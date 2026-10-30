Dâu hào môn Linh Rin 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mặc đồ golf, sải bước cùng Á hậu Châu Anh, Vân NhiThời trang -
Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 vừa tham gia trình diễn thời trang tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, thuộc Sóng Festival 2026.
Trên trang cá nhân, Linh Rin gây bão với nhan sắc ngọt ngào cùng hình ảnh "đu trend" nữ thần. Nhan sắc ở tuổi 32 của Linh Rin khiến khán giả bất ngờ vì quá trẻ đẹp.
Ảnh: FBNV
Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô từng được biết đến là hot girl Hà thành, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, diễn xuất và tham gia một số chương trình truyền hình. Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang thanh lịch, Linh Rin từng là gương mặt thu hút sự chú ý của giới trẻ.
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Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 vừa tham gia trình diễn thời trang tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, thuộc Sóng Festival 2026.
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