HULO CARE ra mắt sản phẩm mới - Bloom Care Wash Sensi-Care

Bloom Care Wash - Bộ sản phẩm hướng đến từng nhu cầu chăm sóc vùng nhạy cảm

Chăm sóc vùng nhạy cảm không chỉ dừng lại ở việc làm sạch mà còn cần chú trọng độ ẩm, độ pH sinh lý và sự dễ chịu của làn da. Đặc biệt, với vùng nhạy cảm dễ kích ứng, việc lựa chọn sản phẩm phù hợp là yếu tố cần được quan tâm trong thói quen vệ sinh hằng ngày.

Từ định hướng đó, HULO CARE phát triển Bloom Care Wash với ba sản phẩm chuyên biệt, mỗi loại tập trung vào một nhu cầu chăm sóc khác nhau:

• Bloom Care Wash Inu-Rich: Làm sạch dịu nhẹ và cấp ấm.

• Bloom Care Wash Odor-Balance: Giảm mùi thông qua cơ chế kháng khuẩn.

• Bloom Care Wash Sensi-Care: Chăm sóc dịu nhẹ cho da nhạy cảm.

Việc phân chia thành ba loại sản phẩm giúp tiếp cận đa dạng nhu cầu chăm sóc vùng nhạy cảm, thay vì áp dụng một công thức chung cho tất cả đối tượng.

Bloom Care Wash Sensi-Care - Chăm sóc dịu nhẹ cho da nhạy cảm

Trong bộ Bloom Care Wash, Sensi-Care chính thức ra mắt đầu tiên, sản phẩm được phát triển dành cho da vùng kín đang trong giai đoạn điều trị phụ khoa, nhạy cảm hoặc dễ kích ứng. Công thức kết hợp bốn thành phần chính gồm Eve Solution, Panthenol, Vitamin E và Amitose R hướng đến khả năng làm sạch nhẹ nhàng, hỗ trợ duy trì độ pH sinh lý và mang lại cảm giác dịu nhẹ.

Sản phẩm có kết cấu dạng gel trong suốt, màu vàng nhạt, chuyển thành lớp bọt mịn khi tiếp xúc với nước. Độ pH 4.5 phù hợp với môi trường pH tự nhiên của vùng kín; hương thơm dịu nhẹ góp phần mang lại trải nghiệm dễ chịu khi sử dụng. Sản phẩm không chứa sulfate và paraben, an toàn, lành tính dành cho da nhạy cảm.

Bloom Care Wash Sensi-Care - Chăm sóc dịu nhẹ cho da nhạy cảm.

Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn cGMP-ASEAN

Bloom Care Wash Sensi-Care sản xuất tại nhà máy HULO CARE đạt chuẩn cGMP-ASEAN, với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất đến thành phẩm.

Tiêu chuẩn cGMP-ASEAN là một trong những nền tảng giúp HULO CARE duy trì tính ổn định và chất lượng sản phẩm, đồng thời thể hiện định hướng đầu tư nghiêm túc vào quy trình sản xuất dược mỹ phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng trong khu vực.

Chứng nhận cGMP-ASEAN của HULO CARE

Mở rộng hệ sinh thái chăm sóc da và chăm sóc cá nhân HULO CARE

Bloom Care Wash Sensi-Care tiếp tục bổ sung vào danh mục sản phẩm đang được HULO CARE phát triển theo hướng đa dạng hóa nhu cầu chăm sóc. Bên cạnh các giải pháp cho da mặt như Aqua Marine Cleanser - Sữa rửa mặt nước biển sâu, Daily Micellar Water - Nước tẩy trang sinh học thế hệ mới, EGF Complex Serum - Serum chuyên biệt hướng đến làn da sau liệu pháp xâm lấn và Hulo Sheet Mask với 10 loại mặt nạ giấy dành riêng cho từng tình trạng da; thương hiệu từng bước mở rộng sang các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể như DermaMoist Body Cream - Kem dưỡng thể cho da mịn màng và chăm sóc cá nhân như Bloom Care Wash Sensi-Care vừa ra mắt.

Trong thời gian tới, HULO CARE sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm với nhiều giải pháp đa dạng như:

• Hulo Sâm - Bộ sản phẩm chiết xuất từ Sâm Việt Nam.

• Hulo Care 4 Kids - Bộ sản phẩm dành cho bé.

• Eczero Cream - Kem dưỡng giúp cấp ẩm và làm dịu da khô.

• Marine Mist - Xịt khoáng nước biển sâu.

• Oryza Radiance Cleanser - Sữa rửa mặt sáng da.

Thông qua Bloom Care Wash Sensi-Care, HULO CARE tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển sản phẩm dược mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm dành cho nhiều đối tượng và mục đích sử dụng khác nhau.

Dòng sản phẩm hiện có của HULO CARE

Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Hulo Care

Văn phòng: Số 38, Đường số 52, Khu phố 21, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà máy: Nhà xưởng D-4, Lô G6, G7, G8, G9, đường N3, Khu công nghiệp Đông Nam, xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

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Huyền My