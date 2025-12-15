Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp
GĐXH - Được cấp gần 2 tỷ đồng để chi trả cho 984 sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80, nhưng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng thuộc cấp đã dùng chiêu trò cho sinh viên ký khống vào chứng từ để giữ lại hơn 200 triệu đồng "chi tiêu sau".
Ngày 15/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Văn Long (Hiệu trưởng), Nguyễn Tuấn Ngọc (Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục) và Nguyễn Văn Sáng (Chuyên viên thuộc phòng này).
Vụ việc bắt nguồn từ những thông tin xôn xao trên mạng xã hội, phản ánh việc Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thiếu minh bạch trong chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (gọi tắt là sự kiện A80).
Nắm bắt tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp cùng Phòng An ninh điều tra CATP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra đã vạch trần "chiêu trò" rút ruột ngân sách của nhóm cán bộ này.
Theo tài liệu điều tra, tháng 11/2025, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch duyệt chi kinh phí cho 984 sinh viên của trường tham gia sự kiện A80 với tổng số tiền hơn 1,92 tỷ đồng (tương đương 1.928.640 đồng/sinh viên).
Sau khi nhận quyết định, Nguyễn Tuấn Ngọc đã chỉ đạo chuyên viên Nguyễn Văn Sáng hoàn thiện chứng từ quyết toán. Để thực hiện hành vi, Sáng đã dùng thủ đoạn để trống mục số tiền trên phiếu thu và yêu cầu sinh viên ký nhận.
Sau khi sinh viên đã ký tên, Sáng mới tự điền con số 1.960.000 đồng vào chứng từ để hợp thức hóa hồ sơ quyết toán với bộ phận kế toán của nhà trường, rút toàn bộ số tiền 1,92 tỷ đồng về.
Tuy nhiên, số tiền thực tế đến tay sinh viên lại không đúng như chứng từ đã quyết toán. Trước khi giải ngân, Sáng đã báo cáo và được Trưởng phòng Nguyễn Tuấn Ngọc đồng ý với phương án phân chia như sau: Chi tiền mặt cho sinh viên là 940.000 đồng/người; Tiền ăn trong các ngày tập luyện 440.000 đồng/người; Số tiền còn thừa 580.000 đồng/người (tổng cộng dư ra 202.590.200 đồng).
Đáng chú ý, phương án này đã được Nguyễn Tuấn Ngọc báo cáo lên Hiệu trưởng Phạm Văn Long. Thay vì chỉ đạo chi trả đúng và đủ cho sinh viên theo quy định của Nhà nước, ông Long đã đồng ý và chỉ đạo giữ lại số tiền hơn 202 triệu đồng này để "chi cho cán bộ nhà trường sau".
Cơ quan công an xác định, hành vi của Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng là sự bàn bạc, thống nhất lợi dụng chức vụ quyền hạn để cắt xén tiền hỗ trợ. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho gần 1.000 sinh viên mà còn làm sai lệch chủ trương nhân văn của Đảng, Nhà nước đối với những cá nhân đóng góp cho các sự kiện trọng đại của quốc gia, gây bức xúc lớn trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành giáo dục.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can nêu trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
GĐXH - Không chỉ dừng lại ở hành vi chống người thi hành công vụ, với tính chất côn đồ và mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, Đặng Từ Thịnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Giết người".
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bóc gỡ đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền hàng tỷ đồng.
GĐXH - Mặc dù đã chia tay, nhưng giữa Ban và chị T. vẫn tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Sau đó nạn nhân đăng tải một số nội dung lên trên mạng xã hội khiến đối tượng bực tức dẫn đến cãi nhau và bị Ban dùng hung khí sát hại...
GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng, gần gũi của chủ nhà sau nhiều năm giúp việc, một người phụ nữ đã lén lút mở két sắt, trộm cắp hai chiếc nhẫn vàng trị giá khoảng 140 triệu đồng...
GĐXH - Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với đối tượng N.T.H.N về hành vi chia sẻ thông tin bạo lực trên mạng xã hội.
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên đã truy bắt thành công 2 đối tượng truy nã, trong đó có 1 đối tượng truy nã nguy hiểm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
GĐXH - Đột xuất kiểm tra một nhà dân trên địa bàn phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh), lực lượng công an đã bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc dưới hình thức "liêng", thu giữ gần 19 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.
GĐXH - Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa ngăn chặn kịp thời nạn nhân nghi vấn bị lừa, dụ dỗ xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
GĐXH - Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) vừa liên tiếp triệt phá 3 vụ án sản xuất, vận chuyển và buôn bán pháo nổ, thu giữ số lượng lớn tang vật cùng nhiều hóa chất tự chế.
GĐXH - Lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999; trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng.
