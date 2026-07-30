Hà Nội: Công bố 1.861 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Trong vòng 1 tuần (từ 20 - 26/7/2026), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 1.861 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh “phạt nguội”.

1.861 trường hợp vi phạm trật tự đô thị bị "phạt nguội"

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong thời gian 01 tuần (từ 20-26/7/2026), Công an thành phố đã ghi nhận 1.861 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh "phạt nguội".

Trong đó, 128 trường hợp được phát hiện qua hệ thống camera AI; 1.733 trường hợp được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 85 xã, phường. Riêng hành vi sử dụng trái phép hè phố chiếm 81 trường hợp.

Một số địa bàn vẫn ghi nhận tình trạng vi phạm về trật tự đô thị như: Tây Hồ (75 trường hợp), Cửa Nam (69 trường hợp), Đông Ngạc (58 trường hợp) và Thường Tín (39 trường hợp).

Công an TP Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục triển khai thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) tầm cao để giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Vành đai III, tập trung tại các phường: Yên Sở, Hoàng Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Hòa...

Đồng thời, Công an Thành phố tiếp tục mở rộng phạm vi giám sát trên tuyến Vành đai I, gồm các phường: Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Kim Liên, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy...

Trong thời gian từ 20 - 27/7/2026, hệ thống UAV đã ghi nhận 14 trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên tuyến Vành đai I, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm và phục vụ công tác tổ chức, điều hành giao thông.

Công an Thành phố khuyến cáo: Từ ngày 1/7/2026, mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến trật tự đô thị trên địa bàn Hà Nội được tăng gấp đôi theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội quy định mức tiền phạt đối với 28 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị.

Theo đó, 03 hành vi vi phạm trật tự đô thị phổ biến sẽ áp dụng mức xử phạt mới gồm:

- Sử dụng trái phép lòng đường, hè phố: phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân; từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức.

- Dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường: phạt từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

- Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, vỉa hè: phạt từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

Việc tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Một số hình ảnh vi phạm trật tự đô thị:

Hà Nội: Công bố 1.861 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 1.

Trước số 30 Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt - sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Hà Nội: Công bố 1.861 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 2.

Trước số 117B Nguyễn Trãi, phường Khương Đình - sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Hà Nội: Công bố 1.861 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 3.

Trước số 156-158 La Dương, phường Dương Nội - sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Hà Nội: Công bố 1.861 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 4.

Trước số 02 Lâm Hạ, phường Bồ Đề - sử dụng trái phép vỉa hè để rửa xe.

Hà Nội: Công bố 1.861 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 5.

Trước số 251 Thụy Khuê, phường Tây Hồ - sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Hà Nội: Công bố 1.861 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 6.

Trước số 551 Quang Trung, phường Dương Nội - sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Hà Nội: Công bố 1.861 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 7.

Trước số 01 La Nội, phường Dương Nội - sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Hà Nội: Công bố 1.861 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 8.

Bên cạnh và trước số 04 Đội Cấn, phường Ba Đình - sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Hà Nội: Công bố 1.861 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 9.

Trước số 2B Nhà Chung, phường Hoàn Kiếm - sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Hà Nội: Công bố 1.861 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 10.

Trước số 207 Lê Duẩn, phường Hai Bà Trưng - sử dụng trái phép vỉa hè để bày bán hàng hóa.

Hà Nội: Công bố 1.861 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 11.Hà Nội: Công bố 1.590 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép

GĐXH - Trong vòng 1 tuần (từ 13 - 19/7/2026), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 1.590 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh “phạt nguội”.

Hà Nội: Công bố 1.861 trường hợp bị 'phạt nguội' do lấn chiếm vỉa hè trái phép - Ảnh 12.Công an Hà Nội công bố hơn 1.300 trường hợp bị "phạt nguội" do vi phạm trật tự đô thị qua camera AI và phản ánh người dân

GĐXH - Trong vòng 1 tuần (từ 8-14/6/2026), Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 1.313 trường hợp vi phạm trật tự đô thị thông qua hình ảnh “phạt nguội”.

 

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