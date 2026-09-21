Khởi tố 3 thanh niên lứa tuổi 17, 18 trộm cắp 60 triệu đồng của người phụ nữ nghèo

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Phùng Thế Ngọc (SN 2008), Nguyễn Đức Thành (SN 2007) và Lê Thành Chung (SN 2008), cùng trú tại thôn Bài (xã Yên Bài, TP Hà Nội) về tội "Trộm cắp tài sản".

Ba đối tượng này đã trộm cắp 60 triệu đồng - là số tiền tích góp nhiều năm của bà L.T.T (thôn Bài, xã Yên Bài, TP Hà Nội) dành trang trải lúc đau ốm.

Các đối tượng liên quan vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 11/9/2026, bà L.T.T đến Công an xã Yên Bài trình báo về việc bị mất trộm số tiền 60 triệu đồng tại nhà.

Qua trao đổi, Công an xã được biết gia đình bà T có hoàn cảnh khó khăn; số tiền 60 triệu đồng bị mất là khoản tiền gia đình dành dụm trong nhiều năm để phục vụ cuộc sống và dự phòng khi cần thiết.

Trước hoàn cảnh của người dân, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Yên Bài đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, xác minh, truy tìm đối tượng. Chỉ sau gần 24 giờ, Công an xã đã xác định, bắt giữ 3 đối tượng gồm Phùng Thế Ngọc, Nguyễn Đức Thành và Lê Thành Chung cùng trú trên địa bàn với bà T.

Toàn bộ số tiền 60 triệu đồng đã được lực lượng Công an kịp thời thu hồi khi các đối tượng chưa sử dụng và trao trả đầy đủ cho gia đình bị hại.

Lực lượng công an trao trả lại tài sản cho gia đình bà T. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng nêu trên về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nhận lại đầy đủ số tiền bị mất, bà L.T.T không giấu được sự xúc động, vui mừng và bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Bài đã khẩn trương xác minh, truy tìm các đối tượng, kịp thời thu hồi tài sản cho gia đình.