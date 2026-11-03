Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp gây chú ý trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

2 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là một số thói quen khi gội đầu mà bạn nên lưu ý trong quá trình chăm sóc tóc hằng ngày. Những cách làm tưởng chừng đơn giản này nếu lặp lại thường xuyên có thể tạo ra những tác động không mong muốn đối với da đầu và sợi tóc.