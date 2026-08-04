Tuyển sinh đại học 2026: Bắt đầu được lọc ảo đối với hơn 7,1 triệu nguyện vọng

Lọc ảo nhằm bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2026 có 1.241.914 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, hơn 874.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống, với tổng cộng 7.180.860 nguyện vọng.

Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất

Theo quy định, tất cả thí sinh, dù xét tuyển bằng phương thức nào, đều phải đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian quy định. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng được ưu tiên cao nhất.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, các cơ sở đào tạo tải dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường, tổ chức xét tuyển trên phần mềm riêng và đưa danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển lên hệ thống chung để thực hiện lọc ảo.

Lọc ảo là quá trình hệ thống loại khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến của một trường đối với những thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển ở nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao hơn tại cơ sở đào tạo khác.

Theo nguyên tắc này, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất, là nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Sau mỗi lần xử lý, hệ thống trả kết quả về cho các cơ sở đào tạo để tiếp tục rà soát, điều chỉnh danh sách dự kiến trúng tuyển. Quy trình được lặp lại 6 lần nhằm hạn chế tình trạng thí sinh trúng tuyển vào nhiều trường, đồng thời giúp các trường xác định danh sách trúng tuyển sát với chỉ tiêu tuyển sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, hệ thống xử lý nguyện vọng chỉ có nhiệm vụ loại khỏi danh sách dự kiến những thí sinh đã trúng tuyển ở nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao hơn. Hệ thống không điều chỉnh chỉ tiêu, điểm chuẩn và không thực hiện xét tuyển thay cho các cơ sở đào tạo.

Các trường phải tự chịu trách nhiệm xác định điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển và cập nhật đầy đủ, chính xác lên hệ thống.

Danh sách trúng tuyển chính thức của mỗi trường là danh sách được hệ thống xử lý nguyện vọng gửi lại, trên cơ sở danh sách dự kiến trúng tuyển do trường tải lên. Sau lần lọc ảo cuối cùng, các cơ sở đào tạo không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức.

Theo kế hoạch, trước 17 giờ ngày 13/8, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường không được đề nghị thí sinh xác nhận hoặc cam kết nhập học dưới bất kỳ hình thức nào trước 17 giờ ngày 13/8; đồng thời không được kết thúc thời gian xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21/8.