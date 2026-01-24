Vì sao tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo rà soát dự án gia cố di tích Hòn Vọng Phu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát và xử lý thông tin báo chí, dư luận xã hội phản ánh liên quan đến Dự án bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (Núi Nhồi).

Theo đó, trong những ngày gần đây, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội quan tâm, tìm hiểu thông tin và phản ánh một số nội dung liên quan đến Dự án Bảo tồn, gia cố di tích Hòn Vọng Phu thuộc cụm di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An hoạch.

Phần đỉnh hòn Vọng Phu, nơi từng xuất hiện vết nứt lớn hiện đã được xử lý, gia cố và được đánh giá là đảm bảo an toàn. Dù vậy, bên cạnh kết quả về mặt kỹ thuật, màu sắc bề mặt đá đã thay đổi so với ban đầu, gây nhiều tranh luận về yếu tố thẩm mỹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cùng các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát các nội dung thông tin phản ánh, đối chiếu với hồ sơ khoa học di tích và hồ sơ dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở đó, chủ động làm rõ, phát ngôn và cung cấp thông tin chính thức cho báo chí, dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất, chính xác và đúng quy định của pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa.

Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 1/2026, đồng thời kịp thời đề xuất phương án xử lý nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền.

Sau khi được đầu tư 17 tỷ đồng để gia cố, hòn Vọng Phu chuyển sang màu trắng, thay vì màu đá rêu phong tự nhiên như trước khi triển khai dự án.

Trước đó, như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã đưa tin, đêm 15/6/2022, di tích Hòn Vọng Phu đã bị sét đánh trúng, gây sạt lở khối đá kích thước 1x3m phía tây và khối đá kích thước 2,5x3m phía đông.

Sau sự cố trên, Hòn Vọng Phu đã bị tróc vỡ, xuất hiện nhiều vết nứt, hiện có độ nghiêng theo phương thẳng đứng từ 10 - 15 độ, và có nguy cơ tiếp tục bị sét đánh gây sụp đổ nếu không sớm có biện pháp bảo vệ, bảo tồn.

Để tìm giải pháp bảo tồn, cuối năm 2023, Sở VH,TT&DL tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo khoa học, tham vấn ý kiến của các chuyên gia và nhà khoa học.

Tháng 5/2024, UBND TP Thanh Hóa xây dựng hệ thống chống sét với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng ngay cạnh di tích, đồng thời làm rào chắn, biển cảnh báo nghiêm cấm người dân lên núi tham quan, thắp hương.

Tuy nhiên, để bảo tồn lâu dài, tỉnh Thanh Hóa quyết định duyệt chi 17 tỷ đồng để gia cố Hòn Vọng Phu bằng phương án khoan lỗ rút lõi, sau đó gia cố bằng các sợi thép được chèn vữa SIKA GROUT 214-11 gia cố dọc theo phương đứng. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Trong quá trình thực hiện công tác gia cố, đơn vị thi công dựng hệ thống giàn giáo khủng cao hơn chục mét trên đỉnh núi Nhồi bao quanh khối đá bị sét đánh trước đó, để tiến hành các phương án gia cố.

Hiện công trình cơ bản hoàn thành, hệ thống giàn giáo, máy móc phục vụ công trình đã rút hết. Trên đỉnh núi Nhồi, Hòn Vọng Phu nhìn nổi bật hơn trước với gam màu trắng sáng. Tuy nhiên, sau khi Hòn Vọng Phu được xử lý xong sự cố, hình ảnh mới lại gây ra nhiều tranh cãi.

Di tích thắng cảnh Hòn Vọng Phu nằm trong cụm Di tích nghệ thuật và thắng cảnh núi An Hoạch (còn gọi là núi Nhồi, phường An Hưng, TP Thanh Hóa cũ - nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa). Hòn Vọng Phu là một cột đá cao khoảng 20m, giống hình người phụ nữ ôm con. Di tích này được Bộ VH,TT&DL công nhận là Di tích cấp Quốc gia năm 1992 cùng với di tích Đình Thượng, chùa Hinh Sơn, chùa Quan Thánh, Lăng Mãn Quận công Lê Trung Nghĩa.