Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

| Bảo vệ người tiêu dùng
Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Sức sống hàng Việt 2026 mang nông sản sạch Cao Bằng đến người tiêu dùng Thủ đô - Ảnh 1.Hàng chục sản phẩm OCOP, đặc sản Lạng Sơn đến tay người tiêu dùng Hà Nội

GĐXH - Sáng nay (31/7), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn chính thức khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 10, nhằm mang đến cho người tiêu dùng Thủ đô nhiều loại nông sản đến từ Lạng Sơn.

Ngày 11/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp cùng Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức chương trình "Sức sống hàng Việt" kỳ thứ 13 với chủ đề "Cao Bằng – Hương vị biên cương".

Gian hàng diễn ra trong 3 ngày, từ 11/9 đến 13/9/2026, hội chợ nông sản đưa về phố cổ những sản vật gắn liền với đời sống đồng bào các dân tộc vùng Đông Bắc.

 Đối với các bà nội trợ Thủ đô, đây là dịp hiếm có để chọn mua tận tay nguồn thực phẩm sạch, an toàn, có chỉ dẫn địa lý rõ ràng cho bữa ăn gia đình.

Sức sống hàng Việt 2026 mang nông sản sạch Cao Bằng đến người tiêu dùng Thủ đô - Ảnh 2.
Sức sống hàng Việt 2026 mang nông sản sạch Cao Bằng đến người tiêu dùng Thủ đô - Ảnh 3.
Sức sống hàng Việt 2026 mang nông sản sạch Cao Bằng đến người tiêu dùng Thủ đô - Ảnh 4.

Đông đảo người dân Thủ đô và du khách ghé thăm, mua sắm đặc sản Cao Bằng tại không gian "Sức sống hàng Việt" kỳ thứ 13, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp cùng Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức. 

Gian hàng thực phẩm gây ấn tượng mạnh với các mặt hàng chuẩn phong vị địa phương, như:

Nông sản khô: Miến dong Phia Đén nức tiếng giòn dai; hạt dẻ Quây Sơn bùi béo; măng khô, măng bào Bảo Lạc, nấm hương rừng và mộc nhĩ giòn ngọt. 

Thực phẩm lành mạnh: Bún khô màu sắc tự nhiên chế biến từ rau củ, bún ngô, bún lá cẩm, bún gấc, bún gạo lứt huyết rồng cùng thịt ba chỉ gác bếp hun khói thơm lừng. 

Các thức quà ngọt: Bánh khảo truyền thống, Khảu Sli giòn rụm và mật ong hoa rừng của đồng bào Tày. 

Thảo mộc và thủ công: Trà chàm tía (Xỏm Đeng), Lục Trà, Hồng Trà, dao rèn thủ công Phúc Sen của người Nùng An và các sản phẩm thổ cẩm dệt tay tinh xảo.

Sức sống hàng Việt 2026 mang nông sản sạch Cao Bằng đến người tiêu dùng Thủ đô - Ảnh 5.

Hạt dẻ Quây Sơn cùng các loại nông sản vùng cao được nhiều gia đình ưu tiên chọn lựa.

Không chỉ dừng lại ở một điểm giới thiệu sản vật, chương trình mở ra cơ hội tiêu thụ bền vững cho các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và thanh niên khởi nghiệp tại địa phương.

Ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, giá trị cốt lõi của chương trình là đưa hàng hóa tới tận tay người tiêu dùng, để thị trường Hà Nội trực tiếp thẩm định, phản hồi chất lượng. Những đánh giá trực diện từ khách mua sẽ giúp các cơ sở sản xuất tiếp tục hoàn thiện hương vị, quy chuẩn đóng gói và nâng cao sức cạnh tranh.

Sức sống hàng Việt 2026 mang nông sản sạch Cao Bằng đến người tiêu dùng Thủ đô - Ảnh 6.

Ảnh 3: Đại diện Ban tổ chức và các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP đặc trưng của Cao Bằng.

Đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế, bà Nguyễn Hương Nhung - Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng chia sẻ, các đơn vị sản xuất vùng cao hiện nay đã chủ động thay đổi tư duy, từ chất lượng nguyên liệu thô đến việc nâng tầm bao bì, nhận diện thương hiệu và ứng dụng chuyển đổi số.

Bên cạnh không gian mua sắm trực tiếp mở cửa từ 9h00 đến 21h00 mỗi ngày tại 62 Tràng Tiền, chương trình còn tổ chức phiên livestream bán hàng trên nền tảng TikTok (từ 19h30 - 22h30 ngày 11/9 qua kênh "Cục Quản lý và Phát triển TTTN"). 

Hoạt động này giúp người tiêu dùng cả nước dễ dàng tiếp cận sản phẩm biên cương đạt chuẩn chỉ sau vài thao tác chạm màn hình.

Sức sống hàng Việt 2026 mang nông sản sạch Cao Bằng đến người tiêu dùng Thủ đô - Ảnh 7.Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

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