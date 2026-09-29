SUV hạng D giá 542 triệu đồng cùng cỡ Toyota Fortuner, sở hữu 5 phiên bản, mạnh 367 mã lực, trang bị tiên tiến

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Thiết kế của Qiyuan Q06 2027 được phát triển dưới sự dẫn dắt của nhà thiết kế Klaus

Theo thông tin từ hãng Changan, thiết kế của Qiyuan Q06 2027 được phát triển dưới sự dẫn dắt của nhà thiết kế Klaus, cùng sự tham gia của gần 1.000 nhà thiết kế trên toàn cầu. Changan cho biết ngôn ngữ thiết kế mới lấy cảm hứng từ "thẩm mỹ ánh sáng uyển chuyển", kết hợp các đường nét mềm mại với hiệu ứng chuyển động của ánh sáng và bóng tối. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha liền mạch sử dụng 236 bóng LED, kết hợp cụm đèn 10 trong 1 liền mạch có chiều dài lên tới 2.258 mm. Theo công bố, thiết kế này giúp độ sáng tăng 21% và độ rộng chiếu sáng tăng 27% so với giải pháp trước đây.

Nhìn từ bên hông, Changan Qiyuan Q06 sở hữu thiết kế khá khí động học với cửa không khung, gương chiếu hậu tối ưu lực cản, tấm chắn nước ẩn, tay nắm cửa giảm lực cản và bộ mâm 20 inch. Nhờ đó, hệ số cản gió của xe được đưa xuống mức 0,27. Q06 có kích thước dài 4.837 mm, rộng 1.970 mm và cao 1.670 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.940 mm. Tỷ lệ chiều dài trục bánh xe 4X và tỷ lệ chiều cao bánh xe 2,21X giúp thân xe có trọng tâm thị giác thấp, tạo dáng vẻ thể thao hơn dù đây là một mẫu SUV cỡ trung.

Changan Qiyuan Q06 sở hữu thiết kế khá khí động học với cửa không khung

Phần đuôi xe tiếp tục duy trì phong cách thiết kế thiên về tính khí động học với các bề mặt thân xe đầy đặn, đường viền hông rõ nét và phần đầu thấp, đuôi cao. Cụm đèn hậu trải rộng sử dụng các dải sáng mảnh, kết hợp logo Qiyuan phát sáng ở trung tâm. Cản sau được bổ sung hai tấm ốp khuếch tán, góp phần tạo diện mạo năng động. Changan cung cấp cho Qiyuan Q06 tới 7 màu sơn ngoại thất gồm xanh ngọc bích, hồng say, bạc lôi, đen bóng thông, tím hoàng hôn, xám bầu trời và trắng cánh buồm. Các màu sơn được xử lý theo hướng tạo hiệu ứng chuyển sắc tùy theo góc quan sát và điều kiện ánh sáng.

Bên trong cabin, Qiyuan Q06 2027 sử dụng ngôn ngữ thiết kế với ba đặc điểm chính gồm "ôm trọn, lơ lửng và sắc nét ẩn giấu". Bảng táp-lô và các tấm ốp cửa được thiết kế liền mạch, tạo cảm giác bao quanh người ngồi, trong khi hệ thống đèn ẩn nằm phía dưới các lớp phủ màu sáng. Các đường cong vát cạnh lấy cảm hứng từ hình dạng của những viên sỏi, giúp che giấu các chi tiết góc cạnh và tạo cảm giác mềm mại hơn. Changan cho biết vật liệu mềm được sử dụng trên 90,6% diện tích nội thất, trong đó khu vực phía trên đường viền thân xe, bao gồm tay vịn cột B và C, sử dụng vật liệu da Nappa thân thiện với môi trường.

Qiyuan Q06 2027 sử dụng ngôn ngữ thiết kế với ba đặc điểm chính gồm "ôm trọn, lơ lửng và sắc nét ẩn giấu".

Một trong những điểm nhấn của cabin là dải đèn ambient dài 4.450 mm, hỗ trợ 256 màu và chạy xuyên suốt khoang nội thất. Dải đèn được bố trí dạng lõm 15 mm, tạo hiệu ứng ánh sáng dịu và liền mạch. Qiyuan Q06 cũng được trang bị chip ô tô MediaTek 8676 tiến trình 4nm cùng màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2,5K. Trợ lý ảo TianShu có khả năng xử lý các câu lệnh phức tạp, thực hiện nhiều chức năng bằng một câu lệnh thoại và hỗ trợ nhận diện giọng nói liên tục.

Hệ thống giải trí còn sử dụng giao diện Sunflower với nền động có khả năng thay đổi theo thời gian thực dựa trên ánh sáng và trạng thái vận hành của xe. Giao diện này từng giành giải vàng thiết kế Pháp theo thông tin từ Changan. Hệ thống dẫn đường tích hợp dữ liệu bản đồ cấp làn đường, thông tin lái xe thông minh, tái tạo môi trường và hiển thị nhận thức SR vào cùng một giao diện. Các tính năng tương tác khác gồm mở cốp trước và cốp sau bằng thao tác chạm cùng các núm điều khiển thông minh.

Về công nghệ lái xe thông minh, Changan Qiyuan Q06 được trang bị tiêu chuẩn hệ thống TianShu Navigation Pro, trong khi gói TianShu Navigation Ultra là tùy chọn nâng cấp. Phiên bản Ultra có sức mạnh tính toán 560 Tops, kết hợp LiDAR 256 dòng, 11 camera độ phân giải cao và 3 radar sóng milimet. Hệ thống sử dụng mô hình lớn TianShu SDA, hỗ trợ khả năng lái xe thông minh trong nhiều tình huống, bao gồm chuyển làn bằng giọng nói, đỗ xe song song, ghi nhớ hành vi người lái, đỗ xe trong không gian phức tạp, đỗ xe theo tuyến đường ghi nhớ, lùi xe theo quỹ đạo và đỗ xe từ xa.

Tính năng đỗ xe ghi nhớ có thể lưu tới 30 tuyến đường, với chiều dài tối đa mỗi tuyến 3 km. Về an toàn chủ động, hệ thống cung cấp 31 chức năng hỗ trợ. Theo thông tin từ Changan, hệ thống phanh khẩn cấp tự động AEB có thể phát hiện và dừng trước phương tiện đứng yên ở tốc độ tối đa 135 km/h vào ban ngày và 110 km/h vào ban đêm. Hệ thống đánh lái khẩn cấp tự động AES hoạt động trong dải tốc độ 60-120 km/h.

Nhờ nền tảng SDA, Q06 được tối ưu hóa không gian bên trong với tỷ lệ diện tích sàn sử dụng đạt 91,7%. Hàng ghế sau có khoảng không phía trên đầu 1.041 mm, tăng lên 1.064 mm khi mở rèm che nắng, khoảng để chân 155 mm và khoảng không gian vai 1.416 mm. Sàn giữa hàng ghế sau được thiết kế phẳng, tạo thêm không gian để chân cho hành khách, kể cả người có chiều cao khoảng 1,8 m. Hàng ghế sau có thể ngả điện liên tục tới 145 độ, kết hợp chức năng massage 28 điểm theo chế độ Maldives. Ghế trước hỗ trợ tư thế không trọng lực, đồng thời có chức năng massage 14 điểm, thông gió, sưởi ấm và nhớ vị trí.

Qiyuan Q06 còn được trang bị màn hình gắn trần 15,6 inch độ phân giải 2.5K dành cho hành khách phía sau, kết hợp rèm che nắng chỉnh điện ở cửa sổ bên và kính tối màu, biến khoang sau thành một "rạp chiếu phim di động". Xe có tủ lạnh hai tầng dung tích 9,5 lít, sử dụng máy nén và có dải nhiệt độ từ -6 đến 50 độ C. Khoang hành lý phía sau có dung tích 782 lít và có thể mở rộng lên 2.200 lít khi hàng ghế thứ hai được gập điện. Phía trước còn có khoang hành lý 196 lít, hỗ trợ đóng mở điện và mở bằng thao tác chạm. Tổng cộng, cabin cung cấp 38 vị trí chứa đồ khác nhau.

Qiyuan Q06 2027 có cả phiên bản thuần điện và phiên bản mở rộng phạm vi hoạt động. Bản thuần điện được trang bị kiến trúc sạc siêu nhanh 800V và khả năng sạc 6C, sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau với hai mức công suất 306 và 333 mã lực. Cả hai cấu hình đều có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,1 giây. Xe cung cấp hai lựa chọn pin 66,02 kWh và 80,02 kWh, tương ứng phạm vi hoạt động thuần điện theo chuẩn CLTC lên tới 602 km và 700 km tùy phiên bản.

Phiên bản mở rộng phạm vi sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên đóng vai trò máy phát điện. Đáng chú ý, hệ thống dẫn động cầu sau sử dụng hai mô-tơ điện với tổng công suất 367 mã lực giúp Q06 tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,8 giây. Bộ pin lithium sắt phosphate dung lượng 28,39 kWh cho phép xe chạy thuần điện 200 km theo chuẩn CLTC, trong khi tổng phạm vi hoạt động kết hợp đạt tới 1.600 km.

Khả năng vận hành của Qiyuan Q06 được hỗ trợ bởi hệ thống treo trước tay đòn kép bằng nhôm và treo sau đa liên kết 5 điểm, kết hợp hệ thống điều chỉnh giảm chấn thủy lực bốn điểm trang bị tiêu chuẩn. Hệ thống khung gầm được đội ngũ kỹ thuật, trong đó có chuyên gia người Đức Peter Davis, tinh chỉnh trong hơn 9 tháng. Đặc biệt, cấu hình dẫn động cầu sau hai mô-tơ được trang bị khóa vi sai cầu sau, chế độ drift và khả năng quay đầu 180 độ, tạo thêm sự linh hoạt khi vận hành.

Q06 cũng được tích hợp hệ thống ổn định khi nổ lốp thông minh TianShu, có khả năng giám sát áp suất lốp với chu kỳ 50 mili giây. Theo công bố, hệ thống có thể hỗ trợ duy trì khả năng kiểm soát xe ở tốc độ tối đa 190 km/h trong tình huống nổ lốp. Với sự kết hợp giữa không gian nội thất rộng, trang bị tiện nghi, công nghệ lái xe thông minh và cấu hình dẫn động hai mô-tơ phía sau, Changan Qiyuan Q06 2027 hướng tới việc cân bằng giữa nhu cầu sử dụng gia đình và trải nghiệm vận hành thể thao.

Giá SUV hạng D Changan Qiyuan Q06

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, SUV hạng D Changan Qiyuan Q06 (Changan Nevo Q06) 2027 ra mắt tại Trung Quốc với 5 phiên bản, giá niêm yết từ 139.900-169.900 Nhân dân tệ (tương đương 542,52-658,85 triệu đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.