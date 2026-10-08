'Chiến thần phòng vé' Trại Buôn Người - Quách Ngọc Ngoan và Quách Ngọc Tuyên là 2 anh em? 2 diễn viên hiện sống ra sao?
GĐXH - Sau khi phim ra mắt, Trại buôn người cũng nhanh chóng tạo dấu ấn tại phòng vé. Tác phẩm chính thức khởi chiếu từ ngày 25/9/2026, sau thời gian dài được phát triển và hoàn thiện. Từ hai cái tên dễ khiến khán giả nhầm lẫn bởi cùng họ, cùng tên đệm và cùng sinh năm, Quách Ngọc Ngoan và Quách Ngọc Tuyên lại tạo nên một câu chuyện hậu trường thú vị.
Không gian sống của Quách Ngọc Ngoan và Quách Ngọc Tuyên
Nhà vườn của Quách Ngọc Ngoan
Căn nhà của Quách Ngọc Tuyên xây cho bố mẹ
Không chia sẻ về căn nhà riêng của bản thân, nhưng trên trang cá nhân, Quách Ngọc Tuyên tỏ ra hạnh phúc khi vừa hoàn thiện căn nhà cho bố mẹ.
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