Tháng 9/2016, Minh Thuận qua đời ở tuổi 47 sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ.