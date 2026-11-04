Vẻ đẹp ở tuổi 37 của Phương Oanh

Lisa (BLACKPINK) bất ngờ xuất hiện trong tiệc sinh nhật MinnieĐẹp -
Lisa (BLACKPINK) và Minnie (i-dle) thu hút sự chú ý khi khoe những khoảnh khắc thân thiết tại tiệc sinh nhật.
Phương Oanh sinh năm 1989, từng ghi dấu trên màn ảnh qua nhiều bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân... Sau thời gian tạm gác diễn xuất để chăm sóc gia đình và sinh hai con, cô trở lại màn ảnh với vai Mỹ Anh trong Gió ngang khoảng trời xanh vào năm 2025.
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Lisa (BLACKPINK) và Minnie (i-dle) thu hút sự chú ý khi khoe những khoảnh khắc thân thiết tại tiệc sinh nhật.
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