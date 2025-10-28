Hơn 35.000 ngôi nhà ở TP Huế bị ngập trong nước lũ

Mưa lớn và nước sông dâng cao khiến nhiều khu vực nội thành và vùng trũng của Huế bị ngập sâu từ 0,5m đến 2m. Hơn 35.000 ngôi nhà ở thành phố Huế bị ngập, nhiều tuyến đường trung tâm như phường Phú Xuân, Thuận Hóa, Kim Long, An Cựu, Vỹ Dạ, Phú Hồ…bị ngập nặng.

Công an phường An Cựu, thành phố Huế di dời người dân vùng ngập lũ lên cao

Một số đoạn Quốc lộ 1A qua thành phố phải phân luồng giao thông theo hướng đường tránh Huế. Để đảm bảo an toàn, Công ty Điện lực thành phố Huế đã tạm ngắt điện hơn 200 ngàn hộ dân, cắt điện gần 1.500 trạm biến áp tại các khu vực ngập sâu.

Đến chiều nay nhiều tuyến phố vẫn còn ngập lụt

Mưa lũ cũng gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền núi như Nam Đông, A Lưới, Bình Điền, Phong Điền. Nhiều tuyến giao thông như Quốc lộ 49A, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, cao tốc La Sơn -Túy Loan bị chia cắt tạm thời.

Di dời dân ở vùng ngập sâu

Đến nay, mưa lũ tại thành phố Huế làm 1 người chết ở tổ dân phố Vĩnh Trị, phường Thuận An. Một bé gái 5 tuổi ở phường Thủy Xuân bị nước cuốn trôi mất tích, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Lực lượng chức năng giúp dân trong lũ

Hiện Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, các sở, ngành và địa phương đang tập trung triển khai công tác cứu hộ, hỗ trợ người dân vùng ngập, di dời khẩn cấp các hộ dân tại khu vực nguy cơ sạt lở, đồng thời chủ động phương án ứng phó với mưa lớn.

Lực lượng cứu hộ di dân khỏi vùng ngập lũ

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: “Lượng nước lũ trên các sông cũng đã chững lại, đang giảm dần, thời gian giảm sẽ chậm do lượng mưa đầu nguồn cũng như phía đồng bằng đang còn và triều cường. Thành phố đã có chỉ đạo bà con tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác trong mưa lũ. Thứ hai là chú ý việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân vì lượng nước cũng đang rất cao, tránh tình trạng chủ quan dẫn đến những thiệt hại sau lũ”.

Từ ngày 25 đến sáng 28/10, trên địa bàn thành phố Huế đã xảy ra mưa rất to, có nơi đặc biệt to, gây ngập lụt trên diện rộng. Tổng lượng mưa đo được tại vùng đồng bằng phổ biến 350-450mm, vùng núi 800-1.000mm, một số nơi như đỉnh Bạch Mã đạt tới 2.690mm.