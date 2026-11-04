Vẻ đẹp ở tuổi 37 của Phương Oanh

Nhan sắc của người phụ nữ ở mỗi giai đoạn có thể thay đổi, nhưng điều khiến họ trở nên cuốn hút đôi khi lại nằm ở sự bình thản và cảm giác hài lòng với những gì mình đang có. Với Phương Oanh, hình ảnh hiện tại mang đến cảm nhận về một người phụ nữ trưởng thành, vẫn yêu cái đẹp, biết chăm sóc bản thân và không ngừng tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống.