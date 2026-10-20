Hồng Nhung diện bikini, làm một việc cần thiết cho sức khỏe ở ban công penthouse 650m2

"Từ phía xa xa bên kia sông, mặt trời đã lên nhuốm đỏ cả một vùng. Bức tranh thiên nhiên chuyển động. Tôi hít vào một hơi dài, giữ nguyên trong lồng ngực rồi thư thả từ từ thở ra, tưởng tượng như một sợi chỉ mỏng manh, cứ kéo dài ra mãi", cô miêu tả. Theo ca sĩ, mỗi lần được ngồi tắm nắng ở không gian này, cô đều thấy biết ơn và cảm nhận điều kỳ diệu của sự sống". Hồng Nhung thường gọi ban công có nhiều loại cây xanh mướt trong penthouse là khu "vườn treo". Những ngày không phải chạy show, cô thường dành buổi sáng sớm để tắm nắng, hòa mình vào thiên nhiên. Bên cạnh đó, đây cũng là không gian để cô tập yoga hay đọc sách mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy, ca sĩ thường dành hơn một giờ ngồi thiền và tập yoga giữa khu vườn.