Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng dịp đầu năm Bính Ngọ

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa thông báo tiếp tục miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng do thành phố quản lý từ ngày 20 đến 22/2 (tức từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) để phục vụ người dân và du khách tham quan, vui chơi cho đến hết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Khách du lịch đến với Hội chữ Xuân Bính Ngọ tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Danh sách các điểm được miễn phí gồm nhiều địa danh tiêu biểu của Thủ đô như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Khu di tích Cổ Loa, Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, Di tích số 22 Hàng Buồm, Ngôi nhà Di sản số 87 Mã Mây, Bảo tàng Hà Nội, Đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm), Đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc), Đền Quan Đế (28 Hàng Buồm), Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (50 Đào Duy Từ), Đền Quán Thánh, Làng cổ Đường Lâm, Chùa Thầy và Chùa Tây Phương.

Đây là các điểm tham quan có thu phí do thành phố quản lý, thu hút đông đảo người dân và du khách mỗi dịp đầu xuân. Việc mở cửa miễn phí trong 3 ngày cao điểm sau Tết được triển khai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lễ, du xuân, đồng thời góp phần kích cầu du lịch Thủ đô.