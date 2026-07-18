Hớn hở đi họp lớp 20 năm, người công nhân nghèo chết lặng khi quay lại sau 1 phút ra ngoài

Công nhân nghèo háo hức dự họp lớp sau gần 20 năm

Lão Phùng là người tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), vốn nổi tiếng hiền lành và thật thà. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông không học tiếp mà theo một người thợ trong làng lên thành phố làm công nhân xây dựng để kiếm sống.

Nhiều năm làm việc vất vả giúp ông dành dụm được một khoản tiền đủ mua nhà ở thị trấn, chuẩn bị tương lai ổn định cho các con.

Khi điện thoại thông minh trở nên phổ biến, lão Phùng cũng tập sử dụng để liên lạc với mọi người. Nhờ đó, ông bất ngờ kết nối lại với bạn học cũ qua WeChat và được mời tham gia nhóm lớp.

Nghĩ rằng đây là cơ hội hiếm có để gặp lại bạn bè, ông quyết định ở lại thành phố thêm một ngày thay vì về quê ngay sau khi lĩnh lương.

Buổi họp lớp khiến người đàn ông cảm thấy lạc lõng

Trong buổi gặp mặt, hầu hết bạn học của lão Phùng đều đã có sự nghiệp thành công. Người làm giám đốc, người giữ chức vụ cao, người điều hành doanh nghiệp lớn.

Là công nhân xây dựng duy nhất trong lớp, ông gần như không tham gia vào những câu chuyện sôi nổi của mọi người. Suốt bữa tiệc, ông lặng lẽ ăn uống và ngồi một góc.

Sau khi dùng bữa, cảm thấy không thoải mái, lão Phùng ra ngoài hút thuốc. Khi quay trở lại, ông vô cùng sửng sốt vì toàn bộ bạn học đã rời khỏi nhà hàng.

Khi quay trở lại, ông vô cùng sửng sốt vì toàn bộ bạn học đã rời khỏi nhà hàng. Ảnh minh họa

Bất ngờ trở thành người thanh toán hóa đơn 140 triệu đồng

Đang chuẩn bị ra về, lão Phùng bị nhân viên nhà hàng gọi lại. Theo lời nhân viên, những người tham dự nói rằng ông sẽ là người thanh toán toàn bộ chi phí bữa tiệc trước khi rời đi.

Không còn lựa chọn nào khác, lão Phùng lấy chiếc thẻ ngân hàng vừa nhận lương ngày hôm trước để trả hóa đơn.

Tổng chi phí cho bữa tiệc của khoảng 50 người lên tới 40.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 155 triệu đồng.

Nhìn số dư tài khoản gần như cạn sạch sau một lần quẹt thẻ, người đàn ông không khỏi chạnh lòng. Khoản tiền tích cóp từ nhiều tháng lao động nặng nhọc đã biến mất chỉ trong chốc lát.

Lớp trưởng quay lại và nói một câu khiến ông nhớ cả đời

Khi lão Phùng đang chuẩn bị rời đi, lớp trưởng cùng một số bạn học bất ngờ quay trở lại.

Biết lão Phùng đã đứng ra thanh toán toàn bộ hóa đơn, lớp trưởng lập tức xin lỗi và giải thích rằng ban đầu một vài người khá giả trong lớp nhận sẽ trả tiền.

Tuy nhiên, họ lấy lý do đi vệ sinh rồi lặng lẽ rời khỏi nhà hàng, khiến mọi việc rơi vào tình huống khó xử.

Lớp trưởng cam kết sẽ hoàn trả ngay toàn bộ số tiền cho lão Phùng.

Sau đó, ông còn chia sẻ một điều khiến người công nhân vô cùng bất ngờ. Hiện ông đang là chủ một công ty bất động sản lớn và cần một trợ lý đáng tin cậy để đồng hành trong các dự án mới.

Lớp trưởng nói với bạn mình: "Nếu cậu đồng ý, hãy về làm việc cùng tớ. Điều tớ cần nhất không phải người giỏi nhất mà là người đáng tin nhất. Mức lương sẽ là sáu con số mỗi năm."

Nghe những lời ấy, lão Phùng xúc động đến rơi nước mắt. Ông nhận ra rằng sự chân thành và uy tín của bản thân cuối cùng cũng được người khác nhìn thấy và trân trọng.

Câu chuyện để lại nhiều suy ngẫm

Dù chưa thể kiểm chứng hoàn toàn tính xác thực của câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thông điệp mà nó gửi gắm vẫn nhận được nhiều sự đồng tình.

Trong cuộc sống, tiền bạc có thể mất đi rồi kiếm lại, nhưng sự trung thực, trách nhiệm và lòng chân thành là những giá trị không dễ có.

Có những lúc lòng tốt bị người khác lợi dụng, nhưng cũng chính những phẩm chất ấy có thể mở ra những cơ hội bất ngờ và những mối quan hệ đáng quý trong tương lai.

Sau khi phá sản, tôi vẫn sĩ diện thanh toán hóa đơn họp lớp, về nhà mới hiểu thế nào là tình bạn GĐXH - Sau khi nhất quyết thanh toán toàn bộ hóa đơn họp lớp, tôi bất ngờ nhận khoản tiền thưởng hơn 34 triệu đồng và chỉ hiểu mọi chuyện khi đọc tin nhắn của bạn học.

Theo Kknews