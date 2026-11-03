Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp gây chú ý trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Thứ ba, 15:09 03/11/2026 | Đẹp
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GĐXH - 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, trong đó có cháu gái Quách Ngọc Ngoan, đang gây chú ý trước thềm chung kết.

Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp gây chú ý trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.Hà Trúc Linh nói gì về việc chưa thi quốc tế khi sắp kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam?

GĐXH - Trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hà Trúc Linh cho biết cô sẵn sàng thi quốc tế nếu có cơ hội phù hợp, song không xem việc chưa góp mặt tại đấu trường nhan sắc quốc tế là thiệt thòi.

Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 1.

Sáng 3/11, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dự buổi họp báo công bố vương miện dành cho người đẹp đăng quang. Sự kiện đánh dấu chặng nước rút của hành trình tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Sự kiện có sự góp mặt rạng rỡ của 25 thí sinh tiềm năng nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Các người đẹp đang gấp rút chuẩn bị cho đêm thi quan trọng sắp tới.

Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 3.

Rất nhiều thí sinh tiềm năng cho vương miện năm nay đã dần lộ diện. 

Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 4.

Trần Xuân Khánh Linh - cháu gái Quách Ngọc Ngoan, là một trong 25 thí sinh xuất sắc vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp quê Gia Lai sinh năm 2006, sở hữu chiều cao 1m69 cùng số đo ba vòng 83-60-88 cm. Hiện tại, cô đang theo học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 5.

Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi sinh năm 2004, quê Ninh Bình, gây chú ý với nhan sắc và thành tích học tập nổi bật. Cô từng đoạt giải Người đẹp toàn năng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2022, tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế Quốc tế của trường. Bên cạnh đó, người đẹp còn từng đạt học bổng Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh do tỉnh Ninh Bình trao tặng.

Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 6.

Lisa Gouband, bông hồng lai Việt - Pháp cũng là một trong những thí sinh gây ấn tượng tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô là sinh viên đa tài, thông thạo ba ngôn ngữ và từng là vận động viên thể thao.

Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 7.

Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 8.
Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 9.
Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 10.
Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 11.

Các thí sinh đều mong chờ được thể hiện những màn trình diễn bùng nổ trước giám khảo và hàng nghìn khán giả.

Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 12.
Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 13.
Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 14.
Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 15.
Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 16.
Cháu gái Quách Ngọc Ngoan và 24 người đẹp nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 - Ảnh 17.

Trước thềm chung kết, khán giả tích cực bình chọn danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026. Các hạng mục đang thu hút hàng chục nghìn lượt bình chọn. Sau 2 tuần mở cổng bình chọn danh hiệu đại sứ Hoa hậu Việt Nam 2026, khán giả đang tích cực bình chọn cho các thí sinh mình yêu thích. Kết quả bình chọn là một trong những căn cứ để lựa chọn các gương mặt giành danh hiệu và đặc cách vào Top 10, Top 15 cuộc thi.

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