Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá bắt khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH tập đoàn bất động sản Đông Á.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân. Với những kết quả nổi bật đó, Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc”.

Đáng chú ý, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm 36,86% số vụ so với năm 2024. Lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 744 vụ, hơn 1.500 đối tượng, đạt tỷ lệ 84,26%; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ điều tra 100%, xếp thứ nhất toàn quốc.

Trong năm, Công an Thanh Hóa đã khởi tố điều tra 725 vụ với hơn 1.600 bị can phạm tội về trật tự xã hội; 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ và môi trường; 376 vụ, 875 bị can phạm tội về ma túy, vượt 25,3% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác truy nã đạt nhiều kết quả tích cực, kéo giảm 23,8% số đối tượng truy nã trốn trong nước, xếp thứ 5 toàn quốc; nhiều đối tượng hình sự cộm cán bị xử lý nghiêm, được dư luận Nhân dân đánh giá cao.

Cùng với đó, Công an Thanh Hóa cũng đã thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ tốt nhất yêu cầu của Nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2025 của Bộ Công an cho các đơn vị.

Thanh Hóa là địa phương đầu tiên, duy nhất trong cả nước hoàn thành thu nhận 100% mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ, đứng nhóm đầu cả nước về cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trên 4 lĩnh vực đạt gần 100%...

Với những thành tích, kết quả nổi bật nêu trên, năm 2025 Công an tỉnh Thanh Hóa có hơn 4.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 1 tập thể được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", 10 Huân chương Chiến công (trong đó cá nhân Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất), 33 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 2 Huân chương Dũng cảm; Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự là một trong 8 thành tựu nổi bật của tỉnh.