Hồng Nhung diện bikini, làm một việc cần thiết cho sức khỏe ở ban công penthouse 650m2
GĐXH - Ca sĩ Hồng Nhung khoe ảnh mặc bikini, tắm nắng, tận hưởng buổi sáng thanh bình ở khu vườn trong penthouse 650m2.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Sai lầm khi thiết kế phòng ngủ nhiều người mắc phảiỞ -
GĐXH - Không gian phòng ngủ không chỉ phụ thuộc vào diện tích mà còn chịu ảnh hưởng từ cách lựa chọn nội thất, phối màu và sắp xếp các vật dụng. Chỉ một vài sai lầm trong thiết kế cũng có thể khiến căn phòng trở nên chật chội.
Cách chăm sóc cây cảnh khi thời tiết giao mùa, trở lạnhỞ -
GĐXH - Với thời tiết có chút lạnh giá và ánh sáng yếu là thời điểm cây cảnh dễ gặp khó khăn trong việc phát triển. Việc chăm sóc cây cảnh đòi hỏi sự chú ý đặc biệt để giữ cho cây luôn khỏe mạnh và tươi tốt.
Chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) tăng vọt, 7 cách loại bỏ bụi mịn trong nhà nhanh chóngỞ -
GĐXH - Khi chất lượng không khí ngoài trời suy giảm, bụi mịn có thể xâm nhập vào nhà qua cửa ra vào, cửa sổ và nhiều khe hở. Dưới đây là những giải pháp giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà, bạn nên tham khảo.
Cách thiết kế phòng ngủ cho người lớn tuổi để luôn có tinh thần thoải mái, vui vẻ với cuộc sốngKhông gian sống -
GĐXH - Khi tuổi tác ngày càng lớn, cơ thể chúng ta cần những điều kiện thoải mái để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Bài viết này sẽ bật mí cho bạn những bí quyết quan trọng nhất khi thiết kế phòng ngủ cho người già để đạt được hiệu quả cao nhất.
'Hoa hậu bí ẩn nhất showbiz Việt' vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hiện sống trong ngôi nhà thế nào?Không gian sống -
GĐXH - Với cô, hạnh phúc không nhất thiết phải gắn với sự chú ý của đám đông, mà nằm ở khả năng được sống đúng với bản thân và những giá trị mình theo đuổi.
Hiểm họa từ việc dùng ổ cắm điện bạn cần tránhỞ -
GĐXH - Việc quá tải ổ điện do cắm cùng lúc nhiều thiết bị cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra sự cố cháy nổ. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết nguy cơ và giải pháp giúp bạn sử dụng điện an toàn hơn.
Những vị trí trong nhà ít ai ngờ tới là nguồn gây nhiễm khuẩn bụi bẩnỞ -
GĐXH - Bên cạnh việc giữ nhà cửa gọn gàng, bạn nên chú ý các vị trí thường xuyên được chạm và vệ sinh chúng đúng cách. Dưới đây là những vị trí trong nhà cần vệ sinh sạch sẽ để giảm nguy cơ lây bệnh mà gia đình không nên bỏ qua.
Mùa thu trồng cây gì chuẩn nhất? Bí quyết chọn cây và lưu ý cần biếtỞ -
GĐXH - Nên chọn loại cây nào để đạt tỉ lệ sống cao và phát triển xanh tốt để trồng vào mua thu? Bài viết này sẽ gợi ý cho bạn những loại cây thích hợp nhất, cùng các nguyên tắc chọn cây và lưu ý quan trọng không thể bỏ qua.
Cách trang bị lối thoát nạn cho nhà ở liên kề khi có cháyỞ -
GĐXH - Đối với nhà độc lập, liền kề để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, trước hết chúng ta phải xác định được lối ra an toàn ra khỏi căn nhà đang cháy.
Nguyên nhân bất ngờ khiến hóa đơn tiền điện tăng vùn vụtỞ -
GĐXH - Chủ đề hóa đơn tiền điện luôn thu hút đông đảo sự quan tâm của khách hàng sử dụng điện trên khắp cả nước. Nhưng ít người để ý, có những "thủ phạm" vô tình gây nên tình trạng này.