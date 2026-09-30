Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng bao nhiêu tiền 1 chỉ?

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Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng giảm ra sao? GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và vàng nhẫn giảm mạnh ở đầu phiên sau đó có tăng nhẹ trở lại.

Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng

Vào lúc 9h32', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều giao dịch so với mức chốt hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 của Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay tăng 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, lên mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Còn giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay được điều chỉnh lên mức 139,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở hai chiều giao dịch so với cuối phiên hôm trước.

Giá vàng trong nước phiên giao dịch ngày 29/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 29/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 29/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng 30/9 phục hồi mạnh sau nhịp lao dốc trước đó, có thời điểm lên 4.189 USD/ounce. Kim loại quý hiện giao dịch quanh vùng 4.183 USD/ounce.

Lúc 7h05 ngày 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.182,7 USD/ounce (mua vào) và 4.184,7 USD/ounce (bán ra).

So với mức tham chiếu, giá vàng tăng 1,6 USD/ounce, tương đương 0,04%.

Diễn biến trong phiên cho thấy giá vàng biến động rất mạnh. Kim loại quý có lúc rơi xuống 4.113 USD/ounce, sau đó liên tục hồi phục và vọt lên mức cao nhất 4.189 USD/ounce.

Như vậy, tính từ đáy trong phiên, giá vàng đã tăng gần 76 USD/ounce, tương đương khoảng 1,8%.

Giá vàng trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 29/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.155 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.190 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện giảm khoảng 4,2%, tương ứng giảm 180 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,1 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 13,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 29/9.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 29/9 tăng 41 USD (+1%) lên 4.155 USD/ounce.

Vàng hồi phục trở lại sau khi lao dốc, giảm tổng cộng gần 200 USD/ounce trong hai phiên trước đó.

Giá vàng tăng trở lại chủ yếu do sức cầu bắt đáy khi vàng về gần 4.100 USD/ounce. Bên cạnh đó, việc giá dầu WTI giảm 2,3% ngay đầu phiên 29/9 trên thị trường Mỹ về ngưỡng 90 USD/thùng cũng góp phần giảm áp lực lạm phát.