Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp gây chú ý trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026
GĐXH - 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, trong đó có cháu gái Quách Ngọc Ngoan, đang gây chú ý trước thềm chung kết.
Các thí sinh đều mong chờ được thể hiện những màn trình diễn bùng nổ trước giám khảo và hàng nghìn khán giả.
Trước thềm chung kết, khán giả tích cực bình chọn danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026. Các hạng mục đang thu hút hàng chục nghìn lượt bình chọn. Sau 2 tuần mở cổng bình chọn danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026, khán giả đang tích cực bình chọn cho các thí sinh mình yêu thích. Kết quả bình chọn là một trong những căn cứ để lựa chọn các gương mặt giành danh hiệu và đặc cách vào Top 10, Top 15 cuộc thi.
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