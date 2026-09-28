Trải nghiệm xe số Honda động cơ 110cc bán ở Việt Nam giá 22 triệu đồng, tiêu thụ 1,56 lít/100km

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Xuất hiện xe ga Honda 125cc giá 31,4 triệu đồng trang bị ngang Air Blade, phanh ABS, cạnh tranh Vision GĐXH - Xe ga 125cc vừa được liên doanh Sundiro - Honda giới thiệu tại thị trường Trung Quốc với giá khởi điểm 8.080 Nhân dân tệ (tương đương 31,40 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn.

Xe số Honda động cơ 110cc bán ở Việt Nam tiêu thụ 1,56 lít/100km

Honda Wave RSX F1

Xe số Honda Wave RSX F1 được trang bị động cơ 110cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI.

Điểm khác biệt quan trọng so với những dòng xe sử dụng chế hòa khí trước đây là PGM-FI có khả năng kiểm soát lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ dựa trên điều kiện vận hành.

Theo thông số công bố, Wave RSX FI có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 1,56 lít/100 km.

Nếu lấy mức tiêu thụ công bố làm cơ sở, để di chuyển 1.000 km, chiếc xe cần khoảng 15,6 lít xăng. Với người đi khoảng 30 km mỗi ngày, tổng quãng đường một tháng tương đương 900 km. Lượng nhiên liệu lý thuyết khi đó vào khoảng 14 lít.

Tất nhiên, mức tiêu hao thực tế có thể thay đổi tùy tải trọng, tình trạng xe, mật độ giao thông, tốc độ và thói quen tăng giảm ga của người sử dụng.

Dù vậy, mức công bố 1,56 lít/100 km vẫn là một trong những yếu tố quan trọng giúp Wave RSX FI cạnh tranh trong nhóm xe máy số phổ thông, nơi chi phí sử dụng thường được khách hàng quan tâm không kém giá mua ban đầu.

Nếu Wave Alpha đi theo phong cách đơn giản và thực dụng, Wave RSX FI được Honda tạo hình theo hướng góc cạnh và thể thao hơn. Phần mặt nạ phía trước sử dụng họa tiết hình chữ V kết hợp cụm đèn xi-nhan được tạo hình sắc nét.

Hai bên thân xe có nhiều đường cắt nghiêng, trong khi phần yếm được thiết kế khá dày. Logo RSX dạng 3D kết hợp bộ tem khác nhau giữa từng phiên bản giúp tạo điểm nhận diện.

Ở phía sau, cụm đèn hậu được vuốt cao. Phần ốp ống xả màu đen tiếp tục duy trì phong cách thể thao của tổng thể xe. Cụm đồng hồ sử dụng thiết kế tương đối truyền thống, tập trung vào khả năng quan sát các thông tin vận hành cơ bản.

Wave RSX FI có ba phiên bản để khách hàng lựa chọn.

Bản Tiêu chuẩn là lựa chọn dễ tiếp cận nhất với màu Đỏ đen. Bản Đặc biệt sử dụng phối màu Đen bạc, trong khi phiên bản Thể thao có ba lựa chọn Trắng đen bạc, Đỏ đen bạc và Xanh đen bạc.

Ở vùng giá hiện tại, khoảng cách giữa phiên bản thấp nhất và cao nhất tại đại lý vào khoảng 3 triệu đồng. Điều đó giúp người mua có thể lựa chọn dựa trên ngân sách và trang bị thay vì phải bước sang một phân khúc giá hoàn toàn khác.

So với Wave Alpha, RSX FI nhấn mạnh nhiều hơn vào kiểu dáng thể thao và hệ thống phun xăng điện tử. Trong khi đó, Future nằm ở vùng giá cao hơn và hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên thiết kế, tiện nghi và định vị cao hơn.

Wave RSX FI có ba phiên bản để khách hàng lựa chọn.

Vì vậy, không có cơ sở chỉ từ bảng giá để khẳng định Wave RSX FI “hút khách hơn Wave Alpha và Future”. Ba dòng xe có mức giá và nhóm khách hàng mục tiêu khác nhau.

Kết hợp động cơ 110cc, phun xăng điện tử PGM-FI và mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 1,56 lít/100 km, Wave RSX FI tiếp tục là một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe số phổ thông dành cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

Giá xe số Honda Wave RSX F1

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, Honda Wave RSX FI hiện được chào bán từ khoảng 22 triệu đồng, thấp hơn giá đề xuất của hãng.

Theo bảng giá tham khảo tại một số đại lý, Wave RSX FI bản Tiêu chuẩn có giá khoảng 22 triệu đồng, bản Đặc biệt khoảng 23 triệu đồng và bản Thể thao khoảng 25 triệu đồng.

Như vậy, cả ba phiên bản đều đang được chào bán thấp hơn mức đề xuất tương ứng, dù mức chênh lệch không quá lớn.

Ngoài giá bán dễ tiếp cận, Wave RSX FI còn sở hữu động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử PGM-FI, với mức tiêu thụ nhiên liệu công bố chỉ 1,56 lít/100 km.

Theo mức giá tham khảo tại đại lý cuối tháng 9, phiên bản Tiêu chuẩn của Honda Wave RSX FI đang được chào bán khoảng 22 triệu đồng.

Bản Tiêu chuẩn giảm khoảng 130.000 đồng, trong khi bản Đặc biệt thấp hơn giá đề xuất khoảng 701.000 đồng. Bản Thể thao chênh khoảng 665.000 đồng. Trong ba lựa chọn, bản Đặc biệt hiện có mức chênh lệch lớn nhất so với giá đề xuất.

Tuy nhiên, đây là giá tham khảo tại một số đại lý, chưa bao gồm toàn bộ chi phí đăng ký để xe lăn bánh. Giá thực tế có thể khác nhau theo HEAD, khu vực, màu xe và chương trình bán hàng tại từng thời điểm.

Vì vậy, người mua nên tham khảo trực tiếp nhiều đại lý trước khi quyết định, đặc biệt khi giá xe Honda có thể thay đổi giữa từng cửa hàng.

Xe số 110cc giá từ 15,8 triệu đồng ở Việt Nam đáng mua

Xe số 110cc hợp thời trang, có mức giá phù hợp luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người có nhu cầu sử dụng.

Xe số Suzuki Revo 110: 15,8-17,7 triệu đồng

Suzuki Revo 110 có 3 phiên bản với mức giá từ 15,8 triệu đồng.

Suzuki Revo 110 được xem là một trong những mẫu xe số trên 100cc có mức giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Hiện, Suzuki Việt Nam đưa ra 3 phiên bản của Revo 110 là vành nan hoa/phanh cơ, vành nan hoa/phanh đĩa hoặc vành đúc với mức giá từ 15,8-17,7 triệu đồng.

Xe số SYM Elegant 110: 17,4 triệu đồng

SYM Elegant 110 chỉ có 1 phiên bản duy nhất.

Hiện tại, ngoài 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 110cc là Elegant 110cc với giá 17,4 triệu đồng, thương hiệu xe máy đến từ Đài Loan SYM còn phân phối thêm mẫu xe "học sinh" Elegant 50cc với giá khoảng 14,5-15 triệu đồng.

Xe số Honda Wave Alpha: Từ 17,8-18,9 triệu đồng

Honda Wave Alpha là mẫu xe lâu đời, gắn liền với nhiều thế hệ người Việt.

Trang bị động cơ 110cc bền bỉ, Wave Alpha hiện được Honda phân phối với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cổ điển, giá niêm yết dao động từ 17,8 đến 18,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá niêm yết. Trên thực tế tại nhiều đại lý vẫn bán chênh so với giá trên từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Xe số Yamaha Sirius: Từ 18,5-24 triệu

Yamaha Sirius cũng là một trong những dòng xe số lâu đời và được ưa chuộng nhất tại Việt Nam.

Hiện tại, Sirius được Yamaha phân phối tổng cộng 6 phiên bản, kết hợp giữa phanh cơ hoặc phanh đĩa, vành nan hoa hoặc vành đúc, cùng động cơ 110cc sử dụng phun xăng điện tử Fi hoặc chế hòa khí.

Trong đó, bản chế hoà khí có giá từ 18,9-21,9 triệu đồng; còn bản Fi có giá cao hơn, từ 21,3-24 triệu đồng.

Xe số Honda Blade: Từ 18,9-21,9 triệu đồng

Honda Blade là mẫu xe số giá rẻ được nhiều người tin dùng.





Xe số Honda Blade trang bị động cơ 110cc và hiện có 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, với giá niêm yết từ 18,9 đến 21,9 triệu đồng.

Tuy nhiên, tương tự nhiều mẫu Honda khác, giá bán thực tế tại đại lý thường cao hơn 3–3,5 triệu đồng, đưa mức chi phí sở hữu Blade vượt ngưỡng 20 triệu đồng.







