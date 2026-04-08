Jisoo (BLACKPINK) tặng túi hàng hiệu Dior khiến nhân viên 'phát cuồng'

Thứ tư, 16:18 08/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Ca sĩ Jisoo (BLACKPINK) đã tặng nhân viên những chiếc túi xách hàng hiệu đắt giá.

Theo Korea Times, ca sĩ Jisoo (BLACKPINK) - người điều hành công ty riêng Blissoo, mới đây đã tặng nhân viên những chiếc túi xách hàng hiệu trị giá vài triệu won mỗi chiếc. Những món quà này được tiết lộ thông qua các bài đăng trên mạng xã hội của nhân viên. Việc làm của Jisoo đang thu hút sự chú ý của dư luận vì nó trái ngược với những tranh cãi đang diễn ra về môi trường làm việc trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Những bức ảnh được chia sẻ trực tuyến cho thấy những chiếc túi Dior cùng với những lời nhắn như "Em yêu chị, CEO", "Jisoo là tuyệt nhất", và "Cảm ơn sếp", hé lộ phần nào không khí nội bộ của công ty.

Món quà Jisoo dành tặng cho các nhân viên của công ty.

Được biết, Jisoo đã trực tiếp chuẩn bị quà tặng cho đội ngũ của mình. Đáng chú ý, cô lựa chọn túi xách đến từ Dior - thương hiệu mà cô đang giữ vai trò đại sứ toàn cầu như một cách thể hiện sự biết ơn. Hành động của cô diễn ra vào thời điểm ngành giải trí Hàn Quốc đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến lạm dụng quyền lực và đối xử bất công trong cấu trúc quản lý.

Trong bối cảnh đó, hành động của Jisoo được một số người xem là một sự tương phản đáng chú ý, làm nổi bật cách tiếp cận khác biệt về khả năng lãnh đạo và văn hóa nơi làm việc.

Jisoo trên trang chủ của Canneseries.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Jisoo cũng đang mở rộng sự nghiệp diễn xuất của mình. Gần đây, cô xuất hiện trong loạt phim "Boyfriend on Demand" của Netflix và nhận được phản hồi tích cực từ truyền thông quốc tế. Một bài báo trực tuyến trên tạp chí TIME đã mô tả vai diễn này là "phù hợp nhất" với Jisoo, đồng thời ca ngợi diễn xuất của cô.

Jisoo cũng sẽ tham dự Liên hoan phim Canneseries sắp tới tại Pháp vào ngày 23/4, nơi cô được vinh danh với giải thưởng Ngôi sao đang lên Madame Figaro. Việc này càng khẳng định thêm vị thế ngày càng lớn mạnh của cô trong làng diễn viên. Ngày 10/3 vừa qua, ban tổ chức Canneseries thông báo Jisoo sẽ nhận giải Madame Figaro Rising Star Award (Ngôi sao đang lên) tại kỳ liên hoan lần thứ 9.

Ca sĩ Jisoo tặng túi hàng hiệu cho nhân viên Giữa tranh cãi ngành giải trí Hàn Quốc - Ảnh 3.

GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood của phim "Sex Education" là một hot girl xinh đẹp và nổi tiếng trong phim nhưng ngoài đời lại từng có nhiều biến cố.

Lần đầu đóng chung phim sau cưới, Đình Tú - Ngọc Huyền nhận lời khuyên bất ngờ

Lần đầu đóng chung phim sau cưới, Đình Tú - Ngọc Huyền nhận lời khuyên bất ngờ

Nữ diễn viên phim Sex Education từng gặp nhiều sóng gió trước khi thành ngôi sao

Nữ diễn viên phim Sex Education từng gặp nhiều sóng gió trước khi thành ngôi sao

Cùng chuyên mục

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) ưng ý 'con dâu tương lai' nhà gia thế

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) ưng ý 'con dâu tương lai' nhà gia thế

Xem - nghe - đọc - 45 phút trước

GĐXH - Linh nhờ bà Dung hợp tác tham gia dự án cô đang triển khai, đây cũng là cách tiếp cận gần hơn với gia đình Quân.

10 năm sống bên Mỹ kín tiếng của ca sĩ Phùng Ngọc Huy - bố bé Lavie

10 năm sống bên Mỹ kín tiếng của ca sĩ Phùng Ngọc Huy - bố bé Lavie

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Phùng Ngọc Huy - bố bé Lavie (con của cố diễn viên Mai Phương) hiện tại có cuộc sống yên bình ở Mỹ sau 10 năm định cư.

Đình Tú và Ngọc Huyền cùng có người theo đuổi trong 'Ngược đường ngược nắng'

Đình Tú và Ngọc Huyền cùng có người theo đuổi trong 'Ngược đường ngược nắng'

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Thắng đã chuẩn bị một khung cảnh lãng mạn để tỏ tình với Mai, còn Trung đã lọt vào "mắt xanh" cô chủ shop quần áo xinh đẹp.

Thúy Hạnh vi vu châu Âu cùng con gái học ngành thiết kế thời trang

Thúy Hạnh vi vu châu Âu cùng con gái học ngành thiết kế thời trang

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Thúy Hạnh mới đây khoe những hình ảnh đẹp ở châu Âu, theo tiết lộ của cựu siêu mẫu, cô đang đi thăm con gái.

Một Á hậu Việt vừa đón con trai đầu lòng cùng chồng doanh nhân

Một Á hậu Việt vừa đón con trai đầu lòng cùng chồng doanh nhân

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn vừa hạnh phúc thông báo chào đón con trai đầu lòng nặng 3,7kg. Hành trình 'vượt cạn' của nàng hậu luôn có sự đồng hành, chăm sóc sát sao từ ông xã.

Lần đầu đóng chung phim sau cưới, Đình Tú - Ngọc Huyền nhận lời khuyên bất ngờ

Lần đầu đóng chung phim sau cưới, Đình Tú - Ngọc Huyền nhận lời khuyên bất ngờ

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng son Đình Tú - Ngọc Huyền có cơ hội lần đầu đóng chung trong "Ngược đường ngược nắng" nhưng lại gây nhiều ý kiến trái chiều...

Con trai, con gái nhà Tuấn Hưng vui đùa cùng bố trên chương trình truyền hình thực tế

Con trai, con gái nhà Tuấn Hưng vui đùa cùng bố trên chương trình truyền hình thực tế

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Sau sức nóng của các show âm nhạc đình đám, bộ đôi “Anh tài” Tuấn Hưng và Đăng Khôi rủ nhau làm “siêu nhân” với thử thách chăm con một mình trong 48h.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân sau ly hôn của diễn viên Thanh Hương

Cuộc sống làm mẹ đơn thân sau ly hôn của diễn viên Thanh Hương

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Thanh Hương nổi tiếng với nhiều bộ phim hot trên phim giờ vàng của "vũ trụ" VFC, ở tuổi U40, nữ diễn viên sống kín tiếng trong cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Đạo diễn phim 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò' sau 13 năm giờ ra sao?

Đạo diễn phim 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò' sau 13 năm giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Sau hơn 1 thập kỷ từ cơn sốt "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò", cuộc sống của đạo diễn thực hiện dự án này có nhiều thay đổi.

Tùng Dương, Hòa Minzy và Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật 'Âm vang Tổ quốc'

Tùng Dương, Hòa Minzy và Đức Phúc biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật 'Âm vang Tổ quốc'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 28/04/2026.

Xem nhiều

Nữ ca sĩ hát nhạc bolero nức tiếng phòng trà ở tuổi 45 đơn thân nuôi con trai, có tình mới hết lòng yêu chiều

Nữ ca sĩ hát nhạc bolero nức tiếng phòng trà ở tuổi 45 đơn thân nuôi con trai, có tình mới hết lòng yêu chiều

Giải trí

GĐXH - Lệ Quyên ở tuổi 45 có cuộc sống viên mãn, ngoài đắt show phòng trà hay các show diễn lớn nhỏ trong và ngoài nước, cô còn có đời thực hạnh phúc khi nuôi con một mình và hẹn hò cùng bạn trai kém tuổi.

Huỳnh Anh tình tứ bên Quỳnh Kool, khán giả nghẹn ngào tiết lộ 'khóc cả đêm qua'

Huỳnh Anh tình tứ bên Quỳnh Kool, khán giả nghẹn ngào tiết lộ 'khóc cả đêm qua'

Giải trí
Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Câu chuyện văn hóa
Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

Xem - nghe - đọc
Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gái

Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gái

Xem - nghe - đọc

