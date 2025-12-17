Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố
GĐXH - Từ các website đánh bạc quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, 2 đối tượng tại Cao Bằng đã sa vào hành vi đánh bạc trực tuyến và vừa bị cơ quan công an khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 17/12, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng có hành vi đánh bạc trên không gian mạng, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 12/12/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn xóm Nam Tuấn, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Hoàng Văn An (SN 1995, trú tại xóm Nam Tuấn, xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng) có biểu hiện nghi vấn đánh bạc qua mạng.
Tại cơ quan Công an, Hoàng Văn An khai nhận, khoảng tháng 10/2024, thông qua quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, An biết đến website đánh bạc trực tuyến mang tên “SHBET” và tự lập tài khoản để tham gia đánh bạc. Quá trình điều tra, bước đầu xác định An đã sử dụng số tiền khoảng 80 triệu đồng để đánh bạc.
Căn cứ lời khai của đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn An về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can.
Cùng ngày 15/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại địa bàn phường Nùng Trí Cao, tỉnh Cao Bằng, lực lượng chức năng phát hiện H.N.T (SN 2008, trú tại Tổ dân phố 16, phường Nùng Trí Cao) có biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc trên không gian mạng.
Tại cơ quan điều tra, H.N.T đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình và tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 16 đã qua sử dụng, là phương tiện dùng để đánh bạc trực tuyến tại website “F1686s.com”.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.N.T về hành vi đánh bạc trên không gian mạng; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
