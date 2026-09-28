Xuất hiện xe ga Honda 125cc giá 31,4 triệu đồng trang bị ngang Air Blade, phanh ABS, cạnh tranh Vision

Xe ga 158cc giá 78 triệu đồng sang hơn SH Mode, thiết kế ấn tượng, siêu tiết kiệm xăng được săn đón GĐXH - Xe ga 158cc đang được khách hàng săn đón bởi thiết kế cực ấn tượng, trang bị lấn át Honda SH và SH Mode, giá bán 75 triệu đồng.

Xe ga Honda 125cc trang bị ngang Air Blade, phanh ABS

Honda NS125FX 2027

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, ngay sau khi xuất hiện trên thị trường, Honda NS125FX 2027 đã thu hút sự quan tâm của người dùng. Một bộ phận cho rằng Honda đang đưa ra một mẫu xe có giá bán cạnh tranh hơn, trong khi một số ý kiến khác vẫn tỏ ra thận trọng sau khi xem xét các thông số kỹ thuật. Dù vậy, ngoại hình là yếu tố khiến NS125FX 2027 nổi bật nhất trong phân khúc xe tay ga 125cc.

NS125FX 2027 mang diện mạo hoàn toàn khác biệt.

So với phong cách thiết kế thường thấy trên nhiều mẫu xe phổ thông của Honda, NS125FX 2027 mang diện mạo hoàn toàn khác biệt. Thân xe được tạo hình với nhiều đường nét góc cạnh, kết hợp màu vàng nổi bật, tạo cảm giác mạnh mẽ và trẻ trung thay vì vẻ ngoài mềm mại, thực dụng vốn thường gắn với những mẫu xe tay ga Honda dung tích 125cc.

Thiết kế tổng thể có nhiều nét gợi liên tưởng đến các robot trong văn hóa đại chúng, đặc biệt là phong cách Gundam, giúp Honda NS125FX dễ dàng tạo dấu ấn khi xuất hiện trên đường phố. Kích thước của xe tay ga này lần lượt là 1.820x685x1.155 mm, trọng lượng 106 hoặc 110 kg (tuỳ phiên bản), khoảng cách giữa 2 trục bánh xe 1.246 mm, chiều cao yên 740 mm.

Bên cạnh ngoại hình, hệ thống truyền động cũng là một trong những điểm đáng chú ý trên Honda NS125FX 2027.

Bên cạnh ngoại hình, hệ thống truyền động cũng là một trong những điểm đáng chú ý trên Honda NS125FX 2027. Mẫu xe sử dụng động cơ eSP 1 xi lanh, làm mát bằng không khí và được trang bị hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là một điểm đáng chú ý của Honda NS125FX 2027. Theo thông tin được công bố, xe có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,8 lít/100 km và được trang bị bình xăng dung tích 6,5 lít. Với mức tiêu thụ này, quãng đường lý thuyết sau mỗi lần đổ đầy bình có thể đạt hơn 350 km, dù phạm vi sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện giao thông, tốc độ và thói quen vận hành. Nhờ đó, mẫu xe có thể đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Honda cũng không cắt giảm quá nhiều trang bị trên NS125FX 2027 để đổi lấy mức giá thấp.

Honda cũng không cắt giảm quá nhiều trang bị trên NS125FX 2027 để đổi lấy mức giá thấp. Xe được trang bị hệ thống đèn LED, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống sạc nhanh hai cổng công suất 20W và tính năng khởi động không cần chìa khóa. Đây đều là những tiện ích hướng đến nhu cầu sử dụng thực tế, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ thường xuyên sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển.

Giá xe ga Honda NS125FX 2027

Xe ga NS125FX 2027 giá khởi điểm 8.080 Nhân dân tệ (tương đương 31 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn.

Theo Tạp chí Đời sống và Pháp luật, đáng chú ý, Honda NS125FX 2027 còn có phiên bản ABS với giá 8.980 Nhân dân tệ (34,89 triệu đồng). Phiên bản giới hạn Gundam có giá 9.980 Nhân dân tệ (38,78 triệu đồng).

Đặt giả thuyết nếu các đơn vị tư nhân nhập khẩu mẫu xe Honda NS125FX về Việt Nam, thị trường xe tay ga chắc chắn sẽ đón nhận một cơn địa chấn không hề nhỏ.

Người tiêu dùng Việt Nam vốn nổi tiếng với tâm lý chuộng xe ăn chắc mặc bền, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là sự hâm mộ cuồng nhiệt dành cho thương hiệu Honda.

Với tầm giá gốc quy đổi chỉ từ 31 đến 34 triệu đồng, sở hữu thiết kế cơ giáp bắt mắt, cổng sạc nhanh 20W và tùy chọn phanh an toàn ABS bánh trước, NS125FX hoàn toàn có thể trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với những cái tên quen thuộc như Honda Vision, Yamaha Janus hay Yamaha FreeGo.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.