Vẻ đẹp tuổi 37 của Bảo Thanh

Lăn khử mùi Cavaillès Contrôle 72H: Tiếp nối hành trình chăm sóc cá nhân chuẩn PhápĐẹp -
Cavaillès mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam với dòng lăn khử mùi Cavaillès Contrôle 72H, tiếp nối thành công của dung dịch vệ sinh.
Bảo Thanh (sinh năm 1990) là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt, từng ghi dấu ấn qua các phim Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, cô giành giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2017. Sau thời gian tạm rời phim truyền hình để chăm lo gia đình và hoạt động sân khấu, Bảo Thanh được khán giả mong đợi trở lại màn ảnh nhỏ.
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Cavaillès mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam với dòng lăn khử mùi Cavaillès Contrôle 72H, tiếp nối thành công của dung dịch vệ sinh.
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