Hà Nội: Công an cơ sở liên tiếp 'bắt nóng' các đối tượng trộm cắp với tài sản giá trị lớn

Ngày 31/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trong những ngày qua, liên tiếp các vụ việc trộm cắp tài sản đã được Công an xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội nhanh chóng xác minh, truy xét, bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Cụ thể, tại xã Gia Lâm, chỉ chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo về vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá khoảng 150 triệu đồng, lực lượng Công an xã đã khẩn trương xác minh, khoanh vùng và bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Tuyến (sinh năm 1974).

Đối tượng Nguyễn Văn Tuyến tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã trèo lên tầng 2 của một ngôi nhà tại phố Cửu Việt để thực hiện hành vi trộm cắp. Hiện Công an xã Gia Lâm đã tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tương tự, tại xã Ô Diên, sau khi tiếp nhận tin báo về việc một người dân bị mất trộm xe máy Honda SH125i trị giá khoảng 80 triệu đồng, Công an xã đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã làm rõ Lê Minh Luyến (sinh năm 1995) chính là thủ phạm thực hiện vụ trộm. Đối tượng đã tự nguyện giao nộp tang vật và hiện đang bị tạm giữ hình sự để xử lý theo pháp luật.

Đối tượng trộm cắp xe máy SH bị bắt giữ. Ảnh: CAHN

Bên cạnh đó, trên địa bàn phường Việt Hưng, lực lượng công an phường cũng vừa chính thức khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến hai vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản xảy ra trong tháng 7/2026, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là thời điểm người dân thường có lịch trình đi du lịch hoặc vắng nhà dài ngày, dễ tạo kẽ hở để các đối tượng tội phạm lợi dụng hoạt động.

2 đối tượng đập kính ô tô, trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Việt Hưng. Ảnh: CAHN

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác thông qua các biện pháp phòng ngừa thiết thực như rà soát kỹ hệ thống cửa ra vào, cửa sổ, khóa và các thiết bị an ninh, camera giám sát trước khi rời nhà đi vắng.

Tuyệt đối không để tiền bạc, máy tính, điện thoại, túi xách hay các tài sản có giá trị bên trong ô tô, ngay cả khi đỗ xe trong thời gian ngắn hoặc ở khu vực quen thuộc.

Hạn chế chia sẻ lịch trình đi lại, thời gian vắng nhà công khai lên mạng xã hội để tránh kẻ gian nắm bắt cơ hội đột nhập.

Khi phát hiện hoặc không may xảy ra mất trộm, người dân cần tuyệt đối giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, điều tra và truy thu tài sản kịp thời.

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