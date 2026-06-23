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IQ cao chưa chắc sống khôn: 6 sai lầm ngớ ngẩn người thông minh hay mắc

Thứ ba, 18:14 23/06/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Các nghiên cứu tâm lý học cho thấy người có IQ cao đôi khi lại mắc những sai lầm rất cơ bản vì quá tin vào khả năng suy luận của bản thân.

Trí thông minh là một lợi thế, nhưng không phải tấm vé bảo đảm cho những quyết định đúng đắn. Đôi khi, sự khiêm tốn, khả năng lắng nghe, chấp nhận sai lầm và học hỏi từ người khác mới là yếu tố giúp một người phát triển bền vững và thành công lâu dài.

Một thí nghiệm nổi tiếng của nhà nghiên cứu Shane Frederick (Đại học Yale) cho thấy nhiều người thông minh đã trả lời sai một câu hỏi logic đơn giản vì đưa ra đáp án theo trực giác thay vì suy nghĩ kỹ. 

Kết quả từ nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng trí thông minh không đồng nghĩa với việc tránh được những lỗi tư duy.

IQ cao chưa chắc sống khôn: 6 sai lầm ngớ ngẩn người thông minh hay mắc - Ảnh 1.
IQ cao chưa chắc sống khôn: 6 sai lầm ngớ ngẩn người thông minh hay mắc - Ảnh 1.Cha mẹ thông minh luôn chú trọng rèn AQ cho con từ sớm: Lớn lên trẻ dễ thành công hơn bạn bè

GĐXH - Không chỉ IQ hay EQ, AQ – chỉ số vượt khó đang được xem là yếu tố quan trọng quyết định khả năng thành công của trẻ.

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