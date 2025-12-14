Mới nhất
Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố

Chủ nhật, 13:43 14/12/2025 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố đối tượng Lê Văn Thịnh (trú phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố - Ảnh 1.

Lê Văn Thịnh tại cơ quan công an.

Trước đó, vào ngày 13/11, sau khi uống rượu, Lê Văn Thịnh đến hát tại quán Karaoke Pattaya (phường Sông Trí). Tại đây, Thịnh đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.

Quá trình điều tra, Lê Văn Thịnh có thái độ bất hợp tác, trốn tránh lệnh triệu tập của cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an sau đó bắt giữ được Lê Văn Thịnh.

Được biết, Thịnh là đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội Giết người, 1 tiền án về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, 1 tiền sự về hành vi Xâm phạm sức khỏe của người khác.

Hiện, vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây NinhKhởi tố tội giết người kẻ lái xe Lexus tông em gái tử vong ở Tây Ninh

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành bị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố về tội “Giết người” sau khi gây ra vụ lái ô tô lao vào nhà chị gái tông em gái tử vong...

