'Hoa hậu bí ẩn nhất showbiz Việt' vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hiện sống trong ngôi nhà thế nào?
GĐXH - Với cô, hạnh phúc không nhất thiết phải gắn với sự chú ý của đám đông, mà nằm ở khả năng được sống đúng với bản thân và những giá trị mình theo đuổi.
Hiện tại, Nguyễn Thị Huyền cho biết hài lòng với cuộc sống bình yên bên gia đình. Cô hạn chế chia sẻ hình ảnh các con, đồng thời không tiết lộ danh tính chồng nhằm bảo vệ sự riêng tư của những người thân yêu. Thay vào đó, người đẹp ưu tiên gia đình, công việc và con đường học thuật. Với cô, hạnh phúc không nhất thiết phải gắn với sự chú ý của đám đông, mà nằm ở khả năng được sống đúng với bản thân và những giá trị mình theo đuổi.
Rất hiếm hoi khoe nhà, nhưng một số hình ảnh vẫn được người hâm mộ tìm thấy. Qua đó có thể thấy căn nhà của nàng hậu lấy tông trầm làm chủ đạo với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế.
Ở phòng khách còn được đặt một chiếc đàn piano màu trắng.
Phòng khách đơn giản nhưng rất tinh tế.
Vốn có niềm đam mê với vườn tược, nàng hậu có cả một khu vườn xanh mát với nhiều hoa và những loại cây cô yêu thích. Đây là thú vui của cô sau mỗi ngày làm việc và Nguyễn Thị Huyền luôn tự hào khoe những thành quả mình vun trồng trên trang cá nhân.
Bên ngoài xanh mát với các loại cây cảnh. Sen cảnh Nhật gợi cảm giác thư thái cho người yêu hoa.
Hoa hậu là người có lối sống xanh, sạch và quan tâm tới sức khỏe nên lẽ dĩ nhiên không thể thiếu vườn rau sạch trong sân vườn.
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