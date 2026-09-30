iPhone 17 Pro rớt giá mạnh, liệu có giữ chân người định mua iPhone 18 Pro?

Chưa đầy hai tuần sau khi iPhone 18 Pro mở bán tại Việt Nam, giá iPhone 17 Pro đã hạ xuống mức Techz gọi là rẻ kỷ lục. Theo khảo sát ngày 25/9 của trang này, bản 256GB mới trên thị trường còn khoảng 30,89 triệu đồng, trong khi giá niêm yết là 34,99 triệu đồng. Tại thời điểm viết bài (30/9/2026), iPhone 18 Pro 256GB có giá 38,99 triệu đồng, tức cao hơn đời cũ khoảng 8 triệu đồng.

Mức chênh giữa hai thế hệ iPhone Pro khiến nhiều gia đình phải cân nhắc lại kế hoạch đổi máy. Ảnh minh hoạ

Vì sao đời cũ giảm sâu đúng lúc đời mới lên kệ

Hiện tượng này lặp lại gần như mỗi năm. Ngay sau sự kiện ngày 9/9, Apple ngừng bán iPhone 17 Pro và 17 Pro Max trên cửa hàng trực tuyến của hãng, theo MacRumors. Hàng còn ở kênh phân phối thành hàng tồn, nhà bán lẻ hạ giá để nhường chỗ cho thế hệ mới.

Cùng lúc, thị trường máy cũ đón một đợt hàng lớn từ những người lên đời. Trao đổi với Tuổi Trẻ hồi cuối tháng 8, đại diện một chuỗi bán lẻ cho biết khi máy mới lên kệ, nguồn cung máy cũ thường tăng đột biến và giá thu mua có thể giảm 10% đến 15% tùy dòng. Số liệu của nền tảng thu mua SellCell do MacRumors dẫn lại cho thấy qua ba đợt ra mắt iPhone 15, 16 và 17, khoảng 75% mẫu máy bị giảm giá thu cũ ngay từ ngày công bố đến ngày bán ra.

Giá rẻ chưa đủ để giữ chân mọi người mua

Mức giảm của đời cũ hấp dẫn nhóm người mua thực dụng. Hai máy dùng chung màn hình 6,3 inch 120Hz, cụm ba camera 48MP có tele 4x, SIM kép nano-SIM và eSIM, đều lên được iOS 27 với phiên bản Apple Intelligence mới có hỗ trợ tiếng Việt.

Nhưng một bộ phận khác vẫn chọn đời mới vì muốn dùng lâu, nhìn vào chip A20 Pro với buồng hơi mới mà Apple cho biết giúp hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro, hay khẩu độ tuỳ chỉnh bốn mức trên camera chính. Với nhóm có ngân sách dư dả hơn, màn hình gập của iPhone Duo 256GB lại là một hướng khác hẳn, nằm ở mức chi tiêu riêng.

Chi phí sở hữu: cập nhật phần mềm và pin

Khi mua máy cho vợ chồng hoặc con cái dùng 4 đến 5 năm, thời gian được cập nhật phần mềm quan trọng không kém giá mua. Apple không công bố cam kết số năm cụ thể, nhưng theo MacRumors, iOS 27 vẫn hỗ trợ iPhone 11 ra mắt năm 2019. Nếu nhịp này tiếp tục, cả hai máy đều còn nhiều năm nhận bản cập nhật, và đời ra sau một năm có lợi thế tương ứng.

iOS 27 hỗ trợ các đời iPhone từ iPhone 11 trở đi. Ảnh: Apple

Pin là khoản hao mòn dễ thấy nhất. Trang hỗ trợ của Apple cho biết pin iPhone 15 trở lên được thiết kế để giữ 80% dung lượng gốc sau 1.000 chu kỳ sạc đầy trong điều kiện lý tưởng, áp dụng cho cả hai máy. Khác biệt nằm ở thời lượng: iPhone 18 Pro đạt 34 giờ xem video và 23 giờ sử dụng thông thường, còn iPhone 17 Pro là 31 giờ xem video. Thành viên nào cần pin dài hơn nữa có thể chọn iPhone 18 Pro Max với 43 giờ xem video, 29 giờ sử dụng thông thường, giá từ 41,99 triệu đồng.

iPhone 18 Pro sạc được 50% pin trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp tương thích. Ảnh: Apple

Giá trị bán lại và lựa chọn cho gia đình

Máy đời cũ mua lúc xả hàng đã qua một nhịp mất giá, nhưng mùa ra mắt năm sau thường giảm tiếp khi cách hai thế hệ. Máy mới mua giá cao hơn, song khi bán lại vẫn là đời gần hơn nên thường dễ thanh khoản.

Gia đình cần máy cho học sinh, người lớn tuổi hoặc người ít chơi game, đời cũ là lựa chọn tiết kiệm mà vẫn đủ dùng. Người là trụ cột công việc, cần máy bền bỉ nhiều năm, chụp ảnh và quay video thường xuyên, thì khoảng chênh cho đời mới dễ hợp lý hơn.

Nếu gia đình chọn đời mới, khoản chênh có thể được chia nhỏ thay vì trả một lần. TopZone tiếp tục triển khai loạt ưu đãi khi mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại hệ thống. Người mua có thể chọn hình thức trả chậm 0% lãi suất, trả trước từ 0 đồng và linh hoạt kỳ hạn đến 18 tháng để giảm áp lực chi trả ban đầu. Bên cạnh đó, chương trình còn đi kèm phiếu mua hàng 500.000 đồng dành cho SIM data 500GB/tháng và ưu đãi đến 50% đối với phụ kiện mua kèm. Chi tiết điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo từng chương trình, khách hàng nên tham khảo trên topzone.vn, tại cửa hàng TopZone hoặc liên hệ 1900 9696 42 trước khi mua.

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