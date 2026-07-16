Yêu người hơn mình 53 tuổi, cô gái 21 tuổi nói một câu về 'bản lĩnh đàn ông' khiến nhiều người bất ngờ

Chuyện tình lệch 53 tuổi gây xôn xao dư luận

Mối quan hệ giữa cô gái Milijana Bogdanovic (21 tuổi) và ông Milojko "Mikan" Bozic (74 tuổi) tại một ngôi làng ở Serbia từng trở thành chủ đề bàn tán khi cả hai công khai yêu nhau bất chấp khoảng cách tuổi tác lên đến 53 năm.

Không ít người bất ngờ bởi ông Mikan đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có ba người con trưởng thành cùng hai cháu nội. Điều đáng nói là các con của ông đều lớn tuổi hơn bạn gái hiện tại của ông.

Dù vậy, cặp đôi khẳng định tuổi tác không phải rào cản của tình yêu. Họ còn dự định tiến tới hôn nhân và xây dựng một gia đình riêng trong tương lai.

Cô gái Milijana Bogdanovic (21 tuổi) và ông Milojko "Mikan" Bozic (74 tuổi)

Cụ ông 74 tuổi tìm thấy tình yêu ở tuổi xế chiều

Chia sẻ về mối lương duyên đặc biệt này, ông Mikan cho biết bản thân chưa từng nghĩ sẽ có ngày yêu một cô gái trẻ đến vậy.

Theo ông, điều khiến ông rung động chính là vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính cách hiền lành của Milijana. Hai người vốn là hàng xóm và đã quen biết nhau từ khi cô còn nhỏ.

"Tôi luôn biết cô ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có tình cảm. Chỉ đến khi cô ấy trưởng thành và chúng tôi có nhiều cơ hội trò chuyện hơn, mọi thứ mới thay đổi", ông chia sẻ.

Ông cũng thừa nhận việc được một cô gái trẻ dành tình cảm khiến chính mình cảm thấy bất ngờ.

Tình yêu nảy nở từ những lần cô gái trẻ chăm sóc cụ ông khi đau ốm

Về phía Milijana, cô cho biết tình cảm giữa hai người không đến ngay lập tức mà hình thành trong khoảng thời gian thường xuyên sang thăm hỏi, chăm sóc ông Mikan khi ông gặp vấn đề về sức khỏe.

Sự quan tâm, chia sẻ trong cuộc sống hằng ngày đã giúp cả hai ngày càng gắn bó. Theo cô gái trẻ, chính những khoảnh khắc bình dị ấy đã khiến tình yêu nảy nở một cách tự nhiên.

Mặc dù ông Mikan từng trải qua ca phẫu thuật tim, điều đó không làm thay đổi quyết tâm gắn bó của cả hai.

Cô gái 21 tuổi tiết lộ đời sống vợ chồng khiến nhiều người bất ngờ

Không né tránh những câu hỏi về đời sống vợ chồng, Milijana thẳng thắn chia sẻ rằng cả hai vẫn duy trì cuộc sống tình cảm bình thường.

Cô Milijana thoải mái khi chia sẻ về "chuyện chăn gối" của mình với tình nhân. Cô nói họ gần gũi mỗi ngày:"Tuy nhiên do ông Mikan từng phải phẫu thuật tim nên mọi thứ đều phải thật nhẹ nhàng".

Cô cũng cho biết bạn đời vẫn rất sung sức, đến mức hai người không cần sử dụng các loại thuốc hỗ trợ.

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề được nhiều người bàn luận trên mạng xã hội.

Milijana cho biết cô chưa bao giờ bị hấp dẫn bởi những chàng trai cùng trang lứa.

Theo cô, người đàn ông lớn tuổi mang đến cảm giác trưởng thành, chín chắn và đáng tin cậy hơn. Chính những phẩm chất ấy ở ông Mikan đã khiến cô quyết định lựa chọn gắn bó lâu dài.

"Tôi không quan tâm người khác đánh giá thế nào. Với tôi, ông ấy là người hoàn hảo", cô chia sẻ.

Gia đình phản đối vì khoảng cách tuổi tác quá lớn

Dù luôn khẳng định tình cảm dành cho nhau là chân thành, cặp đôi vẫn phải đối mặt với sự phản đối từ gia đình Milijana.

Người thân của cô lo ngại sự chênh lệch tuổi tác quá lớn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con gái.

Tuy nhiên, Milijana cho biết cô đã chuẩn bị tâm lý trước những ý kiến trái chiều và vẫn mong muốn tiếp tục đồng hành cùng ông Mikan.

Bất chấp mọi lời dị nghị, cặp đôi vẫn nuôi hy vọng sẽ sớm tổ chức đám cưới và thực hiện mong muốn xây dựng một mái ấm với những đứa con chung trong tương lai.