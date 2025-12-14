Nam, nữ lao động đủ bao nhiêu tuổi sẽ nghỉ hưu vào năm 2026?
GĐXH - Tuổi nghỉ hưu tăng lên 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ từ 1/1/2026.
Năm 2026, nam, nữ lao động đủ bao nhiêu tuổi nghỉ hưu
Từ 1/1/2026, tuổi nghỉ hưu tăng lên 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ; người lao động đủ tuổi và có từ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên sẽ được hưởng lương hưu, kèm theo điều chỉnh về tỉ lệ hưởng hưu trí.
Theo Bộ luật Lao động hiện hành, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường tăng dần cho đến khi đạt 62 tuổi với nam vào năm 2028 và 60 tuổi với nữ vào năm 2035.
Các trường hợp được nghỉ hưu sớm hoặc muộn
Người lao động có thể nghỉ hưu sớm không quá 5 năm so với tuổi quy định nếu:
Suy giảm khả năng lao động
Làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Ngược lại, người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao hoặc một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu.
Nghỉ hưu trước tuổi bị trừ lương hưu thế nào?
Người lao động suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được nghỉ hưu trước tuổi: suy giảm từ 61% đến dưới 81% được nghỉ sớm tối đa 5 năm; suy giảm từ 81% trở lên được nghỉ sớm tối đa 10 năm.
Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định bị trừ 2% tỉ lệ hưởng lương hưu. Trường hợp nghỉ trước dưới 6 tháng không bị trừ; từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng bị trừ 1%.
Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH bắt buộc từ 14 năm 6 tháng đến dưới 15 năm, còn thiếu tối đa 6 tháng, được phép đóng bù một lần cho số tháng còn thiếu.
Mức đóng bù bằng 22% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, bao gồm phần đóng của người lao động và người sử dụng lao động, nộp vào Quỹ hưu trí và tử tuất.
Cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu của người lao động?
Lao động nữ đủ 57 tuổi, làm việc trong điều kiện bình thường, được hưởng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng; mỗi năm đóng thêm được cộng 2%. Tỉ lệ hưởng tối đa là 75%, tương ứng 30 năm đóng BHXH.
Với lao động nam đủ 61 tuổi 6 tháng, nếu đóng đủ 20 năm BHXH được hưởng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; đóng từ 15 đến dưới 20 năm được hưởng 40%, sau đó mỗi năm đóng thêm được cộng 1%. Từ năm đóng thứ 20 trở đi, mỗi năm được cộng 2%. Tỉ lệ hưởng tối đa vẫn là 75%.
Người không có lương hưu được hưởng trợ cấp xã hội ra sao?
Theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi, không có lương hưu và không hưởng trợ cấp BHXH, được nhận trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng.
Tại Hà Nội, từ 1/1/2026, mức trợ cấp này tăng lên 650.000 đồng/tháng, cao hơn mức chung cả nước, theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội.
Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 650.000 đồng/tháng, cao hơn so với mức chuẩn của Chính phủ, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố.
Tại TPHCM, HĐND TP đã quyết định tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 650.000 đồng/người/tháng (cao hơn 1,3 lần mức Chính phủ quy định) từ ngày 1/9/2025 để bảo đảm công bằng và ổn định đời sống người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp thường xuyên, với kinh phí dự kiến khoảng 1.522 tỉ đồng/năm.
Phụ nữ sinh đúng 3 ngày Âm lịch này có Thần Tài theo chân, gia đình hưởng lộcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ sinh vào một số ngày Âm lịch đặc biệt được cho là mang theo phúc khí mạnh mẽ, tài vận sáng rực và khả năng ảnh hưởng tích cực đến vận mệnh của gia đình.
