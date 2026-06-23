IQ cao chưa chắc sống khôn: 6 sai lầm ngớ ngẩn người thông minh hay mắc
GĐXH - Các nghiên cứu tâm lý học cho thấy người có IQ cao đôi khi lại mắc những sai lầm rất cơ bản vì quá tin vào khả năng suy luận của bản thân.
Trí thông minh là một lợi thế, nhưng không phải tấm vé bảo đảm cho những quyết định đúng đắn. Đôi khi, sự khiêm tốn, khả năng lắng nghe, chấp nhận sai lầm và học hỏi từ người khác mới là yếu tố giúp một người phát triển bền vững và thành công lâu dài.
Một thí nghiệm nổi tiếng của nhà nghiên cứu Shane Frederick (Đại học Yale) cho thấy nhiều người thông minh đã trả lời sai một câu hỏi logic đơn giản vì đưa ra đáp án theo trực giác thay vì suy nghĩ kỹ.
Kết quả từ nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng trí thông minh không đồng nghĩa với việc tránh được những lỗi tư duy.
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