Sau khi phá sản, tôi vẫn sĩ diện thanh toán hóa đơn họp lớp, về nhà mới hiểu thế nào là tình bạn

Buổi họp lớp tưởng chỉ là dịp gặp lại bạn bè sau 20 năm ra trường lại trở thành ký ức không thể nào quên với một người đàn ông phá sản như tôi.

20 năm sau ngày tốt nghiệp

Tôi hơn phần lớn bạn học vài tuổi vì đi học muộn. Từ những năm còn ngồi trên giảng đường, tôi luôn được mọi người tín nhiệm giao làm lớp trưởng.

Có lẽ nhờ tính cách nhiệt tình, thích đứng ra lo liệu mọi việc nên các bạn trong lớp vẫn quen gọi tôi là "đại ca".

Sau khi tốt nghiệp đại học, công việc kinh doanh của tôi phát triển khá thuận lợi. Tôi thành lập doanh nghiệp riêng và có nhiều năm làm ăn khấm khá.

Văn phòng công ty nằm ở vị trí thuận tiện nên các em khóa dưới hay bạn học cũ thường ghé chơi. Mỗi lần như vậy, tôi đều giữ thói quen mời mọi người ở lại dùng bữa.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cuộc sống của mình thay đổi quá nhanh.

Biến cố phá sản khiến cuộc sống rơi xuống vực sâu

Khủng hoảng kinh tế ập đến khiến việc kinh doanh lao dốc. Đơn hàng giảm mạnh, chi phí tăng cao, dòng tiền liên tục thiếu hụt.

Tôi chạy vạy khắp nơi để vay vốn, hy vọng cứu doanh nghiệp nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Cuối cùng, công ty buộc phải đóng cửa.

Chỉ trong thời gian ngắn, từ một người có cuộc sống dư dả, tôi trở thành người trắng tay, phải tính toán từng khoản chi tiêu. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi.

Lời mời họp lớp khiến tôi không muốn từ chối

Đúng lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn trong nhóm bạn đại học. Mọi người rủ nhau tổ chức một buổi họp lớp sau đúng 20 năm tốt nghiệp.

Nhìn những cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình điện thoại, tôi vừa xúc động vừa bồi hồi. Dù hoàn cảnh không còn như trước, tôi vẫn muốn giữ hình ảnh của người anh cả trong lớp.

Tôi lập tức nhắn lại rằng cứ tổ chức như thường lệ, bữa ăn hôm ấy tôi sẽ là người thanh toán.

Đó không phải vì sĩ diện, mà đơn giản tôi muốn giữ lời hứa và tình cảm với những người bạn đã gắn bó suốt thời sinh viên.

Chỉ với một bữa họp lớp, tôi không chỉ lấy lại số tiền vừa thanh toán mà còn mang về khoản tiền lớn hơn rất nhiều. Ảnh minh họa

Giành thanh toán hóa đơn dù trong túi không còn dư dả

Buổi họp lớp diễn ra trong bầu không khí vô cùng ấm áp. Mọi người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ, nhắc về thời sinh viên với biết bao tiếng cười.

Tôi là người đứng ra gọi món, liên tục giục mọi người ăn uống thoải mái như những lần trước. Khi bữa tiệc kết thúc, một người bạn định ra quầy thanh toán nhưng tôi lập tức ngăn lại.

"Tôi là người mời mọi người hôm nay, để tôi trả."

Nhân lúc mọi người chưa để ý, tôi tranh thủ ra quầy thanh toán trước. Hóa đơn hết 800 NDT, tương đương khoảng 3 triệu đồng.

Nếu là nhiều năm trước, số tiền ấy chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng ở thời điểm đó, nó là khoản chi không hề nhỏ đối với tôi. Dù vậy, tôi vẫn vui vẻ chuyển khoản vì không muốn bạn bè biết mình đang khó khăn.

Bất ngờ trúng thưởng

Đúng lúc chuẩn bị quay lại phòng ăn, chủ nhà hàng gọi tôi lại. Ông nói nhà hàng đang có chương trình tri ân khách hàng và tôi chính là vị khách may mắn thứ 100 trong ngày.

Tôi được mời bốc thăm trúng thưởng.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là hoạt động mang tính vui vẻ nên không đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng khi mở lá thăm, cả tôi lẫn chủ nhà hàng đều bất ngờ.

Tôi trúng giải đặc biệt trị giá 10.000 NDT, tương đương khoảng 38,7 triệu đồng.

Nhận xấp tiền trên tay, tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Chỉ với một bữa họp lớp, tôi không chỉ lấy lại số tiền vừa thanh toán mà còn mang về khoản tiền lớn hơn rất nhiều.

Tin nhắn sau buổi họp lớp khiến tôi lặng người

Trên đường về, càng nghĩ tôi càng thấy mọi chuyện quá trùng hợp. Tôi nhắn tin vào nhóm lớp hỏi vui rằng có phải mọi người đã biết trước chương trình khuyến mại của nhà hàng hay không.

Không lâu sau, một người bạn trả lời. Thì ra toàn bộ màn "trúng thưởng" đều là món quà mà các bạn đã âm thầm chuẩn bị.

Họ biết tôi đang gặp biến cố tài chính. Nhưng ai cũng hiểu tính cách của tôi sẽ không bao giờ nhận tiền hỗ trợ nếu được cho trực tiếp.

Vì thế, mọi người đã bàn bạc với chủ nhà hàng, tự bỏ tiền ra để tạo nên màn bốc thăm may mắn, giúp tôi nhận khoản tiền ấy một cách tự nhiên và không cảm thấy bị thương hại.

Đọc từng dòng tin nhắn, tôi nghẹn ngào không nói nên lời.

Điều quý giá nhất sau buổi họp lớp không phải là tiền

Khoản tiền ấy giúp tôi vượt qua phần nào giai đoạn khó khăn, nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả chính là tấm lòng của những người bạn.

Họ không chỉ nhớ đến tôi sau 20 năm ra trường mà còn âm thầm giữ gìn lòng tự trọng của tôi bằng một cách đầy tinh tế.

Những năm sau đó, tôi bắt đầu lại từ đầu, chăm chỉ làm việc và từng bước gây dựng lại sự nghiệp. Cuộc sống dần ổn định, nhưng mỗi lần nhớ đến buổi họp lớp năm ấy, tôi vẫn thấy biết ơn.

Tôi nhận ra rằng, trong cuộc đời mỗi người, thành công hay thất bại rồi cũng sẽ qua đi. Điều còn ở lại lâu nhất chính là những người bạn sẵn sàng ở bên khi ta rơi vào thời điểm khó khăn nhất, giúp đỡ mà không khiến ta cảm thấy mình đang mắc nợ hay bị thương hại. Đó mới là món quà quý giá nhất mà buổi họp lớp sau 20 năm đã mang lại cho tôi.

Tôi lén mở túi bóng đen bố chồng giấu sau buổi họp lớp mà chân tay rụng rời GĐXH - Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một buổi họp lớp của bố chồng lại khiến cả gia đình rơi vào bầu không khí nặng nề đến vậy.

Theo Toutiao