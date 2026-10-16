Những sai lầm phổ biến bạn cần tuyệt đối tránh khi thiết kế nhà bếp

Bố trí công năng thiếu khoa học

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, một trong những sai lầm phổ biến trong thiết kế nhà bếp là sắp xếp bếp nấu, bồn rửa và tủ lạnh không hợp lý. Đây là ba khu vực được sử dụng thường xuyên, vì vậy khoảng cách giữa chúng cần được tính toán để hạn chế việc di chuyển qua lại khi sơ chế và nấu ăn.

Nếu tủ lạnh đặt quá xa khu vực sơ chế, hoặc bồn rửa nằm cách xa bếp nấu, người sử dụng sẽ mất nhiều thời gian di chuyển. Ngược lại, bố trí các khu vực quá sát nhau cũng khiến mặt bàn chuẩn bị thực phẩm bị thu hẹp, gây khó khăn khi thao tác.

Vì vậy, nên xác định quy trình sử dụng bếp từ lấy thực phẩm, sơ chế đến nấu nướng trước khi lên bản vẽ.

Giấu thùng rác trong tủ

Đặt thùng rác bên trong tủ bếp giúp không gian trông gọn gàng, thẩm mỹ hơn nhưng có thể gây bất tiện khi sử dụng. Không gian kín, thiếu thông thoáng dễ khiến mùi rác tích tụ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Thiết kế nhà bếp cần cân bằng giữa thẩm mỹ và công năng sử dụng (nấu nướng, vệ sinh, lưu trữ).

Do đó, nếu không được bố trí và vệ sinh hợp lý, đây có thể trở thành một trong những chi tiết gây khó chịu nhất trong quá trình sử dụng bếp hằng ngày.

Thêm nữa, các vết bẩn từ túi rác có thể rò rỉ ra sàn tủ, tạo môi trường cho vi khuẩn và côn trùng trú ngụ trong khu vực chế biến thực phẩm.

Đặt bồn rửa và bếp nấu quá gần nhau

Bồn rửa và bếp nấu là hai khu vực có tính chất trái ngược: Bồn rửa luôn ẩm ướt, liên quan đến nước và vệ sinh - Bếp nấu lại nóng, liên quan đến dầu mỡ và nhiệt cao.

Khi thiết kế nhà bếp nếu bạn đặt hai vị trí này quá gần nhau, bạn sẽ gặp nhiều bất tiện và rủi ro. Nước dễ bắn vào nồi đang nấu, gây nguy hiểm hoặc làm giảm chất lượng món ăn.

Không có khoảng trống để đặt đồ sơ chế, dụng cụ, gia vị. Dầu mỡ gặp nước dễ tạo bắn tung tóe, làm khu bếp nhanh bẩn hơn. Người nấu cảm thấy chật chội, khó thao tác hai công việc cùng lúc.

Đối với tất cả các hoạt động của nhà bếp thường đòi hỏi có một mặt bàn và các thiết bị được bố trí cố định ở đó.

Thay vào đó nên để tối thiểu 60-80cm giữa bồn rửa và bếp nấu, khu vực ở giữa sẽ trở thành vùng chuẩn bị tối ưu, giúp thao tác mượt mà hơn.

Không đủ không gian sử dụng

Cũng theo VOV, một trong những phàn nàn lớn nhất về thiết kế nội thất phòng bếp là thiếu không gian quầy. Đối với tất cả các hoạt động của nhà bếp thường đòi hỏi có một mặt bàn và các thiết bị được bố trí cố định ở đó, nếu bạn tạo được nhiều những mặt phẳng như thế càng tốt. Một gợi ý cho bạn đó là hãy sử dụng thêm một đảo bếp hay sử dụng một bàn bếp hình chữ L.

Thiếu ánh sáng

Phòng bếp là một không gian mà không thể để nguồn sáng kém. Đó không chỉ là vấn đề về tăng hiệu quả thiết kế và tạo một bầu không khí tốt. Mà ánh sáng còn có nhiệm vụ quan trọng khác trong phòng bếp, đó là giúp bạn hoạt động an toàn khi sử dụng những con dao sắc và các dụng cụ nhà bếp khác.

Một phòng thông thường cần ba loại ánh sáng: Chiếu sáng chung cho tổng thể không gian. Chiếu sáng theo nhiệm vụ, chức năng. Nguồn sáng tự nhiên.

Đối với phòng bếp của bạn, hãy xem xét lại các khu vực và có biện pháp bố trí ánh sáng hợp lý theo nguyên tắc trên. Bạn có thể sử dụng một loạt đèn treo trên trần nhà để tăng vẻ đẹp và tính công năng khi sử dụng. Và hãy nhớ lắp thêm đèn cho tủ bếp dưới để có đủ ánh sáng cho các công việc nhà bếp thông thường khác.

Nên lựa chọn các vật liệu an toàn cho sức khỏe khi thiết kế và thi công.

Mặt bếp quá cao hoặc quá thấp

Thông tin trên VTC News, chiều cao mặt bếp phù hợp sẽ giúp bạn thoải mái thao tác khi nấu nướng, tránh bị đau lưng hay mỏi cổ. Chiều cao tiêu chuẩn của mặt bếp dao động từ 75cm đến 85cm.

Tủ bếp không đủ chức năng

Tủ bếp đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ đồ dùng nhà bếp. Do đó, cần thiết kế tủ bếp với đầy đủ các ngăn, kệ phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Nên tận dụng tối đa diện tích tủ bếp bằng cách sử dụng các phụ kiện thông minh như giá treo xoong nồi, ray trượt...

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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