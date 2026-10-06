Danh tính đối tượng trộm cắp đồng hồ Rolex giá trị hơn 1,7 tỷ đồng nhà người quen ở Đắk Lắk

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an phường Ea Kao đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ vụ trộm cắp một chiếc đồng hồ Rolex với giá trị hơn 1,7 tỷ đồng và thu hồi tài sản.

Trên TPO, lực lượng Công an cho biết đã xác định Nguyễn Văn Thành Công (30 tuổi, trú tại phường Ea Kao, Đắk Lắk) là người thực hiện vụ trộm. Đáng chú ý, Công là người quen của chủ nhà và lợi dụng lúc vợ chồng gia chủ đang ngủ để đột nhập từ ban công.

Cán bộ Công an phường Ea Kao làm việc với người liên quan phục vụ công tác xác minh. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Làm việc với cơ quan công an, Công khai nhận hành vi lấy chiếc đồng hồ. Từ lời khai của nghi phạm, lực lượng chức năng xác định nơi cất giấu và thu hồi nguyên vẹn tài sản.

Theo lời khai của đối tương, Công có quen biết với chủ nhà và từng đến nhà người này để làm nhiều công việc. Trong thời gian qua lại, Công biết phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà có nhiều tài sản giá trị nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 3/10/2026, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của một công dân về việc bị mất một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, vỏ màu vàng hồng.

Lực lượng Công an đưa người liên quan đến nơi cất giấu để thu hồi tài sản. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Ea Kao đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh; đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự triển khai các biện pháp xác minh, truy xét, tập trung làm rõ những người có liên quan.

Quá trình xác minh, các lực lượng đã rà soát các mối quan hệ, dấu vết, tài liệu có liên quan, từng bước khoanh vùng người nghi vấn.

Chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng đã được thu hồi. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Sau khi làm rõ vụ việc và thu hồi tài sản, Công an phường Ea Kao đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua vụ việc, Công an phường Ea Kao khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, kể cả trong các mối quan hệ quen biết, thân thiết. Không nên chủ quan để lộ thông tin về tài sản có giá trị, nơi cất giữ tài sản hoặc tạo điều kiện để người khác dễ dàng tiếp cận, quản lý tài sản của mình. Đối với tài sản có giá trị lớn, cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo quản, bảo vệ phù hợp; khi phát hiện mất tài sản hoặc có dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để kịp thời xác minh, xử lý.