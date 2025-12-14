Xe máy tông vào đuôi ô tô tải đang đỗ ven đường khiến 3 người tử vong
GĐXH - Chở nhau trên xe máy lưu thông lúc rạng sáng, nhóm thanh thiếu niên (trong đó có người mới 13 tuổi) đã tông trực diện vào một chiếc ô tô đang đỗ bên đường. Vụ tai nạn xảy ra tại xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai), khiến cả 3 người trên xe máy thiệt mạng.
Ngày 14/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Chư Păh, khiến 3 người thiệt mạng.
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 14/12, thời điểm trên, anh R.C.S (28 tuổi, trú tại xã Chư Păh) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 81X1-110.xx, phía sau chở theo 2 người là R.C.R và R.C.H (cùng 13 tuổi, trú cùng địa phương). Chiếc xe di chuyển theo hướng từ làng Krái ra trung tâm xã Chư Păh.
Khoảnh khắc xe máy tông mạnh vào đuôi ô tô đang đỗ khiến 3 thanh thiếu niên tử vong được camera an ninh ghi lại.
Khi đi đến đoạn đường Hùng Vương (thuộc địa phận xã Chư Păh), do đêm tối và thiếu quan sát, chiếc xe máy do anh S. điều khiển đã tông mạnh vào đuôi xe ô tô tải mang biển kiểm soát 83C-085.xx đang đỗ bên lề đường. Được biết, chủ sở hữu chiếc ô tô này là bà N.T.N (43 tuổi, trú tại Thôn 1, xã Chư Păh).
Cú tông cực mạnh trong đêm vắng đã khiến cả người và xe máy văng ra đường. Dù được người dân nhanh chóng phát hiện và đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế, nhưng do chấn thương quá nặng, cả 3 nạn nhân đều đã không qua khỏi.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và phân luồng giao thông.
Theo nhận định ban đầu từ cơ quan điều tra, nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này là do người điều khiển xe máy không chú ý quan sát và không làm chủ được tốc độ khi tham gia giao thông trong điều kiện đêm khuya, tầm nhìn hạn chế.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
