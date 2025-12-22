Khánh Hòa: Khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ người đàn ông tử vong trên đường dây điện trung thế

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo báo Khánh Hòa Online, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn điện giật khiến một người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế xảy ra ngày 7/12/2025 tại phường Tây Nha Trang.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Thu Hồng (SN 1957, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang); Nguyễn Thanh Bình (SN 1981, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang); Trần Anh Vũ (SN 1990, chuyên viên Đội Quản lý điện Vĩnh Hải, Điện lực Khánh Hòa), cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực" theo khoản 1 Điều 314 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng: Phan Ngọc Thành (SN 1971) và Nguyễn Như Khôi (SN 1979) - công nhân Đội Quản lý điện Vĩnh Hải, Điện lực Khánh Hòa, bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" theo khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt các quyết định tố tụng đối với 5 bị can. Ảnh: Báo Khánh Hòa Online

Cơ quan điều tra cũng đã áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với 4 bị can: Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Vũ, Phan Ngọc Thành và Nguyễn Như Khôi. Riêng bà Hoàng Thu Hồng được tại ngoại.

Trước đó, tối 7/12, tại trụ điện số 17 tuyến 473ĐĐE thuộc Tổ dân phố Xuân Lạc (phường Tây Nha Trang), anh Nguyễn Xuân V (SN 1991, trú thôn 3, xã Diên Điền) bị điện giật tử vong khi đang làm việc trên đường dây trung thế.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời thu thập các chứng cứ, tài liệu có liên quan đến việc thi công, vận hành lưới điện trên tuyến.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vụ tai nạn xảy ra do một số cá nhân thuộc Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang và Đội Quản lý điện Vĩnh Hải không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động, an toàn vận hành công trình điện lực trong quá trình tổ chức thi công và vận hành lưới điện, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.