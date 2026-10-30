Dâu hào môn Linh Rin 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần

Bên cạnh da mặt, Linh Rin còn dành sự quan tâm cho làn da cơ thể. Người đẹp từng tiết lộ cô có thói quen chăm sóc da toàn thân vào buổi tối, nhất là sau những hoạt động khiến cơ thể tiếp xúc nhiều với ánh nắng hoặc nước hồ bơi. Cô thường tắm nước ấm, kết hợp một số sản phẩm dưỡng thể để hạn chế tình trạng da khô. Massage cũng là bước được Linh Rin yêu thích. Cô sử dụng dụng cụ massage có đầu kim loại hoặc đầu gai silicon để chăm sóc cơ thể, đồng thời giúp bản thân thư giãn sau một ngày làm việc.