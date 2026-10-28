Mạnh Trường khen vợ trắng và thơm
GĐXH - Phương Phạm - vợ diễn viên Mạnh Trường mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân chuyện chăm sóc da và được chồng khen trắng, thơm.
Mạnh Trường là nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi bật với ngoại hình điển trai và khả năng đảm nhận nhiều dạng vai. Anh được khán giả biết đến qua các phim như: "Hương vị tình thân", "Chúng ta của 8 năm sau", "Đừng nói khi yêu"... Ngoài đời, anh có cuộc sống gia đình kín tiếng bên vợ và các con.
Ảnh: FBNV
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