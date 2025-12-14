Ngày sinh Âm lịch tiết lộ số mệnh: Không sớm thành danh nhưng dễ giàu về sau
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số ngày Âm lịch nhất định thường phải trải qua giai đoạn khởi nghiệp nhiều trắc trở, nhưng càng về sau càng gặp thời, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống ngày một đủ đầy.
Người sinh ngày 1 và 6 Âm lịch: Vững niềm tin, bền chí vượt sóng gió
Theo tử vi, người sinh vào ngày 1 và 6 Âm lịch là tuýp người có niềm tin nội tại rất mạnh mẽ.
Dù hoàn cảnh ban đầu không thuận lợi, họ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, làm việc chăm chỉ và kiên trì xây dựng con đường riêng cho mình.
Chính sự chủ động, linh hoạt và tư duy sáng tạo giúp họ dần tạo ra khác biệt trong công việc, nâng cao hiệu suất và khẳng định năng lực cá nhân.
Cuộc đời của những người sinh vào hai ngày Âm lịch này không tránh khỏi va vấp, thậm chí có lúc tưởng chừng như bế tắc.
Tuy nhiên, càng trải nghiệm họ càng vững vàng, từng bước vượt qua khó khăn và leo lên những nấc thang cao hơn trong sự nghiệp.
Về hậu vận, họ có nhiều cơ hội đạt được cuộc sống sung túc, tài chính ổn định và tinh thần an yên.
Người sinh ngày 8 và 13 Âm lịch: Dám nghĩ dám làm, càng kiên trì càng thành công
Theo tử vi, người sinh vào ngày 8 và 13 Âm lịch sở hữu trí tuệ nhạy bén và tinh thần cầu tiến mạnh mẽ.
Họ không ngại đối diện thử thách, luôn chủ động tìm kiếm giải pháp mới khi công việc rơi vào thế khó.
Chính khả năng nhìn xa và dám thay đổi giúp họ mang đến những cơ hội, mục tiêu và hướng đi mới cho sự nghiệp của bản thân.
Dù con đường phía trước không hề dễ dàng, những người sinh vào ngày Âm lịch này vẫn sẵn sàng theo đuổi lý tưởng đến cùng.
Chỉ cần giữ được sự kiên trì và niềm tin vào chính mình, họ sẽ từng bước biến ước mơ thành hiện thực.
Khi thời cơ chín muồi, cuộc sống của họ có thể chuyển mình rõ rệt, sự nghiệp bước sang một giai đoạn phát triển cao hơn, đúng nghĩa "cầu vồng sau cơn mưa".
Người sinh ngày 21 và 26 Âm lịch: Bản lĩnh vững vàng, hậu vận khởi sắc
Theo tử vi, người sinh vào ngày 21 và 26 Âm lịch thường có cá tính mạnh và lập trường rõ ràng.
Trong những thời điểm khó khăn nhất của sự nghiệp, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh và kiên định, không dễ dao động trước áp lực hay thất bại tạm thời.
Chính bản lĩnh này giúp họ không bỏ cuộc khi mọi thứ trở nên u ám.
Khi rơi vào thế nguy, người sinh vào hai ngày Âm lịch này có khả năng khai phá tối đa tiềm năng, vận dụng toàn bộ năng lực để xoay chuyển tình thế.
Thay vì chìm đắm trong quá khứ, họ nhanh chóng xây dựng lại niềm tin với những người xung quanh, từ đó nhận được sự hỗ trợ kịp thời.
Nhờ vậy, con đường sự nghiệp về sau ngày càng rộng mở, thành công đến không quá ồn ào nhưng bền vững và lâu dài.
Những người sinh ngày Âm lịch nở rộ về hậu vận
Điểm chung của những người sinh vào các ngày Âm lịch kể trên là không sợ khó, không ngại khổ và luôn giữ vững niềm tin vào bản thân.
Dù sự nghiệp khởi đầu gập ghềnh, họ vẫn từng bước tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh để đón vận may ở chặng đường sau.
Với họ, thành công không đến sớm, nhưng khi đã đến thì vững vàng và viên mãn hơn nhiều người.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Tin mới nhất đợt không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc và dự báo thời tiết 10 ngày tớiĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng không khí lạnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to, nhiệt độ giảm. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.
Đền Xám ở Ninh Bình: Di tích linh thiêng đang dần phai nhạt theo thời gianĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều năm chưa được tu bổ tổng thể, nhiều hạng mục của Di tích Quốc gia đặc biệt đền Xám ở phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình đang xuống cấp nghiêm trọng.
Hà Nội: Chính thức kích hoạt hơn 1.800 'mắt thần' AI, thiết lập 'làn sóng xanh' giúp giảm 30% thời gian chờ đèn đỏĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội đã chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động. Với mạng lưới 1.837 camera AI phủ sóng tại 195 nút giao trọng điểm, hệ thống này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong quản lý đô thị.
Xe ô tô bốc cháy dữ dội trong đêmĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Đang lưu thông, chiếc ô tô con bất ngờ mất lái lao xuống vệ đường, bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.
Sáng tạo Việt Nam giải quyết thách thức môi trường tại giải EVSDA 2025Đời sống - 20 giờ trước
GĐXH - 20 nhóm tác giả xuất sắc đã được vinh danh trong Lễ Trao giải “Thiết kế Bền vững EU-Việt Nam (EVSDA) 2025” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào tối 12/12, khẳng định sức mạnh của thiết kế xanh và tư duy bền vững trong việc giải quyết thách thức môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Phụ nữ sinh đúng 3 ngày Âm lịch này có Thần Tài theo chân, gia đình hưởng lộcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ sinh vào một số ngày Âm lịch đặc biệt được cho là mang theo phúc khí mạnh mẽ, tài vận sáng rực và khả năng ảnh hưởng tích cực đến vận mệnh của gia đình.
3 con giáp kinh doanh mát tay, hốt vàng hốt bạc vào cuối năm 2025Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong những tháng cuối năm 2025, ba con giáp này được dự đoán sẽ bùng nổ về tài lộc nhờ kinh doanh, buôn bán. Họ gặp may mắn liên tiếp, nắm bắt đúng thời cơ và đón Tết đủ đầy, sung túc.
8 trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Những con giáp 'nghiện' du lịch: Sống là để đi và trải nghiệmĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những con giáp luôn giữ trong mình tinh thần xê dịch mạnh mẽ. Với họ, mỗi chuyến đi là một hành trình chữa lành, một cách để tìm lại năng lượng và mở rộng tâm hồn.
Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm, người dân 'nghẹt thở' trong lớp sương mù đặc quánhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 12/12, bầu trời Hà Nội chìm trong một lớp sương mờ màu trắng đục, đây không phải sương mù của mùa đông, mà là sự "tấn công" của bụi mịn PM2.5. Nhiều khu vực cây cối ven đường đổi màu vì bụi, người dân cảm thấy ngột ngạt ngay cả khi đeo khẩu trang...
Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tinĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây có vận quý nhân đặc biệt mạnh. Họ luôn gặp được bạn bè tốt, những người sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành và giúp họ vượt qua nghịch cảnh.