Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố
GĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố đối tượng Lê Văn Thịnh (trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Trước đó, vào ngày 13/11, sau khi uống rượu, Lê Văn Thịnh đến hát tại quán Karaoke Pattaya (phường Sông Trí). Tại đây, Thịnh đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.
Quá trình điều tra, Lê Văn Thịnh có thái độ bất hợp tác, trốn tránh lệnh triệu tập của cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an sau đó bắt giữ được Lê Văn Thịnh.
Được biết, Thịnh là đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội Giết người, 1 tiền án về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, 1 tiền sự về hành vi Xâm phạm sức khỏe của người khác.
Hiện, vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
