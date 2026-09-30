Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 30/9 – 4/10/2026: Cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

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Lịch cúp điện Sóc Trăng

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 30/9 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 30/9 – 4/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Sóc Trăng hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 30/9 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Sóc Trăng





KHU VỰC: Đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 588, 401 đến giáp nhà số 692, 499).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: 170130851 Đường Tôn Đức Thắng (từ giáp nhà số 324, 215 đến giáp nhà số 466, 333).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: đường Lương Định Của (từ giáp nhà số 21;30 đến giáp ranh xã Trường Khánh)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực đường Chông Chác

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nhu Gia





KHU VỰC: Khu vực Hòa Mỹ, Thạnh Lợi-Phường Mỹ Xuyên

THỜI GIAN: Từ 06:50:00 ngày 30/09/2026 đến 14:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ (thuộc trạm biến áp Trần hưng Đạo 2) – phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Binh Hòa – xã Gia Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Nhờ – xã Hòa Tú.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/10/2026 đến 12:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Khu vực Hòa Mỹ (thuộc trạm biến áp Trần hưng Đạo) – phường Mỹ Xuyên.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đay Sô – xã Gia Hòa; Một phần các ấp: Ấp Kiết Lập A, ấp Trung Thống, ấp Kiết Nhất A; ấp Tân Nghĩa - xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/10/2026 đến 17:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Trực, Hòa Phuông, Hòa Trung, Hòa Hưng, Hòa Bạch, Hòa Nhờ, Dương Kiển, Minh Duy – xã Hòa Tú; một phần ấp Tam Hòa – xã Nhu Gia, một phần ấp Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 14:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Tú





KHU VỰC: Ấp Trà Lây 1 – xã Mỹ Hương và một phần ấp Kinh Mới – xã An Ninh – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực xã Long Hưng TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 30/09/2026 đến 12:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối





KHU VỰC: Các ấp Tân Hòa, Tân Lập, Tân Hưng, Tân Phước – xã Long Hưng – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Lớn – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 12:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp Phước Thọ, Phước Thọ C – xã Mỹ Phước và một phần ấp Phương An – xã Long Hưng – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Béc Tôn – xã Mỹ Hương – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Bình – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp Phước Thới A, Phước Thới B và một phần ấp Phước Thuận – xã Mỹ Phước – TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/10/2026 đến 17:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cù Lao Dung





KHU VỰC: Một phần Ấp An Thường, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, An Lạc, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, Văn Sáu, xã An Thạnh, xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 14:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hoà B, xã An Thạnh , TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 14:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 14:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp An Trung, xã An Thạnh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 17:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đoàn Văn Tố , ấp Văn Sáu, xã Cù Lao Dung TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 08:20:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đoàn Văn Tố , ấp Văn Sáu, xã Cù Lao Dung TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 13:40:00 ngày 04/10/2026 đến 14:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Châu





KHU VỰC: Một phần khu vực Lẫm Thiết phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Cà Lăng A Biển, phường Vĩnh Châu, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 15:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Trà Teo phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 15:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Lộc





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Tà Lọt – xã Phú Lộc; ấp 21 – xã Tân Long.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Kiết Lợi – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp Số 8 – xã Phú Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp; Ấp Trung Thành, ấp Trung Hòa, ấp Trung Bình, ấp Trung Thống, ấp Tân Nghĩa – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp; Ấp 1, ấp 3, ấp Trương Hiền, ấp Giồng Chùa, ấp Rẫy Mới 1, ấp Phú Tân – xã Phú Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Bao gồm một phần các ấp: Ấp Kiết Lập A, ấp Trung Thống, ấp Tân Nghĩa, ấp Kiết Nhất A – xã Lâm Tân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/10/2026 đến 17:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kế Sách





KHU VỰC: Một phần ấp An Phú, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Kinh Giữa 1, Kinh Giữa 2, Ba Lăng, Cây sộp, Thành Tân, xóm Chòi xã kế Sách, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:37:00 ngày 30/09/2026 đến 14:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp An Phú, Cây Sộp, xã Kế Sách, ấp An Nghiệp xã Nhơm Mỹ TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:37:00 ngày 30/09/2026 đến 14:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Phân đoạn để xử lý sự cố trên lưới điện tài sản của khách hàng





KHU VỰC: Ấp Phú Tây, Ấp 3, Phụng An, Trướng phú, Trường Thọ xã Nhơn Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 30/09/2026 đến 14:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Phèn Đen, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phú Tây, Phụng An, Ấp 3, Trường Phú, một phần ấp Trường Thọ, An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ, một phần ấp An Ninh 1, xã Kế Sách, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Ninh Thới, An Thạnh, An Hòa - xã Thới An Hội, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ́Ấp Hòa Lộc 2, một phần ấp Hòa Lộc 1, Cứ Mạnh, Hòa An , xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Long Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Ngã Năm





KHU VỰC: Khu vực Mỹ Phước - phường Mỹ Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 1, khu vực 2, Vĩnh Thành, Vĩnh Thanh, Vĩnh Quới, Vĩnh Thuận - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khóm 1 – Phường Ngã Năm; Khu vực Vĩnh Mỹ, Vĩnh Tiền – phường Mỹ Qưới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Tân Lập, Tân Thạnh – phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực 3, khu vực 4 Tân Quới, Tân Thành, Trà Cú - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 15:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực 5 - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực 5 - phường Ngã Năm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp A2 - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Bình, Long An - xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 17:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thuận Hòa





KHU VỰC: các ấp Trà Quýt, Trà Quýt A, Giồng Cát, Phú Bình, xã Phú Tâm, Thành Phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 30/09/2026 đến 09:06:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Phân đoạn để xử lý sự cố trên lưới điện tài sản của khách hàng





KHU VỰC: khu vực ấp Châu Thành xã An Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:49:00 ngày 30/09/2026 đến 09:49:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Quýt, xã Phú Tâm - thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Trà Quýt, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xây Cáp xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trà Quýt A, xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thọ Hòa Đông , xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đắc Lực xã Hồ Đắc Kiện TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Lợi, xã Thuận Hòa, Thành phố Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hoà Long, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Hòa Long, xã An Ninh, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 16:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trần Đề





KHU VỰC: Ấp Cảng, xã Trần Đề, Thành phố Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện