Thanh Hóa: Diễn biến mới nhất dự án gia cố di tích Hòn Vọng Phu
GĐXH – Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Thanh Hóa, Hòn Vọng Phu đổi sang màu trắng do quá trình thi công làm bong tróc rêu phong và bám đọng bột đá sau khi hoàn thành gia cố.
Sở VH,TT&DL tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí, dư luận, phản ánh liên quan đến di tích hòn Vọng Phu (thuộc phường Đông Quang).
Theo đó, các nội dung báo chí phản ánh về màu sắc của Hòn Vọng Phu sau khi được tu bổ và cảnh quan khu vực di tích Hòn Vọng Phu là đúng hiện trạng thực tế.
Việc triển khai dự án là yêu cầu cấp thiết nhằm cứu vãn thắng cảnh vốn bị rạn nứt và sạt lở nghiêm trọng do sét đánh từ năm 2022. Tuy nhiên, trước phản ánh của dư luận về việc di tích "khoác áo mới" màu trắng lạ lẫm, Sở VH,TT&DL xác nhận hiện trạng này là có thật, xuất phát từ quá trình phun Foam (ngăn Foam bám vào bề mặt đá) và bọc nilon khiến lớp rêu bụi cổ kính bị bong tróc, đồng thời bột đá trong quá trình khoan bám đọng vào bề mặt lộ ra màu đá vôi sáng nguyên bản.
Trước tình hình đó, Sở VH,TT&DL kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương xử lý kỹ thuật bề mặt đá để trả lại vẻ thẩm mỹ tự nhiên vốn có, đồng thời yêu cầu địa phương tháo dỡ các công trình tâm linh tự phát và dọn dẹp vệ sinh mặt bằng trước ngày 30/1 nhằm bảo vệ nguyên trạng không gian di sản.
Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã đưa tin, UBND tỉnh Thanh Hóa mới có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát và xử lý thông tin báo chí, dư luận xã hội phản ánh liên quan đến Dự án bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (Núi Nhồi).
Theo đó, phần đỉnh hòn Vọng Phu, nơi từng xuất hiện vết nứt lớn hiện đã được xử lý, gia cố và được đánh giá là đảm bảo an toàn. Dù vậy, bên cạnh kết quả về mặt kỹ thuật, màu sắc bề mặt đá đã thay đổi so với ban đầu, gây nhiều tranh luận về yếu tố thẩm mỹ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng giao Sở VH,TT&DL chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cùng các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các nội dung thông tin phản ánh, đối chiếu với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó, chủ động làm rõ, phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí, dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất, chính xác và đúng quy định của pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa.
Di tích thắng cảnh Hòn Vọng Phu nằm trong cụm Di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (còn gọi là núi Nhồi, phường An Hưng, TP Thanh Hóa cũ - nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa).
Hòn Vọng Phu là một cột đá cao khoảng 20m, giống hình người phụ nữ ôm con. Di tích này được Bộ VH,TT&DL công nhận là Di tích cấp Quốc gia năm 1992 cùng với di tích Đình Thượng, chùa Hinh Sơn, chùa Quan Thánh, Lăng Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa.
