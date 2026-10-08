'Chiến thần phòng vé' Trại Buôn Người - Quách Ngọc Ngoan và Quách Ngọc Tuyên là 2 anh em? 2 diễn viên hiện sống ra sao?

Tuy nhiên, đây thực chất chỉ là màn trêu đùa giữa hai đồng nghiệp. Quách Ngọc Ngoan đính chính rằng anh và Quách Ngọc Tuyên không phải anh em hay có quan hệ họ hàng được xác nhận. Việc cả hai cùng mang họ Quách, đồng thời đều có tên đệm Ngọc, chỉ là sự trùng hợp khá thú vị. Nam diễn viên từng hài hước cho rằng biết đâu tổ tiên của hai người có liên quan đến nhau từ xa xưa. Theo anh, họ Quách khá phổ biến ở miền Tây khi xưa nên hoàn toàn có khả năng nhiều gia đình cùng mang họ này, nhưng hiện tại cả hai chỉ đơn thuần là anh em đồng nghiệp trong nghề.