Khóa cửa cấm mẹ 76 tuổi đi làm, con trai đổi thái độ khi nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm

Tuổi già vẫn đi làm dù cuộc sống không thiếu thốn

Nhiều người cho rằng tuổi già có lương hưu và con cái chăm sóc chu đáo thì điều hợp lý nhất là nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Thế nhưng, bà Bạch (76 tuổi, sống tại Quảng Đông, Trung Quốc) lại đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác.

Cuộc đời bà từng trải qua không ít biến cố. Người chồng đầu mất sớm, để lại bà một mình nuôi hai con trai trưởng thành.

Những năm tháng ấy, hai vợ chồng dành dụm được một khoản tiền nhưng rồi tất cả đều tiêu hết để chữa bệnh ung thư cho chồng và lo chuyện cưới xin cho các con.

Sau đó, bà tái hôn với một người đàn ông đã nghỉ hưu. Ông từng là cán bộ nhà nước, có lương hưu ổn định và chuyển từ thành phố về quê sinh sống cùng bà.

Cả hai đều có nguồn thu nhập hàng tháng, con cái cũng làm ăn khá giả nên cuộc sống nhìn chung đủ đầy, không phải lo cơm áo gạo tiền.

Trong mắt hàng xóm, bà Bạch là người có tuổi già đáng mơ ước khi vừa có lương hưu, vừa có những người con hiếu thảo luôn quan tâm.

Thay vì quanh quẩn trong nhà, bà quyết định xin làm tại một khu vườn gần nơi sinh sống. Ảnh minh họa: Sohu

Sau khi chồng mất, bà chọn đi làm để tìm niềm vui

Biến cố lại một lần nữa đến khi người chồng thứ hai qua đời ở tuổi 79. Sự ra đi của người bạn đời khiến cuộc sống của bà trở nên trống trải.

Thay vì quanh quẩn trong nhà, bà quyết định xin làm tại một khu vườn gần nơi sinh sống. Công việc khá nhẹ nhàng, phần lớn đồng nghiệp đều là những người lớn tuổi.

Họ vừa làm vừa trò chuyện, chia sẻ chuyện gia đình, cuộc sống nên mỗi ngày đi làm đều trở thành khoảng thời gian vui vẻ.

Tiền công không nhiều nhưng cũng đủ để bà mua những món ăn mình thích hoặc cho các cháu ít tiền tiêu vặt. Quan trọng hơn cả, công việc giúp bà cảm thấy mình vẫn khỏe mạnh, có ích và không còn cô đơn.

Kể từ khi đi làm, tinh thần bà phấn chấn hơn hẳn, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng.

Con trai phản đối vì lo mẹ gặp nguy hiểm khi đi làm lúc tuổi già

Trái ngược với niềm vui của mẹ, người con trai cả luôn mong bà nghỉ việc.

Theo anh, gia đình không thiếu tiền nên bà không cần phải vất vả ở tuổi ngoài 70. Hơn nữa, việc người già lao động ngoài trời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe, dễ khiến người khác dị nghị.

Thế nhưng mọi lời khuyên đều không làm bà thay đổi quyết định.

Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi một công nhân tại nơi bà làm không may qua đời trong lúc làm việc. Quá lo lắng, con trai bà tìm mọi cách ngăn cản, thậm chí có thời điểm khóa cửa để mẹ không thể ra ngoài.

Những bất đồng liên tiếp khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con trở nên nặng nề.

Sổ tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng giúp con trai hiểu ra sự thật

Nhận thấy con trai vẫn nghĩ mình đi làm vì thiếu tiền, bà Bạch quyết định lấy toàn bộ sổ tiết kiệm cho con xem.

Điều khiến người con sửng sốt là tổng số tiền tiết kiệm của mẹ lên tới khoảng 300.000 nhân dân tệ, tương đương 1,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, mỗi tháng bà vẫn đều đặn nhận khoản lương hưu khoảng 1.800 nhân dân tệ (khoảng 6,9 triệu đồng).

Lúc này, người con mới nhận ra mẹ hoàn toàn không cần kiếm thêm thu nhập. Điều bà thiếu không phải tiền bạc mà là niềm vui, sự giao tiếp và cảm giác được sống có ý nghĩa sau khi người bạn đời qua đời.

Chính khoảnh khắc ấy đã khiến anh thay đổi suy nghĩ.

Từ phản đối đến âm thầm đồng hành cùng mẹ

Sau cuộc trò chuyện, hai mẹ con cuối cùng cũng hiểu được mong muốn của nhau.

Thay vì tiếp tục ngăn cản, người con quyết định ủng hộ lựa chọn của mẹ. Mỗi buổi sáng, anh đều đưa bà đến nơi làm việc rồi chiều lại đón về.

Bà Bạch vẫn được gặp gỡ bạn bè, trò chuyện và lao động vừa sức như mong muốn. Trong khi đó, con trai cũng yên tâm hơn vì biết mẹ luôn có người quan tâm, bản thân vẫn khỏe mạnh và vui vẻ.

Nhờ sự thấu hiểu, không khí gia đình trở nên ấm áp như trước.

Điều người già cần đôi khi không phải là tiền

Câu chuyện của bà Bạch cho thấy một thực tế khá phổ biến trong nhiều gia đình hiện nay: con cái thường nghĩ rằng chỉ cần đảm bảo điều kiện vật chất là cha mẹ sẽ hạnh phúc.

Thế nhưng, với nhiều người cao tuổi, điều quý giá hơn cả lại là được duy trì nhịp sống quen thuộc, có cơ hội giao tiếp, được lao động trong khả năng của mình và cảm thấy bản thân vẫn có giá trị.

Sự quan tâm đôi khi không nằm ở việc ép cha mẹ nghỉ ngơi, mà là lắng nghe mong muốn thật sự của họ.

Khi con cái biết đặt mình vào vị trí của cha mẹ, còn cha mẹ cũng cởi mở chia sẻ suy nghĩ của mình, những mâu thuẫn sẽ dễ dàng được hóa giải.

Hiếu thảo không chỉ thể hiện bằng việc chu cấp đầy đủ vật chất mà còn bằng sự tôn trọng, đồng hành và thấu hiểu.

Bởi đôi khi, điều cha mẹ cần nhất ở tuổi xế chiều không phải là một cuộc sống đủ đầy về tiền bạc, mà là được sống mỗi ngày theo cách khiến họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Về hưu, tôi quyết 'cắt đứt' 3 việc, tuổi già an nhàn ngoài mong đợi GĐXH - Về hưu, tôi chọn "bớt đi" 3 điều quen thuộc. Chính những quyết định ấy giúp vợ chồng tôi tận hưởng cuộc sống an nhàn, ít áp lực và nhiều niềm vui hơn.

Theo 163