Hội Sinh vật cảnh Việt Nam bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hương sắc

Tham dự buổi lễ có TS. Nguyễn Hữu Vạn - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Văn - Chánh Văn phòng Hội; ông Nguyễn Mạnh Tuyến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sinh vật cảnh; bà Lê Thị Thủy - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao Khoa học công nghệ Sinh vật cảnh và Phát triển Nông thôn; bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển sinh vật cảnh.

Về phía các hội địa phương, hiệp hội chuyên ngành có ông Nguyễn Thành Sơn - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh; GS.TSKH Trần Duy Quý - Chủ tịch Hiệp hội sản xuất và kinh doanh hoa lan Việt Nam.

Tham dự Lễ công bố còn có đại diện các cơ quan báo chí và các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành như Sun Group, Tập đoàn T&T, Danko Group, BIM Group, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank); đại diện các câu lạc bộ chuyên ngành, cộng đồng truyền thông sinh vật cảnh; cùng cán bộ, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên và người lao động của Tạp chí Việt Nam hương sắc.

Nhà báo Lê Doãn Hưng được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hương sắc.

Theo quyết định, ông Lê Doãn Hưng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, chấp hành các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về toàn bộ hoạt động của Tạp chí Việt Nam hương sắc.

Việc kiện toàn chức danh Tổng Biên tập được đánh giá là bước đi quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển cơ quan báo chí của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường năng lực điều hành, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Văn – Chánh Văn phòng Hội đã công bố quyết định của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam về việc bổ nhiệm Nhà báo, Thạc sĩ Lê Doãn Hưng giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hương sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Hữu Vạn – Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới tích cực của Tạp chí trong thời gian vừa qua dưới sự phụ trách của Nhà báo Lê Doãn Hưng.

Theo TS Nguyễn Hữu Vạn, mặc dù thời gian đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí chưa dài, song Nhà báo Lê Doãn Hưng đã nhanh chóng tiếp cận lĩnh vực mới, thể hiện tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới”, từng bước đáp ứng yêu cầu của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đối với cơ quan báo chí chuyên ngành.

Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam cho biết, công tác tổ chức của Tạp chí thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ nhân sự từng bước được củng cố theo hướng chuyên nghiệp hơn. Nhiều phóng viên đã đi sâu vào lĩnh vực sinh vật cảnh, thực hiện các chuyên đề có chất lượng, góp phần phản ánh và định hướng hiệu quả các hoạt động của Hội cũng như phong trào sinh vật cảnh trên cả nước.

TS Nguyễn Hữu Vạn - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đánh giá cao những chuyển biến tích cực của Tạp chí Việt Nam hương sắc trong thời gian qua dưới sự điều hành của Nhà báo Lê Doãn Hưng.

Đặc biệt, Tạp chí đã từng bước xây dựng được mạng lưới phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên rộng khắp ở nhiều vùng miền. Cùng với đó là việc thành lập các văn phòng đại diện tại khu vực Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, tạo nền tảng quan trọng cho việc mở rộng hoạt động tuyên truyền, kết nối và phát triển hệ thống thông tin của Tạp chí.

“Đây là những nhiệm vụ mà Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đã đặt ra từ lâu, và đến nay Nhà báo Lê Doãn Hưng đã từng bước thực hiện được. Chúng tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao”, TS Nguyễn Hữu Vạn nhấn mạnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đề nghị Nhà báo Lê Doãn Hưng tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trong Tạp chí để xây dựng cơ quan báo chí ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đó, Tạp chí cần tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy; tăng cường đội ngũ phóng viên ở các lĩnh vực; mở rộng mạng lưới cộng tác viên để phản ánh toàn diện hoạt động sinh vật cảnh trên khắp mọi miền đất nước. Đồng thời, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng Biên tập Lê Doãn Hưng nhận quyết định Bổ nhiệm và chụp ảnh lưu niệm cùng Thường trực Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.

TS Nguyễn Hữu Vạn cũng đặc biệt lưu ý việc xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên “vừa hồng vừa chuyên”, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, bản lĩnh chính trị tốt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của Hội và của Tạp chí.

Thay mặt Ban Thường vụ Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, TS Nguyễn Hữu Vạn chúc mừng Nhà báo Lê Doãn Hưng được giao trọng trách Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hương sắc, đồng thời bày tỏ tin tưởng Tạp chí sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa lĩnh vực sinh vật cảnh Việt Nam ngày càng phát triển, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước xanh hơn, đẹp hơn.

Cam kết đổi mới và phát triển Tạp chí Việt Nam hương sắc

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Nhà báo, Thạc sĩ Lê Doãn Hưng bày tỏ niềm vinh dự khi được Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tin tưởng giao trọng trách Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hương sắc. Ông cho rằng đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao đối với người đứng đầu một cơ quan báo chí chuyên ngành sinh vật cảnh mang đậm bản sắc văn hóa, nghệ thuật và tinh thần Việt Nam.

Tân Tổng Biên tập nhấn mạnh, sinh vật cảnh không chỉ bao gồm cây cảnh mà còn có hoa cảnh, đá cảnh, cá cảnh, chim cảnh và nhiều loại hình khác. Sinh vật cảnh không đơn thuần là thú chơi mà còn là tình yêu thiên nhiên, là nghệ thuật tạo tác, là sự kết tinh của văn hóa, tri thức và tâm hồn người Việt.

Ông khẳng định, trong nhiều năm qua, Tạp chí Việt Nam hương sắc đã trở thành cầu nối quan trọng giữa những người yêu sinh vật cảnh trên cả nước; là nơi lưu giữ các giá trị truyền thống, tôn vinh nghệ nhân, nhà vườn và lan tỏa vẻ đẹp của cỏ cây hoa lá đến cộng đồng sinh vật cảnh trong và ngoài nước.

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được, ông Lê Doãn Hưng cho biết, trong thời gian đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí, cùng với tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động, Tạp chí đã từng bước mở rộng mạng lưới hoạt động, tăng cường hiện diện truyền thông trên nhiều khu vực trọng điểm. Đến nay, Tạp chí đã thành lập 3 văn phòng đại diện khu vực tại Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ; đồng thời đang chuẩn bị mở thêm văn phòng đại diện tại khu vực Tây Nam Bộ.

Bên cạnh đó, Tạp chí cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển truyền thông đa nền tảng, đặc biệt là các chuyên đề video về nghề cây cảnh, kỹ thuật tạo tác, hành trình làm nghề và những câu chuyện giàu giá trị nhân văn phía sau mỗi tác phẩm sinh vật cảnh. Theo ông, mục tiêu là đưa sinh vật cảnh đến gần hơn với thế hệ trẻ, giúp công chúng hiểu rằng phía sau mỗi tác phẩm không chỉ là kỹ thuật mà còn là văn hóa, lối sống, tinh thần sáng tạo và tình yêu cuộc sống.

Tổng Biên tập Lê Doãn Hưng nhấn mạnh Tạp chí Việt Nam hương sắc sẽ không chỉ là cơ quan báo chí chuyên ngành mà còn hướng tới trở thành cầu nối truyền thông của cộng đồng sinh vật cảnh, lan tỏa các giá trị xanh, văn hóa và tinh thần sáng tạo của người Việt.

Trong thời gian tới, Tạp chí Việt Nam hương sắc sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng nội dung, mở rộng kết nối cộng đồng, phát triển truyền thông số và tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn nhằm góp phần xây dựng môi trường sinh vật cảnh chuyên nghiệp, văn minh và bền vững.

"Tạp chí không chỉ dừng lại ở vai trò một cơ quan báo chí chuyên ngành, mà cần trở thành trung tâm kết nối truyền thông của cộng đồng sinh vật cảnh; nơi lan tỏa những giá trị xanh, giá trị văn hóa và tinh thần sáng tạo của người Việt", ông Lê Doãn Hưng nhấn mạnh.

Trên cương vị mới, tân Tổng Biên tập bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; sự đồng hành của Ban Biên tập, Hội đồng cố vấn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, các đơn vị trực thuộc; cùng sự gắn bó của các hội sinh vật cảnh địa phương, nghệ nhân, nhà vườn và độc giả trên cả nước.

Ông cam kết sẽ cùng tập thể Tạp chí Việt Nam hương sắc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đổi mới, đoàn kết và sáng tạo để xây dựng Tạp chí ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, gần gũi và trở thành cơ quan báo chí truyền thông uy tín trong cộng đồng sinh vật cảnh Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hương sắc, Nhà báo Lê Doãn Hưng đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực báo chí, truyền thông như: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam hương sắc, Phó Trưởng phòng Điện tử Báo Tài nguyên và Môi trường, phụ trách Ban Điện tử Báo Tuổi trẻ Thủ đô (Chuyên trang Tuổi trẻ và Pháp luật), Tổng Thư ký Tòa soạn Tạp chí Doanh nghiệp và Đầu tư.



