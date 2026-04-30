Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

UBND TP Huế vừa tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm về chương trình mở cửa Đại nội về đêm. Tại cuộc họp này, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, thành phố đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế về đêm, với tổng mức kinh phí dự kiến hơn 80 tỷ đồng.

Chương trình "Hoàng cung huyền ảo" diễn ra các tối từ 25-28/4 thu hút đông đảo du khách.

Theo định hướng phát triển kinh tế đêm, hạng mục chiếu sáng tập trung vào không gian bên trong Đại Nội Huế, đường 23/8 chạy trước Ngọ Môn và các tuyến đường xung quanh Kinh thành.

Bên cạnh khu vực Kinh thành, TP Huế giao Trung tâm Công viên cây xanh chủ trì đề xuất dự án chiếu sáng nghệ thuật cảnh quan hai bờ sông Hương. Phương án tư vấn được đánh giá có tính thẩm mỹ cao, góp phần hình thành không gian cảnh quan ban đêm đặc trưng dọc trục sông Hương.



Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa qua, từ 24-28/4, Huế đón khoảng 395.000 lượt khách, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng trung bình đạt trên 90%, nhiều cơ sở lưu trú kín phòng vào những ngày cao điểm.



Trong các tối từ 25-28/4, Đại nội mở cửa miễn phí từ 20h đến 22h, thu hút lượng lớn người dân và du khách. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong 4 đêm mở cửa, trung bình mỗi tối có từ 15.000 đến 20.000 lượt khách.