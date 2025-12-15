Mới nhất
Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Thứ hai, 21:32 15/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Được cấp gần 2 tỷ đồng để chi trả cho 984 sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80, nhưng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng thuộc cấp đã dùng chiêu trò cho sinh viên ký khống vào chứng từ để giữ lại hơn 200 triệu đồng "chi tiêu sau".

Ngày 15/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Văn Long (Hiệu trưởng), Nguyễn Tuấn Ngọc (Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục) và Nguyễn Văn Sáng (Chuyên viên thuộc phòng này).

Khởi tố Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vì lạm dụng chức vụ - Ảnh 1.

Bị can Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

Vụ việc bắt nguồn từ những thông tin xôn xao trên mạng xã hội, phản ánh việc Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội thiếu minh bạch trong chi trả tiền hỗ trợ cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (gọi tắt là sự kiện A80).

Nắm bắt tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp cùng Phòng An ninh điều tra CATP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra đã vạch trần "chiêu trò" rút ruột ngân sách của nhóm cán bộ này.

Theo tài liệu điều tra, tháng 11/2025, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch duyệt chi kinh phí cho 984 sinh viên của trường tham gia sự kiện A80 với tổng số tiền hơn 1,92 tỷ đồng (tương đương 1.928.640 đồng/sinh viên).

Khởi tố Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vì lạm dụng chức vụ - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Tuấn Ngọc.

Sau khi nhận quyết định, Nguyễn Tuấn Ngọc đã chỉ đạo chuyên viên Nguyễn Văn Sáng hoàn thiện chứng từ quyết toán. Để thực hiện hành vi, Sáng đã dùng thủ đoạn để trống mục số tiền trên phiếu thu và yêu cầu sinh viên ký nhận.

Sau khi sinh viên đã ký tên, Sáng mới tự điền con số 1.960.000 đồng vào chứng từ để hợp thức hóa hồ sơ quyết toán với bộ phận kế toán của nhà trường, rút toàn bộ số tiền 1,92 tỷ đồng về.

Tuy nhiên, số tiền thực tế đến tay sinh viên lại không đúng như chứng từ đã quyết toán. Trước khi giải ngân, Sáng đã báo cáo và được Trưởng phòng Nguyễn Tuấn Ngọc đồng ý với phương án phân chia như sau: Chi tiền mặt cho sinh viên là 940.000 đồng/người; Tiền ăn trong các ngày tập luyện 440.000 đồng/người; Số tiền còn thừa 580.000 đồng/người (tổng cộng dư ra 202.590.200 đồng).

Khởi tố Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vì lạm dụng chức vụ - Ảnh 3.

Bị can Nguyễn Văn Sáng.

Đáng chú ý, phương án này đã được Nguyễn Tuấn Ngọc báo cáo lên Hiệu trưởng Phạm Văn Long. Thay vì chỉ đạo chi trả đúng và đủ cho sinh viên theo quy định của Nhà nước, ông Long đã đồng ý và chỉ đạo giữ lại số tiền hơn 202 triệu đồng này để "chi cho cán bộ nhà trường sau".

Cơ quan công an xác định, hành vi của Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng là sự bàn bạc, thống nhất lợi dụng chức vụ quyền hạn để cắt xén tiền hỗ trợ. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho gần 1.000 sinh viên mà còn làm sai lệch chủ trương nhân văn của Đảng, Nhà nước đối với những cá nhân đóng góp cho các sự kiện trọng đại của quốc gia, gây bức xúc lớn trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành giáo dục.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can nêu trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Khởi tố Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vì lạm dụng chức vụ - Ảnh 4.Chủ tịch xã cùng thuộc cấp 'ăn chặn' hơn 300 triệu đồng tiền ngân sách Nhà nước

GĐXH - Lợi dụng chức vụ quyền hạn, đối tượng cùng thuộc cấp đã thực hiện hành vi gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 306 triệu đồng.

Top