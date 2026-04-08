Jisoo (BLACKPINK) tặng túi hàng hiệu Dior khiến nhân viên 'phát cuồng'

Theo Korea Times, ca sĩ Jisoo (BLACKPINK) - người điều hành công ty riêng Blissoo, mới đây đã tặng nhân viên những chiếc túi xách hàng hiệu trị giá vài triệu won mỗi chiếc. Những món quà này được tiết lộ thông qua các bài đăng trên mạng xã hội của nhân viên. Việc làm của Jisoo đang thu hút sự chú ý của dư luận vì nó trái ngược với những tranh cãi đang diễn ra về môi trường làm việc trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Những bức ảnh được chia sẻ trực tuyến cho thấy những chiếc túi Dior cùng với những lời nhắn như "Em yêu chị, CEO", "Jisoo là tuyệt nhất", và "Cảm ơn sếp", hé lộ phần nào không khí nội bộ của công ty.

Được biết, Jisoo đã trực tiếp chuẩn bị quà tặng cho đội ngũ của mình. Đáng chú ý, cô lựa chọn túi xách đến từ Dior - thương hiệu mà cô đang giữ vai trò đại sứ toàn cầu như một cách thể hiện sự biết ơn. Hành động của cô diễn ra vào thời điểm ngành giải trí Hàn Quốc đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc liên quan đến lạm dụng quyền lực và đối xử bất công trong cấu trúc quản lý.

Trong bối cảnh đó, hành động của Jisoo được một số người xem là một sự tương phản đáng chú ý, làm nổi bật cách tiếp cận khác biệt về khả năng lãnh đạo và văn hóa nơi làm việc.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Jisoo cũng đang mở rộng sự nghiệp diễn xuất của mình. Gần đây, cô xuất hiện trong loạt phim "Boyfriend on Demand" của Netflix và nhận được phản hồi tích cực từ truyền thông quốc tế. Một bài báo trực tuyến trên tạp chí TIME đã mô tả vai diễn này là "phù hợp nhất" với Jisoo, đồng thời ca ngợi diễn xuất của cô.

Jisoo cũng sẽ tham dự Liên hoan phim Canneseries sắp tới tại Pháp vào ngày 23/4, nơi cô được vinh danh với giải thưởng Ngôi sao đang lên Madame Figaro. Việc này càng khẳng định thêm vị thế ngày càng lớn mạnh của cô trong làng diễn viên. Ngày 10/3 vừa qua, ban tổ chức Canneseries thông báo Jisoo sẽ nhận giải Madame Figaro Rising Star Award (Ngôi sao đang lên) tại kỳ liên hoan lần thứ 9.