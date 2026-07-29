Ngày 29/7, UBND xã An Châu (tỉnh Nghệ An) phát thông báo tìm thân nhân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đường Quốc phòng qua xóm Đức Thịnh (thuộc xóm Đức Hậu cũ).



Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường cùng lá thư nhờ nuôi giúp. Ảnh: UBND xã.

Khoảng 11h ngày 26/7, hai người dân trú tại xã An Châu phát hiện một túi nilon màu đỏ và một bé gái sơ sinh khoảng 11 ngày tuổi, nặng khoảng 2,5kg. Cạnh bé có quần áo, tã và một lá thư viết tay.

Trong thư, người mẹ cho biết bản thân đang đi học, không có khả năng nuôi con nên mong người nhặt được nhận nuôi, chăm sóc cháu bé. Theo nội dung lá thư, bé sinh ngày 15/7. Ngoài ra, bé không có giấy chứng sinh hoặc giấy tờ tùy thân nào khác.

Ngày 28/7, người dân đến trình báo vụ việc với Công an xã và UBND xã An Châu. Hiện chính quyền địa phương tạm thời giao bé cho gia đình người phát hiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trạm Y tế Diễn Tân.

UBND xã An Châu thông báo cha, mẹ đẻ hoặc người thân của bé đến liên hệ với UBND xã để làm thủ tục nhận lại cháu.