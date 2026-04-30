Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

Thứ năm, 13:25 30/04/2026 | Thời sự
GĐXH - TP Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành với tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ đồng, nhằm chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm.

UBND TP Huế vừa tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm về chương trình mở cửa Đại nội về đêm. Tại cuộc họp này, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, thành phố đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế về đêm, với tổng mức kinh phí dự kiến hơn 80 tỷ đồng.

Chương trình "Hoàng cung huyền ảo" diễn ra các tối từ 25-28/4 thu hút đông đảo du khách.

Theo định hướng phát triển kinh tế đêm, hạng mục chiếu sáng tập trung vào không gian bên trong Đại Nội Huế, đường 23/8 chạy trước Ngọ Môn và các tuyến đường xung quanh Kinh thành.

Bên cạnh khu vực Kinh thành, TP Huế giao Trung tâm Công viên cây xanh chủ trì đề xuất dự án chiếu sáng nghệ thuật cảnh quan hai bờ sông Hương. Phương án tư vấn được đánh giá có tính thẩm mỹ cao, góp phần hình thành không gian cảnh quan ban đêm đặc trưng dọc trục sông Hương.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua, từ 24-28/4, Huế đón khoảng 395.000 lượt khách, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng trung bình đạt trên 90%, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng vào những ngày cao điểm.

Trong các tối từ 25-28/4, Đại nội mở cửa miễn phí từ 20h đến 22h, thu hút lượng lớn người dân và du khách. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong 4 đêm mở cửa, trung bình mỗi tối có từ 15.000 đến 20.000 lượt khách.

Dòng người đổ về di tích Huế trong ngày mở cửa miễn phí cho công dân Việt NamDòng người đổ về di tích Huế trong ngày mở cửa miễn phí cho công dân Việt Nam

GĐXH - Đông đảo người dân và du khách đổ về các điểm di tích Huế tạo nên không khí tham quan sôi động trong ngày mở cửa miễn phí dành cho công dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Huế.

Tin liên quan

Dòng người đổ về di tích Huế trong ngày mở cửa miễn phí cho công dân Việt Nam

Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng dịp đầu năm Bính Ngọ

Thanh Hóa: Diễn biến mới nhất dự án gia cố di tích Hòn Vọng Phu

Vì sao tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo rà soát dự án gia cố di tích Hòn Vọng Phu?

Đỗ Hải Yến khoe nhan sắc quý phái ở di tích cố đô Hoa Lư – Ninh Bình

Tin sáng 30/4: 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc phục vụ người dân dịp 30/4; miền Bắc se lạnh đến khi nào?

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam được bổ sung và tổ chức khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp 30/4 và 1/5; Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 29/4, Bắc Bộ chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng phổ biến từ 20 - 23 độ C.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô giảm sâu nhất bao nhiêu độ khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa, mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 21–23 độ.

Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổ

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày cuối tháng 4, trên các trục phố trung tâm như Quang Trung, Phan Chu Trinh, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Các dải rào tôn kéo dài, máy móc hoạt động liên tục, công nhân chia ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án thoát nước xuyên tâm – một trong những giải pháp nhằm giảm ngập cho khu vực cận phố cổ Hà Nội.

Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/4, UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu chấn chỉnh toàn diện công tác kiểm soát giết mổ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió ở độ cao 1500m khu vực Bắc Bộ có mưa dông. Dự báo khu vực vùng núi có mưa to đi kèm thời tiết cực đoan như mưa đá, sấm sét.

Thu giữ 122 cây muội hồng tại một nhà dân ở Thanh Hóa

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng kiểm lâm ở Thanh Hóa phát hiện, thu giữ 122 cây muội hồng không có giấy tờ hợp pháp tại nhà một người dân.

Hà Nội: Giải quyết đến cùng 'điểm nghẽn' an toàn thực phẩm, đo bằng kết quả

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tập huấn, triển khai các nhiệm vụ giải quyết "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố.

Vì sao tuyến đường ven biển Thanh Hóa liên tục lỡ hẹn?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Vướng mắc mặt bằng, giá vật liệu leo thang, cùng với cơ chế thay đổi... khiến tuyến đường ven biển liên tục lỡ hẹn.

Bộ Công thương chính thức bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư 18 từ ngày mai 29/4

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 28/4, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21, chính thức bãi bỏ một phần nội dung tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 18/2025/TT-BCT (ban hành ngày 13/3/2025) liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do tác động của không khí lạnh miền Bắc có mưa dông nhiều nơi. Đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nắng xuất hiện nhiều hơn khiến không khí nóng dần lên.

Tin sáng 28/4: Thông tin mới nhất về tăng lương hưu từ 1/7; Dựng chuyện bị cướp để 'ôm' tiền hàng, nam shipper bị lật tẩy

Thời sự

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/7, tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng; Công an TPHCM lập hồ sơ xử lý một nam nhân viên giao hàng về hành vi báo tin giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng.

Nhà hàng Dookki, Golden Gate và nhiều quán ăn tại Hà Nội bị xử phạt do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Thời sự
Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổ

Thời sự
Thu giữ 122 cây muội hồng tại một nhà dân ở Thanh Hóa

Thời sự
Miền Bắc lại hứng chịu những trận mưa như trút nước, khu vực nào là tâm điểm mưa lớn?

Thời sự

