Xuất hiện SUV điện cùng cỡ Mazda CX-5 giá 540 triệu đồng, công suất 211 mã lực

SUV điện giá rẻ 533 triệu đồng rộng hơn Hyundai Palisade mạnh 309 mã lực, chạy 715 km/lần sạc GĐXH - SUV điện Arcfox Alfa T7 2027 sắp ra mắt với giá từ khoảng 533 triệu đồng, công suất tối đa 309 mã lực và phạm vi 715 km.

SUV điện cùng cỡ Mazda CX-5 công suất 211 mã lực

Citroen C5 Aircross 2027

Citroen C5 Aircross 2027 không có nhiều thay đổi về thiết kế so với đời cũ. SUV hạng C này tiếp tục duy trì phong cách bề mặt mở rộng đặc trưng, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với logo thương hiệu đặt ở trung tâm, kết hợp cùng lưới tản nhiệt hai thanh kéo dài về hai bên và liên kết trực quan với cụm đèn pha.

Cách bố trí này giúp phần đầu xe có diện mạo liền mạch, đồng thời tạo dấu ấn nhận diện riêng cho mẫu SUV. Điểm mới đáng chú ý nằm ở màu ngoại thất tím Iris, bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng bên cạnh các màu hiện có. Xe có kích thước dài 4.510 mm, rộng 1.860 mm và cao 1.705 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.730 mm.

Citroen C5 Aircross 2027 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số

Theo công bố từ hãng, bên trong cabin, Citroen C5 Aircross 2027 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 12,3 inch kết hợp màn hình điều khiển trung tâm 10 inch. Hệ thống kết nối thông minh C-Connect 4.0 được tích hợp nhằm cung cấp các tính năng giải trí và kết nối cho người dùng.

Mẫu xe mới cũng bổ sung tùy chọn nội thất trắng Louvre, kết hợp ghế bọc vật liệu da thân thiện với môi trường và ghế trước chỉnh điện 8 hướng. Không gian khoang hành lý có dung tích từ 516 lít và có thể mở rộng lên tối đa 1.310 lít khi gập hàng ghế sau, đáp ứng cả nhu cầu sử dụng hàng ngày lẫn những chuyến đi dài.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên Citroen C5 Aircross 2027 nằm ở hệ thống công nghệ thông minh.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên Citroen C5 Aircross 2027 nằm ở hệ thống công nghệ thông minh. Tất cả các phiên bản đều được trang bị chìa khóa kỹ thuật số, cho phép người dùng sử dụng thiết bị thông minh để thực hiện các chức năng liên quan đến xe.

Bên cạnh đó là hệ thống xe thông minh dựa trên điện toán đám mây và hệ thống hỗ trợ lái ADAS. Các tính năng hỗ trợ đỗ xe gồm camera toàn cảnh 360 độ và chế độ hiển thị khung gầm trong suốt, giúp người lái quan sát khu vực xung quanh cũng như địa hình bên dưới xe thuận tiện hơn trong những tình huống cần di chuyển hoặc đỗ xe ở không gian hẹp.

C5 Aircross 2027 tiếp tục sử dụng hai tùy chọn máy xăng tăng áp 1,6 và 1,8 lít, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Động cơ 1,6 lít có công suất tối đa 175 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, trong khi động cơ 1,8 lít với công suất tối đa 211 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm.

Cả hai động cơ đều được trang bị các công nghệ nhằm tối ưu khả năng vận hành và hiệu suất, bao gồm tăng áp kép, hệ thống nâng van biến thiên liên tục CVVL, hệ thống điều chỉnh thời điểm đóng mở van biến thiên liên tục CVVT và hệ thống dẫn động xích thế hệ mới.

Bên cạnh hệ thống động lực, Citroen C5 Aircross 2027 còn được trang bị các công nghệ hỗ trợ vận hành như hệ thống cân bằng điện tử Bosch ESP 9.3, hệ thống kiểm soát độ bám đường thích ứng đa địa hình Grip Control và hệ thống ổn định thủy lực thích ứng PHC. Những trang bị này được kết hợp nhằm cải thiện khả năng kiểm soát thân xe và độ ổn định trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Giá SUV điện Citroen C5 Aircross 2027

Theo Tạp chí Doanh Nghiệp Việt Nam, SUV hạng C C5 Aircross 2027 đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc với 2 phiên bản, giá bán từ 139.700-153.700 Nhân dân tệ (tương đương 540,58-594,75 triệu đồng).

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV





Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.