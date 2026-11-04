Bí quyết chăm sóc tóc khi giao mùa và một số lưu ý giúp tóc đỡ rụng

Nguyên nhân khiến tóc khô xơ mùa hanh khô

Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, khi chuyển sang mùa hanh khô, độ ẩm trong không khí giảm mạnh. Không khí khô hanh sẽ hút đi lượng ẩm tự nhiên có trong sợi tóc và da đầu.

Sợi tóc bị mất nước sẽ trở nên khô cứng, thiếu đàn hồi, dẫn đến hiện tượng tóc khô xơ, rối, chẻ ngọn và rất dễ gãy khi chải hoặc tạo kiểu tóc. Hơn nữa, da đầu khô cũng dễ bị kích ứng, bong tróc, làm suy yếu chân tóc.

Ngoài ra, thời tiết khô hanh còn gây ra hiện tượng tĩnh điện. Khi không khí thiếu độ ẩm, ma sát giữa tóc và các vật liệu như mũ len, khăn quàng cổ, hoặc áo khoác sẽ tích tụ điện tích. Các sợi tóc mang điện tích cùng dấu sẽ đẩy nhau, tạo nên mái tóc bị dựng lên, bay lơ lửng và rối tung. Tóc càng khô, hiện tượng tĩnh điện càng nghiêm trọng. Việc gỡ rối do tĩnh điện cũng là nguyên nhân làm tóc khô xơ, dễ bị đứt gãy.

Khi chuyển mùa, thời tiết bắt đầu hanh khô, da đầu cũng khô theo khiến phần chân tóc yếu và mảnh, gây ra hiện tượng tóc bị gãy rụng nhiều.

Một số lưu ý để tóc không xơ, rụng mùa hanh khô

Uống nhiều nước

Theo VTC News, ngoài việc giúp loại bỏ độc tố và làm giảm căng thẳng mệt mỏi, uống nhiều nước còn giúp mọi người có một mái tóc chắc khỏe, làn da đẹp vào thời tiết hanh khô của chuyển mùa. Hãy uống một ngày từ 2 - 2,5 lít nước để bổ sung đủ cho cơ thể.

Tránh để tóc ướt trong mùa mưa

Thời tiết giao mùa cũng là lúc những cơn mưa thường xuyên bất chợt xảy đến. Vì vậy hãy giữ tóc khô khi ra ngoài trong những ngày mưa. Trong nước mưa có thể có những chất gây ô nhiễm khiến tóc trở nên yếu và dễ gãy rụng.

Nếu không may tóc bị ướt, hãy vệ sinh tóc lại bằng các dầu gội và các sản phẩm dưỡng tóc khác phù hợp.

Tránh nhiệt độ quá cao

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, nếu bạn thích thay đổi kiểu tóc thường xuyên, hãy bớt lại một chút trong mùa này. Các công cụ tạo kiểu tóc như máy sấy, máy cuốn nóng là nguyên nhân khiến tóc bạn dễ bị hư tổn vì sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn. Hãy dùng ống cuốn bằng nhựa để tạo kiểu tóc.

Chúng mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng an toàn cho tóc bạn. Nếu bạn buộc phải dùng máy sấy, bạn chỉ nên dùng nó 1 lần/tuần. Và tốt hơn hết, bạn nên để mức thổi mát vừa phải.

Nếu không may tóc bị ướt, hãy vệ sinh tóc lại bằng các dầu gội và các sản phẩm dưỡng tóc khác phù hợp.

Dưỡng ẩm vừa đủ cho tóc

Chắc chắn để cải thiện tình trạng tóc khô có gàu thì không thể thiếu đi bước dưỡng ẩm cho tóc. Bạn có thể lựa chọn các loại kem ủ tóc, kem dưỡng tóc hay tinh chất dưỡng ẩm để cung cấp độ ẩm cho tóc. Tuy nhiên cần nắm cách sử dụng các loại dưỡng tóc đúng cách. Và đặc biệt lưu ý chỉ nên sử dụng một lượng dưỡng ẩm vừa đủ. Nếu bạn quá lạm dụng sẽ dẫn đến tình trạng tóc không hấp thụ hết các dưỡng chất và gây nên vấn đề tắc nghẽn lỗ chân lông tóc và bết dính tóc.

Hạn chế ăn đồ lạnh

Dùng nhiều thực phẩm lạnh có thể làm gián đoạn quá trình tuần hoàn máu, gây co rút nang tóc, khiến chân tóc yếu và dễ rụng. Theo y học, việc lưu thông máu kém ở da đầu sẽ ảnh hưởng đến sự cung cấp dinh dưỡng cho tóc, làm tóc khô xơ và dễ gãy rụng hơn.

Bổ sung thực phẩm tốt cho tóc

Các thực phẩm như cá, thực phẩm làm từ đậu, ngũ cốc, thịt bò… chứa rất nhiều biotin, kẽm, protein, vitamin… tốt cho mái tóc và mang lại cho chúng ta một làn tóc chắc khỏe, mượt mà, khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, rau và trái cây nên được bổ sung vào các bữa ăn nhẹ mỗi ngày để thêm độ ẩm và vitamin cho tóc.

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Đây mới là nguyên nhân khiến tóc rụng khi gội và cách khắc phục GĐXH - Dưới đây là một số thói quen khi gội đầu mà bạn nên lưu ý trong quá trình chăm sóc tóc hằng ngày. Những cách làm tưởng chừng đơn giản này nếu lặp lại thường xuyên có thể tạo ra những tác động không mong muốn đối với da đầu và sợi tóc.