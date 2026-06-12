Jennie BLACKPINK vừa ngầu vừa chất

Jennie đã đăng tải một số bức ảnh hậu trường lên mạng xã hội, cùng với một lời nhắn chia sẻ về trải nghiệm của cô tại lễ hội âm nhạc lớn nhất New York, Governors Ball: “Lần đầu tiên tham gia Governors Ball của tôi thật sự rất tuyệt vời. Cảm ơn New York. Đội ngũ của tôi đã tiếp thêm cho tôi nguồn năng lượng tuyệt vời, và tôi biết ơn từng thành viên trong ê kíp đã giúp cho hành trình này trở thành hiện thực. Hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu”.

Những bức ảnh ghi lại nhiều khoảnh khắc khác nhau từ sự kiện, bao gồm cả những tương tác hậu trường với nhân viên và các thành viên trong ê kíp. Jennie được nhìn thấy đang tạo dáng chụp ảnh, làm cử chỉ hình trái tim và trao những cái ôm ấm áp với các thành viên trong nhóm, thể hiện sự trân trọng của cô dành cho những người đã giúp màn trình diễn thành công.

Sự tự tin trên sân khấu và vẻ ngoài sành điệu của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi giữa người hâm mộ trực tuyến, với nhiều người khen ngợi cả màn trình diễn và khả năng kết nối của cô với khán giả.

Phong cách thời trang sân khấu của cô cũng rất ấn tượng. Jennie xuất hiện trên sân khấu với bộ trang phục được thiết kế riêng từ AWGE, thương hiệu của A$AP Rocky. Cô kết hợp áo bra thể thao viền ren với váy short denim siêu ngắn và thêm thắt lưng từ bộ sưu tập Thu/Đông 2026 của AWGE.

Cô tạo kiểu áo sơ mi kẻ caro bằng cách buộc hờ hững. Cô thêm vẻ ngoài cá tính như ngôi sao nhạc rock, với đôi bốt da được thiết kế riêng từ Stand Oil và hoàn thiện vẻ ngoài với kính râm Ray-Ban kiểu phi công và một chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh. Cô thậm chí còn tạo điểm nhấn cho hàm răng của mình với những miếng dán răng có hình hoa hồng xanh trên gọng kim cương và vàng trắng.