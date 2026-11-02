Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh

Thứ hai, 14:59 02/11/2026 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bảo Thanh ở tuổi 37 có bộ ảnh chào thu rất xinh đẹp và "hack tuổi" gây chú ý với khán giả.

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - Ảnh 1.Tin sao 26/10: Bảo Thanh xinh tươi đón chào tuổi mới, Đăng Khôi xúc động về hành trình 20 năm ca hát

GĐXH - Diễn viên Bảo Thanh hạnh phúc đón chào tuổi mới, trong khi đó ca sĩ Đăng Khôi dành lời tri ân tới khán giả đã yêu mến và theo dõi trong suốt 20 năm qua.

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Bảo Thanh hào hứng chia sẻ khoảnh khắc mùa thu đã về, kèm theo cách bày tỏ ngắn gọn, đầy cảm xúc khi viết: “Em..! Thu rồi ...”. 

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - Ảnh 2.

Câu nói mang sắc thái vui tươi, dí dỏm, thể hiện sự thích thú của nữ diễn viên trước thời khắc giao mùa.

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - Ảnh 3.

Ở tuổi 37, diễn viên Bảo Thanh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Nữ diễn viên gây chú ý với gương mặt đầy đặn, đường nét hài hòa cùng nụ cười tươi tắn quen thuộc. 

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - Ảnh 4.

Không chạy theo vẻ đẹp sắc sảo hay cầu kỳ, cô tạo thiện cảm bởi nét dịu dàng, gần gũi và thần thái tự tin.

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - Ảnh 5.

Qua những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Bảo Thanh cho thấy phong độ nhan sắc khá ổn định. Dù xuất hiện với trang phục đời thường hay những bộ váy nữ tính, bà mẹ hai con vẫn toát lên vẻ tươi tắn, tràn đầy sức sống. Ở cô có nét đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, hồn nhiên.

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - Ảnh 6.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và trải qua những thay đổi trong cuộc sống gia đình, Bảo Thanh dường như ngày càng thoải mái với diện mạo của mình. 

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - Ảnh 7.

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - Ảnh 8.

Vẻ đẹp ở tuổi 37 của nữ diễn viên không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở sự viên mãn, tự tin và nguồn năng lượng tích cực mà cô thể hiện trong cuộc sống thường ngày.

Bảo Thanh (sinh năm 1990) là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt, từng ghi dấu ấn qua các phim Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, cô giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2017. Sau thời gian tạm rời phim truyền hình để chăm lo gia đình và hoạt động sân khấu, Bảo Thanh được khán giả mong đợi trở lại màn ảnh nhỏ.

Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh - Ảnh 10.Bảo Thanh có tin vui ở tuổi 36

GĐXH - Bảo Thanh mới đây đã hạnh phúc chia sẻ niềm vui khi nhận được danh hiệu "Phụ nữ thủ đô tiêu biểu". Đây là niềm vui lớn trong tháng 10 ý nghĩa của cô.

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.