Dâu hào môn Linh Rin 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần

Thứ sáu, 10:10 30/10/2026 | Thời trang
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GĐXH - Linh Rin - nàng dâu hào môn của gia đình "vua hàng hiệu" Jonathan Hạnh Nguyễn mới đây chia sẻ hình ảnh đẹp tựa nữ thần trên trang cá nhân.

Linh Rin - em dâu Tăng Thanh Hà 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần - Ảnh 1.Bóc giá chiếc túi hàng hiệu của Linh Rin trong đám cưới con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn khiến dân mạng bất ngờ

GĐXH - Linh Rin mới đây xuất hiện trong đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Điều khiến khán giả chú ý chính là chiếc túi hàng hiệu có giá xa xỉ của người đẹp.

Linh Rin - em dâu Tăng Thanh Hà 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần - Ảnh 2.
Linh Rin - em dâu Tăng Thanh Hà 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần - Ảnh 3.
Linh Rin - em dâu Tăng Thanh Hà 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần - Ảnh 4.

Trên trang cá nhân, Linh Rin gây bão với nhan sắc ngọt ngào cùng hình ảnh "đu trend" nữ thần. Nhan sắc ở tuổi 32 của Linh Rin khiến khán giả bất ngờ vì quá trẻ đẹp.

Linh Rin - em dâu Tăng Thanh Hà 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần - Ảnh 5.

Ở tuổi 32 đã trải qua 1 lần sinh nở, để có được nhan sắc rực rỡ như vậy Linh Rin cũng rất dụng công cho việc chăm sóc da. 

Linh Rin - em dâu Tăng Thanh Hà 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần - Ảnh 6.

Trong chu trình chăm sóc da từng công khai, Linh Rin bắt đầu bằng dầu tẩy trang có thành phần từ dầu quả bơ, dầu hạt tầm xuân để loại bỏ bụi bẩn, lớp trang điểm và kem chống nắng.

Linh Rin - em dâu Tăng Thanh Hà 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần - Ảnh 7.

Sau đó, cô sử dụng bột yến mạch pha với nước ấm để rửa mặt. Nếu có trang điểm, người đẹp kết hợp thêm sữa rửa mặt tạo bọt nhằm làm sạch da kỹ hơn.

Linh Rin - em dâu Tăng Thanh Hà 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần - Ảnh 8.

Sau bước làm sạch, Linh Rin sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học, toner rồi mới đến các sản phẩm dưỡng chuyên sâu. Cô từng chia sẻ việc bổ sung vitamin C vào chu trình chăm sóc da để hỗ trợ cải thiện tình trạng xỉn màu, giúp da trông tươi sáng hơn.

Linh Rin - em dâu Tăng Thanh Hà 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần - Ảnh 9.

Qua những chia sẻ này có thể thấy người đẹp khá quan tâm đến việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của làn da. Cô không chỉ chú trọng một bước dưỡng nhất định mà xây dựng quy trình tương đối đầy đủ, từ làm sạch đến bổ sung độ ẩm.

Linh Rin - em dâu Tăng Thanh Hà 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần - Ảnh 10.

Đáng chú ý, trong thời gian mang thai và sau khi sinh con, Linh Rin cũng từng chia sẻ về việc điều chỉnh sản phẩm chăm sóc da theo hướng ưu tiên những lựa chọn an toàn, phù hợp với từng giai đoạn.

Linh Rin - em dâu Tăng Thanh Hà 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần - Ảnh 11.

Bên cạnh da mặt, Linh Rin còn dành sự quan tâm cho làn da cơ thể. Người đẹp từng tiết lộ cô có thói quen chăm sóc da toàn thân vào buổi tối, nhất là sau những hoạt động khiến cơ thể tiếp xúc nhiều với ánh nắng hoặc nước hồ bơi. Cô thường tắm nước ấm, kết hợp một số sản phẩm dưỡng thể để hạn chế tình trạng da khô. Massage cũng là bước được Linh Rin yêu thích. Cô sử dụng dụng cụ massage có đầu kim loại hoặc đầu gai silicon để chăm sóc cơ thể, đồng thời giúp bản thân thư giãn sau một ngày làm việc.

Linh Rin - em dâu Tăng Thanh Hà 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần - Ảnh 12.

Nhờ việc chăm sóc da kỹ càng từ mặt đến toàn thân nên vẻ ngoài của Linh Rin vẫn luôn trẻ đẹp, căng tràn sức sống.

Ảnh: FBNV

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô từng được biết đến là hot girl Hà thành, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, diễn xuất và tham gia một số chương trình truyền hình. Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang thanh lịch, Linh Rin từng là gương mặt thu hút sự chú ý của giới trẻ.

Linh Rin - em dâu Tăng Thanh Hà 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần - Ảnh 13.Ái nữ nhà tỷ phú "Vua hàng hiệu" lộ diện, khoảnh khắc cực yêu bên Linh Rin khiến dân tình ồ ạt thả tim

Dáng vẻ đáng yêu của nhóc tỳ 1 tuổi nhà Linh Rin - Phillip Nguyễn nhận được sự yêu thích của mọi người.

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