Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Liên quan đến những bất cập tại bến bãi tập kết vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn (Công ty TNHH Xây dựng Quang Tuấn Thái Bình) thuê lại tại thôn Quý Châu, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, tài liệu do UBND xã Vũ Thư cung cấp cho phóng viên cho thấy doanh nghiệp này không chỉ sử dụng phần diện tích thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi mà còn sử dụng thêm diện tích đất nông nghiệp do một cá nhân chuyển giao để tập kết vật liệu xây dựng.

Theo biên bản cuộc họp ngày 17/7/2026 do UBND xã Vũ Thư cung cấp, ông Phạm Thành Đô - Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Thư chủ trì buổi làm việc với DN Quang Tuấn và các đơn vị liên quan nhằm rà soát những tồn tại tại khu bến bãi.

Tại cuộc họp, ông Vũ Xuân Minh - Kiểm soát viên đê điều, Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư cho biết, các vi phạm về đê điều tại khu vực này đã tồn tại nhiều năm.

Xe tải của DN Quang Tuấn lùi vào điểm đổ vật liệu ở cạnh trường THPT Nguyễn Thái Bình.

Theo ông Minh, hiện khu bến bãi còn tồn tại tình trạng xe tải có dấu hiệu quá tải lưu thông trên tuyến đê; doanh nghiệp xây dựng 2 mố cẩu ven sông cùng một số công trình tạm đã được lập biên bản xử lý. Hạt Quản lý đê điều nhiều lần trao đổi, yêu cầu khắc phục nhưng các vi phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Đáng chú ý, đại diện Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư cũng gửi kèm danh mục các vi phạm về đê điều của bến bãi này để UBND xã xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Theo bà Đặng Thị Thúy - Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Vũ Thư, phần diện tích 3.989m² mà ông Trịnh Xuân Chiến cho DN Quang Tuấn sử dụng thực chất là đất sản xuất nông nghiệp.

Bà Thúy cho biết, diện tích này được ông Trịnh Xuân Chiến thuê của UBND xã Hòa Bình (cũ). Tuy nhiên, hợp đồng thuê đất đã hết hiệu lực từ ngày 30/6/2026 và đến nay UBND xã Vũ Thư chưa thực hiện thủ tục gia hạn.

Đáng chú ý hơn, theo nội dung biên bản cuộc họp, ông Trịnh Xuân Chiến cho biết việc để DN Quang Tuấn sử dụng phần diện tích nói trên không có hợp đồng giữa hai bên.

Nhiều mố cầu xây dựng nhô ra mặt sông Hồng.

Như vậy, diện tích đất nông nghiệp được giao để sản xuất nhưng sau đó lại trở thành nơi tập kết cát, đá, vật liệu xây dựng với quy mô lớn. Vấn đề sử dụng đất không đúng mục đích này cũng được chính đại diện UBND xã Vũ Thư nêu rõ tại cuộc họp.

"Phần diện tích ông Trịnh Xuân Chiến đang để vật liệu không đúng mục đích, đề nghị giải tỏa cát trên diện tích đất nông nghiệp này", bà Đặng Thị Thúy phát biểu tại cuộc họp.

Theo tài liệu UBND xã cung cấp, phía DN Quang Tuấn đã xuất trình một số hồ sơ gồm hợp đồng thuê đất, giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Thành Đô đề nghị các bên liên quan thu dọn, hoàn trả hiện trạng ban đầu, sử dụng đất đúng mục đích; đồng thời rà soát lại các hợp đồng thuê đất và hoàn trả diện tích không thuộc phạm vi được cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng.

Nhiều hạng mục vi phạm về đê điều, công trình xây dựng trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận băn khoăn là tại cuộc họp này không có đại diện Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi - đơn vị đứng tên thuê bến bãi và cho DN Quang Tuấn thuê lại. Trong khi đó, nhiều vi phạm nghiêm trọng liên quan đến hệ thống mố cẩu xây dựng trái phép lấn ra sông Hồng cũng chưa được đề cập đầy đủ.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, khu bến bãi hiện có 3 mố cẩu bê tông xây dựng nhô ra sông Hồng cùng nhiều hạng mục kiên cố khác. Các công trình này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ, dòng chảy, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Trước đó, ông Nguyễn Công An - Phụ trách Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư đã xác nhận với phóng viên các mố cẩu trên đều là công trình vi phạm.

Liên quan đến các vi phạm mới phát sinh, ngày 22/7, ông Nguyễn Công An cho biết Hạt đã phối hợp UBND xã Vũ Thư kiểm tra hiện trường và lập biên bản. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được cung cấp tài liệu, ông An cho biết sẽ giao cán bộ phụ trách tuyến đê cung cấp sau.

Toàn cảnh nhìn từ trên cao bến bãi tập kết của DN Quang Tuấn thuê lại.

Đến ngày 28/7, phóng viên tiếp tục liên hệ nhưng chưa nhận được phản hồi. Trước đó, ông Bùi Quang Lệ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên cũng đã chỉ đạo Hạt Quản lý đê điều khu vực Vũ Thư phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí.

Một nội dung khác cũng được UBND xã Vũ Thư thông tin là giấy phép hoạt động bến thủy nội địa của Công ty Đại Lợi - hiện do DN Quang Tuấn thuê lại để hoạt động - sẽ hết hạn trong tháng 7/2026. Theo ông Phạm Thành Đô, UBND xã Vũ Thư sẽ xem xét việc gia hạn theo quy định.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, trong khi Hạt Quản lý đê điều xác định khu bến bãi còn tồn tại nhiều vi phạm về đê điều, công trình xây dựng trái phép, chưa được cấp phép hoạt động liên quan đến hành lang đê điều và nhiều nội dung vẫn chưa được khắc phục thì việc xem xét gia hạn hoạt động bến thủy nội địa cần được thực hiện trên cơ sở nào, có bảo đảm đúng quy định pháp luật hay không? Đây là vấn đề Báo Sức khỏe và Đời sống đề nghị UBND xã Vũ Thư làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 27/7, phóng viên đã chuyển toàn bộ tài liệu, hình ảnh và nội dung ghi nhận trong quá trình điều tra đến Công an tỉnh Hưng Yên để cung cấp thông tin, phục vụ công tác xem xét, kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.