Mạnh Trường khen vợ trắng và thơm

| Chăm sóc da
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GĐXH - Phương Phạm - vợ diễn viên Mạnh Trường mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân chuyện chăm sóc da và được chồng khen trắng, thơm.

Vợ Mạnh Trường khoe được chồng khen trắng và thơm - Ảnh 1.Con gái Mạnh Trường tròn 17 tuổi được bố mẹ yêu chiều

GĐXH - Từng được khán giả yêu mến khi cùng bố - diễn viên Mạnh Trường tham gia chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?, Chíp (Nguyễn Phương Linh) giờ đã bước sang tuổi 17. Không còn là cô bé nhỏ nhắn hay nũng nịu bố trên truyền hình năm nào, con gái nam diễn viên ngày càng trưởng thành, nữ tính và bộc lộ nhiều sở thích riêng.

Vợ Mạnh Trường khoe được chồng khen trắng và thơm - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Phương Phạm - vợ diễn viên Mạnh Trường khoe hình ảnh tình cảm của 2 vợ chồng tại biệt thự sang chảnh. Khán giả dành lời khen cho nhan sắc của vợ nam diễn viên. 

Vợ Mạnh Trường khoe được chồng khen trắng và thơm - Ảnh 2.

Theo chia sẻ của vợ Mạnh Trường trên trang cá nhân, thời gian gần đây, chồng thường xuyên dành cho chị những lời khen về làn da trắng sáng, mềm mại cùng hương thơm dễ chịu. Theo chị, sự thay đổi này khiến chị không khỏi thích thú, bởi trước đây ông xã không thường xuyên thể hiện sự quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

Vợ Mạnh Trường khoe được chồng khen trắng và thơm - Ảnh 3.

Bí quyết cho sự thay đổi của làn da lẫn mùi cơ thể của vợ Mạnh Trường đến từ việc chị thay đổi sản phẩm dưỡng da. Chị cho biết làn da của cô trước kia chưa được như hiện tại. Sau khi tìm được sản phẩm chăm sóc cơ thể phù hợp, vợ diễn viên Mạnh Trường duy trì thói quen sử dụng đều đặn hơn.

Vợ Mạnh Trường khoe được chồng khen trắng và thơm - Ảnh 4.

Chị nhận thấy làn da có vẻ sáng và mềm mịn hơn, đồng thời yêu thích hương thơm nhẹ nhàng lưu lại trên da. Với vợ diễn viên Mạnh Trường, việc chăm sóc bản thân không nhất thiết phải cầu kỳ, quan trọng là tìm được phương pháp phù hợp và kiên trì thực hiện. 

Vợ Mạnh Trường khoe được chồng khen trắng và thơm - Ảnh 5.

Tuy nhiên, điều khiến chị vui hơn cả vẫn là những thay đổi tích cực trong cách chồng thể hiện tình cảm, khi anh dành nhiều lời khen vợ hơn. 

Vợ Mạnh Trường khoe được chồng khen trắng và thơm - Ảnh 6.

Ở đời thực, vợ diễn viên Mạnh Trường ngoài chăm sóc da, cô còn tích cực diện đồ trẻ trung và làm tóc cá tính để "hack tuổi".

Vợ Mạnh Trường khoe được chồng khen trắng và thơm - Ảnh 7.

Nhờ vậy, dù đã trải qua 3 lần sinh nở, ở tuổi trung niên nhưng chị vẫn giữ được làn da lẫn vóc dáng căng tràn sức sống.

Vợ Mạnh Trường khoe được chồng khen trắng và thơm - Ảnh 8.

Mỗi lần xuất hiện bên chồng là "nam thần" VFC, Phương Phạm vẫn được khen đẹp đôi và không bị lép vế so với chồng.

Mạnh Trường là nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi bật với ngoại hình điển trai và khả năng đảm nhận nhiều dạng vai. Anh được khán giả biết đến qua các phim như: "Hương vị tình thân", "Chúng ta của 8 năm sau", "Đừng nói khi yêu"... Ngoài đời, anh có cuộc sống gia đình kín tiếng bên vợ và các con.

Ảnh: FBNV

Vợ Mạnh Trường khoe được chồng khen trắng và thơm - Ảnh 10.Mạnh Trường ở tuổi 41

GĐXH - Mạnh Trường ở tuổi 41 có một sự nghiệp ổn định cùng tổ ấm nhỏ hạnh phúc với vợ đẹp và 3 con xinh xắn, đáng yêu.

 

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